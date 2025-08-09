抓包王鴻薇2造謠被法院認證　林楚茵酸：發文前問AI都不做？

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院日前三讀通過國民黨版的「安韌性特別條例」，當中包含普發現金1萬，財政部國庫署表示會依照指示辦理，但是否能在10月底前發完，初步看來「窒礙難行」。藍委王鴻薇昨稱，2023年時任閣揆蘇貞昌2個月內就完成首批發放，卓內閣距離10月底期限有3個月時間，到底窒礙難行在哪？對此，綠委林楚茵8日指出，法院認證王鴻薇搞錯閣揆被抓包，藍白普發現金去脈絡化就是詐騙，包含當時時序、執行普發現金的行政院長是誰都搞錯。

王鴻薇表示，賴政府針對普發現金一萬元拖拖拉拉，昨天財主單位竟然說十月底發放有「窒礙難行」之處。普發現金又不是第一次發，請賴總統趕快把蘇貞昌請回來，幫卓榮泰上課。這次普發現金一萬元早在今年7月15日三讀，總統府8月1日公告，足足有3個月時間，到底窒礙難行在哪裡？按照當年蘇貞昌的效率，普發現金一萬元應該可以八月底九月初就開放登記，十月底發放絕對不成問題。

對於王鴻薇說法，林楚茵也列出時序酸，法院認證造謠薇搞錯閣揆被抓包，藍白普發現金去脈絡化就是詐騙，造謠一、誰可以發現金都搞錯：但無論過去三倍券、五倍券或是六千元，都是「行政院」主動編列的預算。這次普發一萬元，藍白違憲由立法院提出、也沒有跟行政院討論財源規劃，就是「侵犯行政權」。

林楚茵指出，王鴻薇造謠二就是搞錯內閣：當時宣布普發現金是蘇貞昌院長，但最後執行者是陳建仁院長。發文前問AI都不做，到底有多懶惰？還是造謠成癮，不造謠渾身不對勁？