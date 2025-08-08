卓內閣稱10月底前普發1萬窒礙難行　王鴻薇提1事對比：蘇貞昌快來教課

▲王鴻薇對比蘇貞昌內閣與卓榮泰內閣普發現金。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

記者郭運興／台北報導

立法院日前三讀通過國民黨版的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，當中包含普發現金1萬，而財政部國庫署表示會依照指示辦理，但是否能在10月底前發完，初步看來「窒礙難行」。對此，國民黨立委王鴻薇今(8日)指出，2023年蔡政府普發現金六千元，時任閣揆蘇貞昌2個月內就完成首批發放，而現在卓內閣距離10月底期限有3個月時間，到底窒礙難行在哪？卓內閣到底是要有多無能，蘇貞昌趕快來教課。

王鴻薇表示，賴政府針對普發現金一萬元拖拖拉拉，昨天財主單位竟然說十月底發放有「窒礙難行」之處。普發現金又不是第一次發，卓內閣如果如此無能兼賴皮，就請賴總統趕快把蘇貞昌請回來，幫卓榮泰上課。

王鴻薇指出，2023年蔡政府曾經普發現金六千元，當時蘇內閣在條例該年2月21日三讀通過後，在3月22日就開始線上登記領現金，4月6日就有首批登記者領到現金。

王鴻薇說，請問，這次普發現金一萬元早在今年7月15日三讀，總統府8月1日公告，足足有3個月時間，到底窒礙難行在哪裡？按照當年蘇貞昌的效率，普發現金一萬元應該可以八月底九月初就開放登記，十月底發放絕對不成問題。

最後，王鴻薇強調，賴總統既然已經宣示要依照立法院三讀通過的特別條例編列特別預算，行政院就應該儘速向立院提出特別預算，而不是在那邊扭扭捏捏，拖拖拉拉，如果卓內閣如此無能，行政效率如此低落，那就趕快換人做。

▼王鴻薇。（圖／記者李毓康攝）