安置機構爆多起男童性侵案！母報警才曝光　議員轟社會局處理失當

▲民進黨議員鄭宇恩 。（圖／民進黨議員鄭宇恩提供）



記者崔至雲／新北報導

新北市某安置中心爆發連續性侵案，被安置的多名孩童中，至少有6人是性暴力的受害人或加害人，犯行從今年2月就發生。市議員鄭宇恩今（7日）說明案由，國小男童K在5至6月中旬於宿舍內疑似遭男童H性侵，K童母親前來求助，經查發現該機構不止一案，早自2月起至7月，共6名男童之間就陸續有其他疑似性平事件發生。鄭批評，新北社會局並未及時介入輔導，並依流程進入警政系統通報，形同是對辛苦的受害者家庭再添加一道難題，應該被檢討。

對於安置中心接連爆發性侵害案，鄭宇恩指出，本案系從K童母親在孩子遭安置後長時間未能與孩子聯繫，卻在會面前一天收到社工告知，「孩子涉及性侵害案件，已前往警局完成筆錄」，其餘資訊一概不明，遂向民意代表求助。

鄭宇恩表示，經調查發現，該機構最早自2月即發生有性侵害案件，而在6月中旬K童向生輔員反應遭H童性侵後，機構將K童改至獨居房，卻仍替H童安排室友，以致於後續再有Y童受害。甚至截至7月，H童仍與L生再度發生性侵案。社會局所稱「相關院生獨立居住」明顯未被落實。

鄭宇恩指出，機構中的安置兒少，明顯已經無法正確辨別身體自主，逾越性探索的容許範圍，部分更因為遭剝奪受教權，喪失向學校、社會求助的機會。鄭宇恩強調，社會局除了剝奪兒少受教權益、在機構監管上的失職，都值得被檢討。

依據內政部頒訂的「兒童及少年安置及教養機構性侵害事件處理流程」及「性侵害防治中心受理性侵害事件處理流程」，鄭宇恩表示，相關案件均需通報警政單位，但該機構目前發生的案件，僅有學校主動聯繫警察局。

鄭宇恩強調，社會局應重新建立機構完善性侵事件處理程序，並由外部單位就該機構現況展開調查，以及案件相關兒少的追蹤與輔導。