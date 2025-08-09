專家：楊柳颱風走向決定它的命運　電腦模式跟AI預報的對決

▲楊柳颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

楊柳颱風目前持續朝台灣方向前進，不過未來路徑會根據太平洋高壓強度來調整，氣象專家賈新興直言「走向決定它的命運。」同時也是一場「電腦模式模擬和AI預報的擂臺賽。」

根據中央氣象署資料顯示，楊柳颱風9日2時的中心位置在北緯 21.1 度，東經 143.4 度，以每小時13公里速度，向西北西進行。中心氣壓992百帕，近中心最大風速每秒23公尺，瞬間最大陣風每秒 30 公尺，七級風平均暴風半徑 100 公里(西北側 80 公里、東北側 120 公里、西南側 80 公里、東南側 120 公里)。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲賈新興：楊柳颱風的走向決定它的命運。（圖／翻攝臉書／賈新興，下同）

中央氣象署預報員張承傳指出，楊柳颱風預計下週三、四最接近台灣，未來路徑還會修正，要視太平洋高壓強度而定。

氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書發文「楊柳颱風的走向決定它的命運」，指出楊柳颱風下週一、二就是強度極限，但未來楊柳颱風的命運則是要視它的走向而定。

若楊柳颱風路徑超過北緯20度以北，「環境條件差相對地減弱快，走向偏南環境條件佳能以續命。」以目前各國的電腦模擬預測是往北走的趨勢，但AI模式卻是偏南，「所以又是一場電腦模式模擬和AI預報的擂臺賽。」