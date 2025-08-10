拔智齒冰敷被當講電話！女駕駛收1.6萬罰單大笑：申訴一定成功

▲女子開車時因冰敷剛拔完智齒的臉頰，竟被監視器誤認為持手機，收到1.6萬元罰單。（翻攝自Omroep Brabant）

圖文／鏡週刊

「拔智齒冰敷變講電話」警相機不講理！荷蘭一名女子收到439歐元（約新台幣 1.6萬元）的交通罰單，列出的事由為「手持電子行動裝置」。但當她查看開罰照片後，瞬間從錯愕變成大笑——她手上拿的根本不是手機，而是冰袋。

冰袋大烏龍！這名來自荷蘭小鎮的女子弗羅特耶（Vlotteje）接受《Omroep Brabant》訪問時表示，上月2日，她正開車前往上班路上，旁邊還有一輛警車。

「我心裡還想，希望他們不要以為我是在用那個冰袋打電話。」警察當下沒有反應，不過前方的交通監視攝影機卻拍下了這一幕，系統直接判定弗羅特耶違規使用手機。

弗羅特耶笑說，自己平常幾乎不在車上講電話，一開始完全摸不著頭緒，直到想起前一天剛拔了智齒，因此一路都用冰袋貼在臉上消腫。

看了罰單附上的照片後，弗羅特耶才鬆了口氣，「冰袋比手機大很多，而且仔細看，手機乖乖放在支架上。」她與男友當晚又笑了一輪，並將照片分享在Instagram，朋友們也全笑翻，紛紛叫她去申訴。

弗羅特耶信心滿滿地表示：「我一定會去申訴，而且我覺得這場我一定能贏！」



