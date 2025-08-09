邱鎮軍持有雲豹股票　賴品妤酸爆「藍委為何明知故犯花錢養我？」

▲國民黨立委邱鎮軍持有雲豹能源股票，被民進黨前立委賴品妤狠酸「為什麼花錢養我？」（圖／翻攝賴品妤IG）

記者柯沛辰／台北報導

國民黨立委邱鎮軍去年大選時多次批評對手、前綠委賴品妤男友曾玟學是「雲豹駙馬」，不料今年財產申報中卻持有5張雲豹能源股票，市值約67萬元。對此，賴品妤狠酸，藍白長期主張雲豹養她，「藍營立委為什麼要明知故犯的花錢養我？」隨後，邱也在臉書發文反擊。

2024年立委選舉期間，邱鎮軍對上現任無黨籍苗栗縣議員曾玟學，知曉賴、曾2人關係密切，且賴品妤父親賴勁麟曾擔任雲豹能源董事長，因此多次譏諷曾玟學是「雲豹駙馬」、「寄生上流」，更質疑對方選議員時拿了雲豹60萬元，「這次選立委，財團給你多少錢？」

如今監察院今年7月24日出版《廉政專刊第266期》，根據邱鎮軍財產申報，名下除了1033餘萬存款及3台車外，還持有5張雲豹能源股票，依照8日股價收盤134.5元來計算，市值約67萬2500元。

賴品妤9日在社群發文狠酸，「有點好奇，既然邱鎮軍是法院認證毒窟的主人（編按：曾玟學爆料邱經營賭博電玩「以賭養毒」，挨告誹謗，但地院認定質疑有據，判決無罪。），那麼他變成綠電股東算不算是一種綠電染毒？又，根據藍白長期唬爛主張雲豹養我，那麼藍營立委為什麼要明知故犯的花錢養我？」

對此，邱鎮軍則在臉書反擊，「選舉的時候，我引用大家對他（曾玟學）的尊稱『雲豹駙馬爺』，他死都不想承認自己跟雲豹有關係，確定要幫大家恢復記憶？我才質疑郭、鍾兩位推光儲的動機，還沒等到他們針對雲豹北門案場有沒有功能的回應，你們（媒體）就神速跳出來了！看來，有些關係是不說，也會自己露餡的。」

至於持有雲豹能源股票一事，邱鎮軍回應「我就是買雲豹打雲豹，怎麼了嗎？」

▼國民黨立委邱鎮軍。（圖／記者楊永盛攝）