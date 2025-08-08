女友拒口交他下藥性侵　「人都會犯錯」丟800萬和解：別毀了我

▲女子遭現任男友下藥性侵，對方雖提800萬和解，女子仍不願接受。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

台北市王姓男子2020年間與當時的女友投宿飯店，竟在啤酒中下藥，等女友昏睡後性侵得逞。女友醒來後發現自己遭男友下藥性侵，堅持驗傷提告，王男這才知錯，苦苦哀求，願意提出800萬元，請求女友不要提告，但女友不理會堅持提告。最高法院審理後，將王男重判有期徒刑9年定讞。

判決指出，王男2019年12月間與女友交往，交往不到半年，隔年的4月初春假，2人相約晚餐後到酒吧飲酒，直到凌晨3點多，2人投宿大安區某旅館，進入旅館前在便利商店買了2瓶水果啤酒。女友開了啤酒啜飲一口後，就進入浴室洗澡；等洗好澡出來，發現王男已經將易開罐啤酒倒入另一個小杯中。王男要女友飲用啤酒，但女友發現啤酒變苦，而且底部還有不明粉末，不願再飲用，倒頭就睡。

這一睡就睡到隔日下午2點多，這時王男已經離開旅館，2人短暫通話後，女友還是非常疲憊，繼續睡到傍晚6點多，這才驚醒，發覺身體有異。女友隨即以通訊軟體質問王男，「你昨天給我喝的到底是什麼？」、「不說的話 我就去醫院檢驗」。王男沒有立刻回應，女友就到醫院檢驗，果然在尿液檢體中檢出含第三級毒品氟硝西泮（flunitrazepam，即FM2，為苯二氮平類鎮定安眠劑）之代謝物（7-Aminoflunitrazepam）。

2人繼續對話，王男哀求「人都會犯錯，但拜託別毀了我」，女友問說每次過夜都會有性行為，為何要下藥？王男竟回說，因為女友拒絕口交，所以才下藥，才能口交。女友氣憤回說「驗傷後會走司法程序，後續會怎樣我不知道。但你要付多少金額補償和解？」王男請求當面談、不要走司法程序，並提出100萬元和解，之後又提高到250萬，隔兩天後又道歉並提高到350萬元，之後又提高到500萬元，最後更開出800萬元的價格。但女友均不接受，提出告訴。王男被依照「加重強制性交罪」提起公訴。

一二審法院均將王男重判有期徒刑9年，全案再上訴，最高法院8日駁回上訴，全案定讞。女友也提出附帶民事訴訟，求償230萬元。一審台北地院判決王男須賠償506,400元，王男上訴二審後撤回，民事賠償部分也確定。另外女友也獲得犯罪補償金206,390元。