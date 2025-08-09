楊柳颱風「侵台否」下週一掀牌！　專家曝2關鍵

▲楊柳颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

楊柳颱風下週三、四最接近台灣，以目前的潛勢路徑來看有可能會發海警，但還會再修正，要視太平洋高壓的強度而定。氣象專家林得恩透露「沒預期中的強」，會不會侵台「下週一是非常關鍵」。

根據中央氣象署資料顯示，楊柳颱風9日2時的中心位置在北緯 21.1 度，東經 143.4 度，以每小時13公里速度，向西北西進行。中心氣壓992百帕，近中心最大風速每秒23公尺，瞬間最大陣風每秒 30 公尺，七級風平均暴風半徑 100 公里(西北側 80 公里、東北側 120 公里、西南側 80 公里、東南側 120 公里)。

▲林得恩：太平洋高壓，沒預期中的強。（圖／翻攝臉書／林老師氣象站）

中央氣象署預報員張承傳指出，楊柳颱風未來路徑還會修正，還要看太平洋高壓的強度而定。但以目前的潛勢路徑來看，有機會發佈海上颱風警報。氣象專家林得恩於臉書粉專「林老師氣象站」發文「太平洋高壓，沒預期中的強」指出，目前，影響楊柳颱風路徑變化以及對台灣可能影響程度的2個關鍵因子，1個是太平洋高壓西伸的勢力強弱，另1個就是颱風本身的強度。

林得恩表示，若太平洋高壓西伸沒這麼顯著的話，就會走路徑1，那麼預期楊柳颱風將會經過一個垂直風切較大的海域，強度有可能快速減弱為熱帶性低氣壓，運動路徑也有可能更為偏北，如此一來，發布海上颱風警報的機會相當也會減少；日本JMA及歐洲ECMWF模式為其代表。而，若走路徑2，代表太平洋高壓西伸較為顯著，預期楊柳颱風往西前進的分量較大，直接影響台灣陸地的機會也會增多；美國NCEP及歐洲EC-AIFS模式為其代表。至於，最後會走那條路徑，下週一（8/11）會是非常關鍵。