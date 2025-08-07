　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北安置中心爆性侵醜聞　社會局強調：未隱匿案件、積極處理中

▲▼性侵。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲新北某安置機構遭爆發生連續性侵事件。（圖／取自免費圖庫）

記者崔至雲／新北報導

新北市某安置機構驚傳發生連續性侵事件，至少有6人捲入其中；民進黨新北市議員鄭宇恩今（7日）召開記者會，抨擊社會局未通知警政系統介入，要求對外說明並展開外部調查。對此，新北市社會局表示，此案自機構發現且通報後，第一時間處置及後續程序，皆依中央指引規定，積極處理，絕無隱匿。包括警政、教育系統及外部專家學者，皆加入本案輔導及調查。

據了解，該機構目前可安置多名孩童，卻從2月起爆發多起性侵案，就讀國中的L生曾對年齡相仿C生下手，連在機構外上課時都曾對其實施侵犯，國小的H童在加入安置中心後，也有樣學樣性騷擾J生且侵犯L生，更對K童出手，在K童通報後，甚至對新任室友Y童性侵猥褻。

而C生在上性平課時，意識到自己被猥褻的遭遇並不正常，這才鼓起勇氣告訴老師，校方得知後不敢大意，機構卻稱要「內部處理」，以「保護孩子」為由拒絕透露任何資訊，但學校堅持進行校安通報並開性平會，全案這才曝光。

對此，社會局表示，本案由機構工作人員發現後主動通報，社會局接案後啟動調查及輔導機制，在輔導程序完備前已先暫停該機構收案，將案件相關院生轉往獨立居住空間、增加查房頻率，針對情節嚴重個案邀集學校、主責社工、心理師進行輔導研商會議，依照專業人員評估給予治療並安排專案陪伴人力，全程陪伴情節嚴重個案，穩定生活與醫療輔導資源。

此外，服務機構也針對未來新收個案進行個別化自我保護訓練，讓兒少了解身體界線，並建立對性別暴力的認識。

社會局強調，所有個案處遇都按照兒少權法、性侵害犯罪防治法進行，且緊急安置個案，必須以個案安全、隱私為優先，因此使用多元教育方案在機構內持續維護安置兒少受教權，也避免中長期安置兒少重複適應新環境，一切以兒少最佳利益為核心積極面對處理事件，陪伴創傷兒少療癒復原。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 3 3089 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
狂罵變美積電　一票人改口「還好台積電提前佈局」
新人竟是職業級騙子！上班第一天出狀況…鬧上勞工局真相驚人
工廠大火！隔壁14頭豬慘成烤乳豬　老闆下場曝
快訊／浴火重生！台中新光三越證實復業　時間曝光
減重手術2死！　網紅醫遭處分停業2月
台南猴突翹孤輪！後座辣妹「美尻重摔」　痛到爬不起來
一隻阿圓沖繩脫了！　跪坐「倒出超兇上圍」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德接見烏克蘭跨黨派議員訪團　「未來樂意助烏克蘭重建！」

王義川酸盧秀燕粉底液　民進黨性平部重話批：我們不要厭女的台派

新北安置中心爆性侵醜聞　社會局強調：未隱匿案件、積極處理中

安置機構爆多起男童性侵案！母報警才曝光　議員轟社會局處理失當

挺罷免遭游顥指沒交情　梁文韜：我知道你胃不好還建議多吃木瓜

川普宣布半導體100%關稅　經貿辦：不影響後續談判策略

藍質疑未澄清美國務院顧問文章　政府人士：惡意指涉不是笨就是壞

沈伯洋稱藍營沒看機密文件就離席　徐巧芯轟胡說八道：我全程都在

林佳龍晚宴凱達格蘭論壇貴賓　強調深化民主團結、強化印太安全

國台辦批賴清德頑固堅持台獨以武謀獨　外交部：中共從未統治台灣

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【火海中的絕望】他困9樓陽台無助呼救... 下一秒被火活活吞噬QQ

【網紅鳳梨飲料店遭潑糞】2男到案稱「店員口氣差」

【退房遇死神】80歲計程車司機暴衝！遊客遭撞半身粉碎QQ #香港

【逃了個寂寞】他逃盤查5分鐘慘吞18萬罰金！ 員警：你沒通，在跑什麼？

賴清德接見烏克蘭跨黨派議員訪團　「未來樂意助烏克蘭重建！」

王義川酸盧秀燕粉底液　民進黨性平部重話批：我們不要厭女的台派

新北安置中心爆性侵醜聞　社會局強調：未隱匿案件、積極處理中

安置機構爆多起男童性侵案！母報警才曝光　議員轟社會局處理失當

挺罷免遭游顥指沒交情　梁文韜：我知道你胃不好還建議多吃木瓜

川普宣布半導體100%關稅　經貿辦：不影響後續談判策略

藍質疑未澄清美國務院顧問文章　政府人士：惡意指涉不是笨就是壞

沈伯洋稱藍營沒看機密文件就離席　徐巧芯轟胡說八道：我全程都在

林佳龍晚宴凱達格蘭論壇貴賓　強調深化民主團結、強化印太安全

國台辦批賴清德頑固堅持台獨以武謀獨　外交部：中共從未統治台灣

威剛7月營收42.61億元、年增近4成　連4月創同期新高

老屋裝潢該找誰「統包、設計公司？」　一票人狂推這選項

高雄泰勞北上300K！詭異陳屍桃園高壓電塔　明日驗屍釐清死因

周曉涵出國解放比基尼！「上圍太兇根本包不住」真實身材被看光

出不來！「白色糯米腸」塞椅下卡住　狗爬式挖地以為自己還小

金鏞情誼無價！陳鏞基深情送別胡金龍　：我會陪你走到最後

賴清德接見烏克蘭跨黨派議員訪團　「未來樂意助烏克蘭重建！」

王義川酸盧秀燕粉底液　民進黨性平部重話批：我們不要厭女的台派

立秋養生重點一次看：飲食宜潤燥健脾、調養身心避免憂鬱

胡金龍引退記者會「彩蛋」　陳江和驚喜現身爆料：他很會詐騙

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

政治熱門新聞

美半導體關稅設條件　周玉蔻：台積電0關稅

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

20%關稅今上路！　專家：台灣會被榨乾

普發1萬再等等！川普又出招　行政院今不處理韌性特別預算

台積電股價飆！朱立倫稱半導體100%關稅壓力大　網友洗版：反指標

被爆比亞迪宴會牽線人　三立主管遭停職

普發1萬不排富了　行政院：照三讀條例編預算

晶片稅比對等關稅可怕？他曝1狀況要命

安置機構爆多起男童性侵案！母報警才曝光　議員轟社會局處理失當

川普對進口晶片課100%關稅！　賴士葆嘆：如馬關條約喪權辱國

鍾小平稱因藍白合向柯文哲道歉　陳佩琪嗆「不用了｣：我再告一次

示警綠營「降智圖卡得不到認同」　黃暐瀚：2026還是藍營會選比較好

財產申報曝1藍委欠債最多　葉元之、吳秉叡財力驚人

台積電投資2000億美元　郭正亮揭5手法

更多熱門

相關新聞

新北男車內開瓦斯　警急尋1小時搶回一命

新北男車內開瓦斯　警急尋1小時搶回一命

新北市一名李姓男子因財務困境，4日晚間攜帶1公斤裝瓦斯桶駕車離家，意圖輕生。其妻發現後緊急報警，警方迅速鎖定車輛位置，於1小時內在石門區富基漁港尋獲李男，及時阻止悲劇發生。

安置機構爆多起男童性侵案！母報警才曝光　議員轟社會局處理失當

安置機構爆多起男童性侵案！母報警才曝光　議員轟社會局處理失當

新北男高樓墜落　雙腿變形無呼吸心跳

新北男高樓墜落　雙腿變形無呼吸心跳

懷胎6個月...高雄孕婦被推入水溝性侵！

懷胎6個月...高雄孕婦被推入水溝性侵！

即／貢寮澳仔漁港獨木舟遭浪打翻1失蹤　海陸空搜索中

即／貢寮澳仔漁港獨木舟遭浪打翻1失蹤　海陸空搜索中

關鍵字：

新北安置中心性侵社會局

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普：台積電投資2000億美元

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

沈玉琳確診血癌　憲哥：他是生命鬥士

「X！你還給我笑」柯文哲發飆痛罵檢方

沈玉琳血癌！譚敦慈弟「健檢1紅字」就確診　醫示警：男生要注意

今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看

長榮航空航班艙壓異常　掛「緊急代碼7700」返回桃機

沈玉琳罹血癌！高凌風放棄治療1年後離世

獨／沈玉琳檢驗確認「血癌」

快訊／桃園高壓電塔離奇掛屍！4特搜成功吊掛遺體

美半導體關稅設條件　周玉蔻：台積電0關稅

快訊／又有熱帶低壓生成！粉專曝2可能路徑：若接近台灣強度不弱

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

沈玉琳發文證實罹患血癌「我們後會有期」

長髮正妹嫁給120cm男友！婚禮照爆紅　真實原因太催淚

更多

最夯影音

更多

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面