楊柳颱風路徑略北修！氣象署最新預測曝

生活中心／綜合報導

今年第11號颱風「楊柳」，根據中央氣象署下午最新預測，路徑略為北修，預計下周二的時候將會抵達台灣東南側的外海。氣象署指出，若颱風比較往北部方向移動，所處的環境以及海溫條件，都會比較不利於後續發展，但颱風強度、路徑仍有變動性。

根據氣象署觀測，楊柳下午2時的中心位置在鵝鑾鼻約東方2500公里海面上，距離台灣相對還是比較遙遠，但未來將會持續向西移動，並且逐漸接近台灣。

楊柳下午的路徑預測略為北修，在下周二的時候將抵達台灣東南側的外海，預計在下周三、周四的時候最接近台灣，但強度、路徑仍有變動性。

氣象署說明，倘若颱風比較往北部方向移動，所處的環境以及海溫條件都會比較不利於後續發展，因此到時候也可能不是維持颱風的強度。另外，如果太平洋高壓比較偏強，路徑會比較偏向西，往巴士海峽移動，整體可以維持颱風強度。

氣象署提醒，不論是往北或是往南通過巴士海峽，都還是容易造成台灣東半部的雨勢。假設是通過巴士海峽路徑，到了南海時，環境上轉偏南風，屆時南部的雨勢也會開始明顯起來。

▲日本氣象廳（藍色）以及中央氣象署（紅色）颱風路徑預測。（圖／取自吳聖宇臉書）

氣象達人吳聖宇發文指出，傳統物理模式 (EC-IFS & NCEP-GFS) 持續認為強垂直風切將會干擾楊柳颱風發展，這樣的情況也反映到官方作業單位的主觀路徑預報上，氣象署認為楊柳11日起逐漸減弱，預報路徑也在過去3次的預報中一路往北調整，日本氣象廳則是直接認為楊柳不會有明顯增強，一路偏弱，路徑預報一路往北調整，也是幾個東亞國家單位中預報最北邊的一個。

他進一步說明，基本上看法跟先前類似，楊柳颱風未來發展越弱，或是受垂直風切影響減弱越明顯，則路徑會越偏北，趨向台灣以東到東北方海面，甚至有可能在靠近台灣以東後就逐漸減弱消散。

「反之如果保持一定強度，甚至在撐過強垂直風切的干擾後而再度增強，那麼路徑就會比較偏南，走向巴士海峽到台灣南端一帶，然後繼續往南海走，目前ECMWF（歐洲模式）的AI修正預報就是這樣的預測。」吳聖宇強調，未來這兩天楊柳實際的發展情況，還有預報的調整情況都很值得持續注意。