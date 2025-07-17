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蘇富比「最大火星隕石」1.6億成交！恐龍化石超夯　近10億元落槌

▲▼地球上發現過的最大火星隕石，以超過500萬美元（約新台幣1.6億元）落槌。（圖／路透）

▲地球上發現過的最大火星隕石以超過500萬美元落槌。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

地球上發現過的最大火星隕石，16日於紐約一場珍稀地質與考古物品拍賣會中，以超過500萬美元（約新台幣1.6億元）落槌。此外，還有一具未成年的恐龍骨架，在此次拍賣會上，最終以3050萬美元（約新台幣9.7億元）的高價成交，遠高於原本400至600萬美元的估價。

根據《衛報》報導，這塊重約25公斤、編號NWA 16788的火星隕石，是2023年11月由隕石獵人在撒哈拉沙漠發現。蘇富比（Sotheby’s）指出，這塊隕石原本預估成交價在200萬到400萬美元之間，不過競標熱度似乎不高。

▲▼地球上發現過的最大火星隕石，以超過500萬美元（約新台幣1.6億元）落槌。（圖／路透）

▲蘇富比強調，目前全球超過7.7萬顆被正式認證的隕石中，只有約400顆確定來自火星。（圖／路透）

報導指出，實際競標時，先後有190萬美元與200萬美元的提前出價，現場加價速度緩慢，拍賣官甚至將每次加價幅度從20至30萬美元降為10萬美元，最終以430萬美元（約新台幣1.26億元）落槌，連同手續費與成本後，正式成交價約530萬美元（約新台幣1.56億元），買家身分未公開。

這塊紅、棕、灰三色交織的火星隕石，比目前地球上已知的第二大火星隕石還大了約70%，占全球已知火星物質總量的近7%，尺寸約為長375毫米、寬279毫米、高152毫米。蘇富比強調，目前全球超過7.7萬顆被正式認證的隕石中，只有約400顆確定來自火星。

蘇富比科學與自然史部門副主席哈頓（Cassandra Hatton）形容，這塊隕石是迄今找到「最大的一塊火星碎片」，甚至超越過去紀錄的兩倍。蘇富比表示，目前還無法確定這顆隕石確切何時從火星被震飛，不過檢測顯示應該是近幾年內的事。

▲▼未成年的角鼻龍（Ceratosaurus nasicornis）骨架，最終在2600萬美元（約新台幣8.3億元）落槌。（圖／路透）

▲▼未成年的角鼻龍骨架，最終在2600萬美元落槌。（圖／路透）

▲▼未成年的角鼻龍（Ceratosaurus nasicornis）骨架，最終在2600萬美元（約新台幣8.3億元）落槌。（圖／路透）

同場另一焦點是未成年的角鼻龍（Ceratosaurus nasicornis）骨架，原本估價僅400萬到600萬美元，實際拍賣時每次加價50萬美元，後來甚至一度每次加價100萬美元，最終在2600萬美元（約新台幣8.3億元）落槌，連同手續費與成本後，正式成交價達3050萬美元。

這具恐龍化石來自美國懷俄明州（Wyoming）拉勒米（Laramie）附近的「骨頭小屋採石場」（Bone Cabin Quarry），組裝後高約2公尺、長約3.3公尺，來自約1億5千萬年前的侏羅紀晚期。

角鼻龍是一種雙足恐龍，手臂短小，外形有點像霸王龍（Tyrannosaurus rex），但體型較小。角鼻龍可長到約7.6公尺，霸王龍則可達約12公尺。

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