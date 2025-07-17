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大陸 大陸焦點 特派現場

中國天眼首測得急高速氣體雲「複雜絲狀結構」　揭示恆星演化新線索

▲急高速雲概念圖。（圖／翻攝央視）

▲極高速雲概念圖。（圖／翻攝央視）

文／香港01

大陸國科學院上海天文台聯合國內外科研機構，憑藉500公尺口徑球面射電望遠鏡（FAST），在銀河系一團超高速運動的星際氣體雲中，首次觀測到了由超音速湍流主導的複雜絲狀結構網絡。這一成果為揭示星際介質在結構形成早期的演化機制提供了全新視角，相關成果於周三（16日）在國際學術期刊《自然·天文學》（Nature Astronomy）線上發表。

▲位於貴州的「中國天眼」500公尺口徑球面射電望遠鏡FAST。（圖／CFP）

《央視新聞》報導，這項研究的對象是一個被稱作G165的極高速雲（VHVC）。這是一團由氫原子組成的大質量氣體雲，距離地球約5萬光年，位於遠離銀河盤面的高銀緯區域，在銀河系外圍空間以每秒約300公里的速度高速運行。

G165極高速雲因其位置偏遠、環境孤立，幾乎不受恆星輻射與引力擾動等常見因素影響，成為研究星際雲早期階段的形成與演化的理想天然實驗室。

FAST的超高靈敏度與空間分辨率使科學家得以揭示極高速雲內部前所未有的結構細節。觀測研究表明，G165氣體雲主要由暖中性介質組成，內部存在顯著的超音速湍流運動，局部速度波動超過每秒20公里。

常規高速雲通常具有顯著的冷暖氣體混合特徵，而G165則表現出截然不同的組成結構：其物質幾乎完全由暖中性氣體構成。這一顯著差異表明以G165為代表的極高速雲處於星際雲演化過程中的更早期階段。

該研究通過FAST中性氫21公分譜線觀測，清晰地揭示出G165內部存在高度結構化的特徵，其內部充滿複雜交織的絲狀結構，這些結構在多個速度層中形成網狀分布。這些絲狀體在三維空間中以扭曲形態相互交錯，其徑向密度剖面呈現顯著不對稱性。這一結構形態表明G165內部存在激波壓縮過程，系統整體呈現出強烈的湍流特徵。

該研究成果為揭示恆星形成區的物質來源與演化路徑提供了新線索。科研團隊未來將繼續依托FAST望遠鏡，對更多極高速雲開展系統觀測，進一步探索星際結構形成的普適物理規律。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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