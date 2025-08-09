　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

香港留台大專院校校友會總會成立滿周年　來台拜會陸委會等機關

▲▼「香港留台大專院校校友會總會」會長麥燕玲拜會陸委會。（圖／翻攝策進會）

▲「香港留台大專院校校友會總會」會長麥燕玲拜會陸委會。（圖／翻攝策進會）

記者蔡紹堅／台北報導

由33個香港留台校友會組成的「香港留台大專院校校友會總會」，自成立以來積極促進台港間的教育交流，適逢總會成立一周年，該會會長麥燕玲日前偕同副會長陳沛廣等人特別來台拜會陸委會、教育部等相關機關，就持續推動香港學生赴台升學等議題深入交流，並與多所學校進行互動座談。

麥燕玲表示，台灣高等教育學科選擇多元，除了理工、資訊等學術強項，還有寵物美容、物理治療等特色科系，在學費與生活成本方面亦較歐美及日本更具競爭力，她建議更強化升學管道及相關資訊的提供，協助香港學生更全面瞭解在台升學的多元選擇。

陸委會蒙藏處兼台港經濟文化合作策進會秘書長盧長水於接見麥燕玲等一行時表示，感謝總會長期協助在港推動台灣高等教育招生宣導，台灣非常歡迎香港學子來台升讀大學，也希望台港兩地的青年學子能有更多的交流，增進彼此的認識與瞭解。教育部國際及兩岸教育司司長李毓娟亦親自接見訪團，雙方就香港學生招生時程及推廣、港生在境外居留時間等議題進行討論。

此外，香港留台大專院校校友會總會」也於8月6日晚間舉辦周年交流餐會，邀請海外聯合招生委員會主任委員蘇玉龍以及銘傳、弘光、文化、逢甲、樹德、萬能、玄奘、大葉、大仁、南華等多所大學代表參加，陸委會副處長魏淑娟特別到場與現場賓客交流互動，並對總會及參與對台招生工作的支持與付出表達高度肯定與感謝。

