政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邱鎮軍認了「買雲豹打雲豹」　賴品妤：台股上千家偏要贊助我？

▲▼民進黨前立委賴品妤。（圖／翻攝賴品妤IG）

▲國民黨立委邱鎮軍持有雲豹能源股票，被民進黨前立委賴品妤狠酸「明知故犯也不惜要贊助我，十分溫暖！」（圖／翻攝賴品妤IG）

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨立委邱鎮軍去年大選時多次批評對手、前綠委賴品妤男友曾玟學是「雲豹駙馬」，不料卻被發現持有雲豹能源股票。他9日晚間在臉書表示「我就是買雲豹打雲豹，怎麼了嗎？」賴品妤則狠酸，「台股上千家就買這一家」、「明知故犯也不惜要贊助我！十分溫暖！」

2024年立委選舉期間，邱鎮軍對上現任無黨籍苗栗縣議員曾玟學，知曉賴、曾2人關係密切，且賴品妤父親賴勁麟曾擔任雲豹能源董事長，因此多次譏諷曾玟學是「雲豹駙馬」、「寄生上流」，更質疑對方選議員時拿了雲豹60萬元，「這次選立委，財團給你多少錢？」

▲▼曾玟學18日和民進黨團共同召開記者會，指控邱鎮軍是白狼小弟，和統促黨關係緊密。（圖／曾玟學總部提供）

▲苗栗縣議員曾玟學。（資料照／曾玟學總部）

如今監察院今年7月24日出版《廉政專刊第266期》，根據邱鎮軍財產申報，名下除了1033餘萬存款及3台車外，還持有5張雲豹能源股票。對此，邱鎮軍在臉書回應，當時競選期間曾玟學死都不想承認跟雲豹有關，現在綠營媒體是要幫大家恢復記憶嗎？「我就是買雲豹打雲豹，怎麼了嗎？」

賴品妤則在threads發文反譏，「鄉親啊，如果你沒有看過流氓態度，趕快來看看附圖這篇，你就會知道什麼叫做流氓態度。邱大委員鎮軍，不只是法院認證的毒窟主人，最近又被踢爆自己根本是雲豹股東，被大家嘲笑！」

賴品妤指出，持有雲豹股票當然沒什麼好笑，好笑的是邱鎮軍選舉時每天幹譙雲豹，寫什麼「雲豹爸爸」、「0857」，沒想到財產公布出來，「台股上千家就買這一家...現在回頭去看，雲豹爸爸、0857竟是雲豹大股東邱鎮軍的自介，賴品妤本人也十分意外！」

賴品妤說，最震撼人心的是，邱鎮軍所在的藍營總是深信並散佈雲豹養她的說法，「很顯然邱委員明知故犯也不惜要贊助我！十分溫暖！所以，我這個碩士學位有幾趴費用可以領取？追星只能核銷門票還是簽售也可以？十月演唱會在即，我十萬火急！」

▼國民黨立委邱鎮軍。（圖／記者楊永盛攝）

▲罷團推動罷免苗栗立委邱鎮軍失利，15日得知連署站被邱提告，質疑秋後算帳；邱認不實指控、不會姑息。（圖／記者楊永盛攝）

08/08 全台詐欺最新數據

540 2 1931 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

國民黨立委邱鎮軍去年大選時多次批評對手、前綠委賴品妤男友曾玟學是「雲豹駙馬」，不料今年財產申報中卻持有5張雲豹能源股票，市值約67萬元。對此，賴品妤狠酸，藍白長期主張雲豹養她，「藍營立委為什麼要明知故犯的花錢養我？」

