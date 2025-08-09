幕後／砲轟政院普發現金「講不清」　綠黨團大會提3招解套不排除加碼

▲普發1萬箭在弦上。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院日前三讀通過韌性特別條例，當中包含普發現金1萬元，由於在野黨版本加碼至5450億元韌性特別預算案，需要舉債，外界都在關注是否發放。昨民進黨立院黨團大會中，多名綠委對此發表意見，主要針對是否排富、金額、如何合憲性問題等等。對於如何解套違憲問題，討論最多的是修正條例或調整預算，甚至對風災、關稅受災戶加碼。也有綠委不滿行政院牛步，輿情早在幾個月前就回報會有衝擊卻是兩手一攤，黨團成員要上第一線辯論也不知從何說起。

昨民進黨團大會上砲聲隆隆，據了解，多名綠委對普發現金議題發表意見，主要討論是否排富、發放金額，「各言爾志」，但最大共識是由立法院提出普發現金「確實違憲」，此例一開，未來只要選舉年到了就會有人提案普發現金，後患無窮，行政院應主動出擊，提出版本化解違憲爭議。

一名在藍綠立委辦公室都任職過的資深幕僚不諱言，預算應該是行政部門拿出來編列，讓人民可以追究責任，但今天是立法院提出、行政院執行，政治責任如何釐清？這是毫無疑問違憲的部分，例如公投法中，稅收支出、人事都是不能公投的，而立法院只有預算刪減權、對預算增加只有建請，這是再基本不過的憲政原理跟概念。

至於解套方式為何，綠委莊瑞雄昨會後受訪時就強調，如果由立法院提這樣的條例，了不起是一個建議案，如果是行政院考量最近災害、關稅等，主動出擊，跟立法部門看法有所不同，包含金額、是否排富等，主動出擊形成政策的話，當然沒有違憲問題。另名綠營人士指出，黨團要有共識，這個案子基本上應該釋憲，同時行政院提出再修正條例，只要行政部門提出就不會違憲，金額可以不動甚至加碼，讓行政部門扛，藉此解套，也是清理戰場的方式之一。

既然都要舉債，是否乾脆加碼跟進和在野黨「比大小」？該人士舉風災處理特別條例為例，她說明，災後特別條例560億也是舉債，但藍白有可能會要加碼變600億、你提700億，他也加碼到800億，這件事情沒完沒了。中央政府還是要踩住底線，選舉勝負是一時，國家還是要長治久安，不能情勢不好就妥協。

昨傳出黨團大會中對於是否排富有激烈討論，一名與會綠委直言，這不會是黨團共識，稅收超徵就是有錢人繳很多稅，如果排富還怎麼叫「還稅於民」或「普發」？據了解，會中也有多數綠委建議，不設排富條款讓國人都受惠。有中南部綠委提到，近期風災肆虐、關稅問題，中南部受災戶會很需要這筆可以直接入帳的錢，對於受災地區或經濟弱勢，甚至可以額外加碼支持，如果在野黨反對，壓力是丟回他們身上。

而會中，不少立委對行政部門多有怨懟，有與會立委直言批評行政院動作慢，遲未定調，應盡速說明作法為何，讓黨團成員要上第一線辯論也不知從何說起，根本沒辦法打仗，執政黨立委只能打游擊，在野黨丟一題就回一題，替行政機關把責任背身上。也有綠委私下抱怨，不少地方輿情早在幾個月前就回報，普發1萬會是嚴重問題，執政黨必須快速回應，結果行政院兩手一攤，讓立委上去擋子彈。