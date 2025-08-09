吳思瑤：普發現金可導正錯誤　政院有「2作法」可化解在野違憲作為

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院日前三讀通過韌性特別條例，當中包含藍營要求普發現金1萬元，由於在野黨版本加碼至5450億元韌性特別預算案，需要舉債，外界都在關注是否發放。昨民進黨立院黨團大會中，多名綠委對此發表意見，主要針對是否排富、金額、如何合憲性問題等等，砲聲隆隆。民進黨團幹事長吳思瑤8日表示，普發現金可以導正錯誤，她主張行政院通盤審視國家財政能力，進而合理分配、支用預算，行政部門應拿回預算主導權，讓違憲成為合憲，透過修正條例或調整預算，化解在野踰憲作為。

民進黨團大會上砲聲隆隆，據了解，多名綠委對普發現金議題發表意見，主要討論是否排富、發放金額，「各言爾志」，但最大共識是由立法院提出普發現金「確實違憲」，此例一開，未來只要選舉年到了就會有人提案普發現金，後患無窮，行政院應主動出擊，提出版本化解違憲爭議，也有與會立委批評行政院動作慢，應盡速說明作法為何，讓黨團成員要上第一線辯論也不知從何說起。

對此，吳思瑤表示，普發現金，讓違憲成為合憲，支持行政部門拿回預算主導權。憲法規定行政院才能編列預算，立法院並沒有權利決定發放現金，這就是為什麼過去不論馬英九、蔡英文執政時期，不管是普發現金或是發放消費券，都是由行政部門決定及發動。

吳思瑤說明，而立院得以透過議決預算案，進行合理有效的監督。這也是憲法63條、70條的明確規定。普發現金可以導正錯誤，做對也做好！她主張行政院通盤審視國家財政能力，兼顧政府財政紀律，進而合理分配、支用預算。

吳思瑤強調，化解在野踰憲作為，可透過「修正特別條例」或透過「調整特別預算」，讓違憲成為合憲。提出解決方案，化解朝野僵局，這是我對行政院的期待。