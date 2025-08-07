新北安置中心爆性侵醜聞　社會局強調：未隱匿案件、積極處理中

▲新北某安置機構遭爆發生連續性侵事件。（圖／取自免費圖庫）



記者崔至雲／新北報導

新北市某安置機構驚傳發生連續性侵事件，至少有6人捲入其中；民進黨新北市議員鄭宇恩今（7日）召開記者會，抨擊社會局未通知警政系統介入，要求對外說明並展開外部調查。對此，新北市社會局表示，此案自機構發現且通報後，第一時間處置及後續程序，皆依中央指引規定，積極處理，絕無隱匿。包括警政、教育系統及外部專家學者，皆加入本案輔導及調查。

據了解，該機構目前可安置多名孩童，卻從2月起爆發多起性侵案，就讀國中的L生曾對年齡相仿C生下手，連在機構外上課時都曾對其實施侵犯，國小的H童在加入安置中心後，也有樣學樣性騷擾J生且侵犯L生，更對K童出手，在K童通報後，甚至對新任室友Y童性侵猥褻。

而C生在上性平課時，意識到自己被猥褻的遭遇並不正常，這才鼓起勇氣告訴老師，校方得知後不敢大意，機構卻稱要「內部處理」，以「保護孩子」為由拒絕透露任何資訊，但學校堅持進行校安通報並開性平會，全案這才曝光。

對此，社會局表示，本案由機構工作人員發現後主動通報，社會局接案後啟動調查及輔導機制，在輔導程序完備前已先暫停該機構收案，將案件相關院生轉往獨立居住空間、增加查房頻率，針對情節嚴重個案邀集學校、主責社工、心理師進行輔導研商會議，依照專業人員評估給予治療並安排專案陪伴人力，全程陪伴情節嚴重個案，穩定生活與醫療輔導資源。

此外，服務機構也針對未來新收個案進行個別化自我保護訓練，讓兒少了解身體界線，並建立對性別暴力的認識。

社會局強調，所有個案處遇都按照兒少權法、性侵害犯罪防治法進行，且緊急安置個案，必須以個案安全、隱私為優先，因此使用多元教育方案在機構內持續維護安置兒少受教權，也避免中長期安置兒少重複適應新環境，一切以兒少最佳利益為核心積極面對處理事件，陪伴創傷兒少療癒復原。