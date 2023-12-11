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港生在台車禍重癱兩年「奇蹟漸復」　善款助返港微笑登機感恩比讚

▲港生梁銘皓在台車禍受重創險成植物人，奇蹟式漸康復獲眾籌支持返港。（圖／香港01）

▲港生梁銘皓在台車禍受重創險成植物人，漸康復獲眾籌支持返港。（圖／香港01，下同）

文／香港01

赴台留學的香港青年梁銘皓於2021年因一場車禍而頭部重創，命懸一線，醫生雖把他從鬼門關救出，但預計他可能成為植物人。也許是銘皓鬥志旺盛，又或是家人悉心照料，銘皓奇蹟回復清醒，更逐漸恢復部分能力，雙眼由呆呆直望無焦點變成「眼仔碌碌」，左手恢復七成能力可做手勢作簡單溝通，康復程度超乎醫生的想像。

留台治療將近三年，銘皓的身體狀況已穩定下來，只需繼續做復健。其父母近年為張羅醫藥費及照顧銘皓，長期分隔兩地，亦已身心俱疲，早有回港的打算。適逢有醫療機構願意贊助銘皓回港的開支，梁家遂着手準備。

▲港生梁銘皓在台車禍受重創險成植物人，奇蹟式漸康復獲眾籌支持返港。（圖／香港01）

《香港01》記者專程到嘉義探望銘皓並採訪其復健及回港過程，他最終於11月底順利回港，隨即送到威爾斯親王醫院留醫。梁爸爸及梁媽媽感謝熱心市民的捐款及香港01眾樂基金的協助，坦言，「好感動好感恩，一世都唔會忘記，將來我哋有能力，一定回饋返畀呢個社會。」

2021年1月28日，在台灣嘉義市就讀國立嘉義大學農藝學系二年級的梁銘皓，駕駛電單車接載好友到嘉義布袋港，途經一個地盤出口時被泥頭車（水泥車）撞倒，頭部重創，左側股骨骨折，昏迷指數一度僅得4分（最低3分）。銘皓要入住加護病房，並接受顱骨切除手術，憑著頑強意志，終從鬼門關走出來。

▲港生梁銘皓在台車禍受重創險成植物人，奇蹟式漸康復獲眾籌支持返港。（圖／香港01）

醫生雖把銘皓救回來，但最初對他的復康路不抱期望，不少腦外科醫生認為銘皓腦部受創，將來有機會成為植物人，甚至想「真正清醒返」亦需要數年時間。不過銘皓家人不言棄，日日探病及吹口琴呼喚銘皓，看護卓姨又寸步不離照料，銘皓逐漸回復清醒，最初確全身癱瘓，眼睛雖可睜大，但呆呆直望無焦點，與植物人無異。幸好經過治療及復健，他慢慢可轉動眼球及脖子、動手指頭、舉起左手、郁動腳板，康復進度遠超醫生的預期，連主診醫生都形容為奇蹟。去（2022）年3月起，銘皓更可出院居家復健。

《香港01》記者今（2023）年11月下旬專程到嘉義探望銘皓，並採訪他復健的生活及回港過程。記者發現銘皓平日生活非常忙碌，每日行程編排得密密麻麻，除定期覆診外，他一周五天要到復健醫院做物理治療及言語治療，上下午各訓練3小時，逢一、三、五則要接受針灸。

記者在醫院觀察銘皓做訓練時，發現他即使未能完全做到復健動作，在家人鼓勵下亦不輕言放棄，會盡力嘗試及糾正動作。梁媽媽和卓姨閒時在家中會與銘皓做額外練習，例如用白板練認字，讓他掟豆袋鍛鍊手部肌肉等，加上每日堅持為銘皓翻身拍背，刺激血液循環，讓他身體保持良好狀態。梁媽媽認為銘皓現時的進展得來不易，不想他退步，故時時鼓勵他，「我同銘皓講水滴石穿嘅道理，只要持之以恆去復健，希望佢總有一日能行出（醫院）個門口。」

現時銘皓的頭腦已完全回復清醒，能夠理解旁人的對話，惟尚未能夠說話，每日三餐及食藥要靠鼻胃管餵食。他懂得辨認簡單的中英文及數字，早前在白板上寫數目字「1」字，令父母開心不已。然而他雙腳復健需時，出入仍要靠輪椅代步；他的左手恢復近七成的能力，郁動時稍微緩慢，不過可以舉拇指、尾指、「OK」等手勢做反應，與外界作簡單溝通；右手僅恢復約一成能力。銘皓開心時經常笑面迎人，不時發出「呀呀呀」的笑聲；只是情緒太亢奮時，身體會突然變得繃緊。

梁爸爸和梁媽媽表示，主治醫生認為銘皓已經大致康復，只要持續做復健訓練則可，早前批出了銘皓回港治療的許可。不過，銘皓腦部受損，始終會影響身體其他機能，至於何時可以復原、能夠恢復到什麼程度，是否再有奇蹟發生，只能靠銘皓自身的努力及家人的協助了。

▲港生梁銘皓在台車禍受重創險成植物人，奇蹟式漸康復獲眾籌支持返港。（圖／香港01）

銘皓身體狀況既然穩定下來，而他的學生簽證來年1月將到期，屆時會失去台灣保健卡的優惠，醫療費勢必大增，以梁家的經濟條件，恐怕難以負擔，故梁爸爸和梁媽媽本身亦有意回港。適逢（香港）安柏醫療機構向香港01眾樂基金表示願意贊助銘皓回港的開支，梁家亦積極籌備回港事宜及辦理文件。

11月下旬，醫療團隊派員到台灣嘉義為銘皓做醫療檢查，發現他身體狀況及維生指數良好，適合乘飛機回港，隨後即安排由高雄返港的機票。回港當日，銘皓需要乘搭醫療團隊準備的救護車到機場，其間要與父母短暫分別，銘皓雖然略顯緊張，但全程面帶微笑，並在醫療團隊成員陪同下登機。

▲港生梁銘皓在台車禍受重創險成植物人，奇蹟式漸康復獲眾籌支持返港。（圖／香港01）

經過一個多小時的飛行，以及航空公司及入境處的協助，銘皓同日下午順利抵達香港國際機場，臨離開機艙時更舉起拇指與父母及醫療團隊成員合照。銘皓隨後乘坐醫療團隊安排的救護車到威爾斯親王醫院檢查，他目前仍然留醫，但家人朋友已紛紛到醫院探望。

銘皓出事至今已將近三年，其父母在聘請看護、醫療及復健開支上已花費過百萬元，甚至動用了僅餘的積蓄，近年梁爸爸的汽車美容生意一落千丈，家庭經濟更加拮据。梁爸爸及梁媽媽感謝香港01眾樂基金及熱心市民為銘皓籌措的125萬元（港元）善款，以解其家庭的燃眉之急。梁爸爸坦言，「香港人仲係咁熱心，從未冷卻過，其實好感動好感恩，一世都唔會忘記，我哋成家人都同皓仔講，將來我們有能力，一定回饋返畀呢個社會，感謝所有幫忙嘅朋友。」

香港01眾樂基金由2021年11月起，持續跟進梁家情況，兩度為銘皓發起籌款。同時，眾樂基金亦聯絡「安珀醫療」研究護送銘皓回港的可行性，獲答允贊助醫療護送服務。眾樂基金秘書處在過程中擔當協調角色、安珀醫療提供專業意見和服務。2023年11月，三方積極籌備回港細節，包括評估銘皓病況、所需的醫療護送設備和人員配置，聯絡香港入境事務處、香港機場管理局、台灣申請特別通道，向航空公司申請機位，以及大量的文件工作。最終在11月29日，銘皓在醫療護送下成功回港。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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