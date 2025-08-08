偵查隊長性侵女部屬重判7年！還要賠百萬　她哭訴：人面獸心

▲台北市中正第一警分局前偵查隊長陳彥錦。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者黃哲民／台北報導

台北市警局中正第一警分局偵查隊前隊長陳彥錦，被控在任內4度侵犯1位女部屬，他被拔官送辦，卻一再喊冤雙方是婚外情糾紛、絕非性侵，女方反駁陳男辯詞，向閨蜜訴苦「怎會有人白天文質彬彬，晚上變成人面獸心」，陳刑案一審被判刑7年，上訴二審審理中，台北地院今（8日）再判陳須賠償女方100萬6067元，全案還可上訴。

判決指出，陳男於2020年8月12日起至2022年6月28日，擔任中正一分局偵查隊長，到職才認識女方，卻在2020年9月初，酒後在計程車內撫摸女方大腿，隔天道歉後，見女方沒聲張，陳男開始藉故碰觸身體試探。

2020年12月10日，陳男疑從人事資料得知女方租屋處，酒後到女方家樓下叫嚷，趁女方開門欲勸阻時闖入屋內、性侵得逞，同月29日又糾纏女方回家性侵。2021年12月9日，陳男結束應酬，命女方開公務車接他，途中繞到偏僻處想「車震」，女方抵死不從，陳男只好自慰了事。

女方認為陳男當時形象好、是警界明日之星，害怕自己說出實情沒人會相信，又不堪陳男不肯罷休，2022年4月申請平調其他單位獲准，不料調走前夕，同年6月初在辦公室遭陳男性侵，陳更揚言「我要妳牢牢記住我」，女方隨即驗傷怒告。

陳男到案一再辯稱跟女方是情侶關係，礙於自己已婚身分及職場考量，才一直沒說破，女方會跟他撒嬌、會吃醋他身邊出現的異性，陳自認跟女方交往密切的程度及種種互動都與情侶無異，往來過程也都尊重女方，從無強暴、脅迫。

女方反駁陳男說詞，堅稱雙方僅為單純長官部屬，事發後她得自己去買事後避孕藥吃，期間還去精神科求診，很後悔第一時間若勇敢處理，後面就不會有這麼多傷害，她擔心日後在警界會被刁難、會遭議論，工作會變得很艱苦。

女方閨蜜證稱，女方私聊說出遭遇後，曾訴苦「怎會有人白天文質彬彬，晚上變成人面獸心」，且陳男會在隊內會議與隊員分享財經雜誌的好文章，女方很不解陳男為何「晚上在一個密閉空間時的行為，跟白天正義凜然、知識淵博的樣子判若兩人」。

北院刑案一審採信女方指述，去年（2024年）10月底，依公務員假借職務上之權力及機會強制性交等4罪，合併判處陳男7年徒刑，上訴高院二審審理中，女方提起本件求償，北院今判陳須賠償女方100萬6067元，可上訴。

現年49歲的陳彥錦畢業於警察大學66期，年輕時曾任法務部長施茂林隨扈，歸建警職受栽培為辦案人才，專長是緝毒工作，歷練北市文山第一警分局與中正一分局偵查隊長，原是前途看好的二線三星中階刑警幹部，本案被起訴後，陳被記2大過免職，他提行政訴訟企圖保住警職，但提告逾期，已敗訴確定。