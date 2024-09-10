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亞運女壘香港隊史首勝強投　劉雪汶就讀暨大碩士班加盟女壘隊

▲港生劉雪汶考進暨大觀餐碩班，並加盟暨大女壘持續圓夢。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

▲港生劉雪汶考進暨大觀餐碩班，並加盟暨大女壘持續圓夢。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

香港中文大學畢業生劉雪汶，本學期以優異成績考入暨大觀光休閒與餐旅管理學系碩士班，也取得該班唯一的港澳生入學資格；而劉雪汶本身更是代表香港出征去年杭州亞運的女壘隊主投，入學後也加盟台灣首屈一指的暨大女壘隊，讓原本實力雄厚的該隊再添新戰力。

暨大女壘隊教練邱安汝表示，儘管壘球在香港相對小眾，但劉雪汶從中學時期便對壘球情有獨鍾，曾多次入選香港青年代表隊，也曾是香港中文大學女壘校隊成員，並於2023年成功入選杭州亞運會香港女壘代表隊，更以好投幫助香港隊以3:1戰勝泰國，取得亞運隊史首勝，也曾與暨大女壘隊組成的中華隊對陣，對該隊精湛的表現留下深刻印象，期待她加入暨大女壘隊，與國內頂尖球員一起訓練和比賽，提升球技也完成夢想。

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▲港生劉雪汶考進暨大觀餐碩班，並加盟暨大女壘持續圓夢。（圖／國立暨南國際大學提供）

▲港生劉雪汶考進暨大觀餐碩班，並加盟暨大女壘持續圓夢。（圖／國立暨南國際大學提供）

暨大觀餐系教授兼副校長曾永平指出，劉雪汶的父親經營泰式餐廳，她從小耳濡目染下，對餐旅管理和觀光休閒產業產生濃厚興趣，在香港中大因學術表現優秀、獲運動科學與健康教育學士學位，除培養運動管理能力，也激發對觀光休閒領域的探索欲望，而享譽觀光休閒產業界的暨大觀餐碩士班也成為她跨海報考、跨領域研究的首選。

▲香港女壘隊7月間參加加拿大盃賽事，劉雪汶登板主投。（圖／翻攝「中國香港壘球總會」粉絲專頁）

▲香港女壘隊7月間參加加拿大盃賽事，劉雪汶登板主投。（圖／翻攝「中國香港壘球總會」粉絲專頁）

劉雪汶開學前一週就提早來到校，表示暨大擁有豐富人文、生態和產學研究資源，跟母校香港中大在校地面積或環境都極為相似，讓她似曾相識，也相信是進行觀光休閒與餐旅管理研究的理想之地，未來計劃進行台港運動休閒及餐旅產業的比較研究、深入分析香港參與者和消費者的心理，探討商業模式及生態旅遊等問題；而能與台灣最頂尖的女壘好手們一起學習與訓練，更是她夢寐以求的心願，希望有朝一日可將台灣習得的好成果帶回故鄉香港。

香港壘球總會聯賽主委柯子超也親自來台見證劉雪汶加入暨大女壘隊，他表示暨大女壘隊素有「投手王國」美譽，去年還以創紀錄的20連勝贏得大專聯賽冠軍、締造四連霸，劉雪汶能以「港產女子第一人」和投手身分加入這支強隊，與最頂級的球員切磋學習，對香港壘球界和女壘隊是一種鼓勵、意義重大，也將鼓勵更多香港女壘選手到壘球聖地實踐夢想；他勉勵劉雪汶保持健康，不要著急證明自己，享受打球樂趣、融入團隊、多請教，實力就可以自然地發揮出來。

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