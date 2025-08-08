　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸OL應酬喝爛醉遭老闆撿屍！隔壁房客「聽見異響」錄下關鍵鐵證

▲▼崔女透過微博向支持她的群眾告知勝訴的消息。（圖／翻攝微博）

▲崔女透過微博向支持她的群眾告知勝訴的消息。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

大陸天津市先前發生一起性侵事件，一名崔姓女子陪同王姓老闆到杭州出差，怎料應酬後喝醉酒，竟遭老闆抱進飯店房間內性侵。所幸隔壁房客聽見聲響後，立即走出房門、拿起手機錄影，拍下了關鍵鐵證，色魔老闆不僅被判入獄，公司還須賠償111萬元（人民幣，下同，約新台幣461萬元）。

綜合陸媒報導，崔女是某汽車核心零件製造商的銷售總監，2023年9月間她陪同王姓老闆，前往浙江杭州出差、宴請客戶，沒想到喝醉酒以後，竟被王男抱進飯店房間、遭到對方性侵。

▲▼崔女透過微博向支持她的群眾告知勝訴的消息。（圖／翻攝微博）

▲▼崔女透過微博向支持她的群眾告知勝訴的消息。（圖／翻攝微博）

▲▼崔女透過微博向支持她的群眾告知勝訴的消息。（圖／翻攝微博）

在受到侵犯的過程中，崔女察覺有異，因此不斷反抗，並且大喊不要。隔壁的房客聽見巨響以後，立即走出房門，並且對著王男的房間門口拍攝，清楚拍下了崔女反抗的聲音。

後續崔女與王男對質，對方卻辯稱「是在汙衊」，還罵崔女不知好歹，氣得她報警處理。警方獲報後展開調查，檢察官也開始逐幀排查監視器畫面，以確保不遺漏任何線索。

▲▼崔女透過微博向支持她的群眾告知勝訴的消息。（圖／翻攝微博）

▲崔女透過微博向支持她的群眾告知勝訴的消息。（圖／翻攝微博）

經過法院審理，由於監視器畫面明顯拍下崔女醉酒、被抱進房間的畫面，加上隔壁房客的錄音、證詞等證據，法官最終判王男4年有期徒刑。

此外，由於崔女是在出差期間遭到侵犯，她認為自己是工作的原因遭受傷害，因此申請工傷認定、仲裁申請。最終天津市津南區人力資源和社會保障局認定，崔女遭受性侵屬於工傷，裁判該公司需支付111萬元（約新台幣461萬元）。

08/07 全台詐欺最新數據

539 2 6266 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

閃過川普「半導體組合拳」？　中芯：本土客戶「完美取代」海外對手

海南帥警跳海救人！濕身照瘋傳　網歪樓：以後更多人去

劉曉慶「疑逃漏稅」風波第112天　稅務部門回應：未發現問題

癌症妻過世！男子轉賣止痛藥遭判「販毒罪」　他喊冤：不想浪費

美參議院軍委會主席傳將訪台　陸國防部警告：解放軍時刻保持高度戒備

菲總統認台海有事「無法置身事外」　陸：解決台灣問題是中國人的事

陸女子35樓墜下奇蹟救回　社區4公尺大樹攔截...掉灌木叢二次緩衝

全紅嬋舊傷復發、體態變化遭網暴　跳水女皇嘆：心理關比減肥難

北京夜空現黑影俠客「御劍飛行」　「電閃無雷鳴」如現實版仙俠片

