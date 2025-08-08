邱臣遠代理市長贈父親節暖心小禮　感謝市府同仁辛勞付出

▲新竹市代理市長邱臣遠前往市府各局處單位及所屬機關，致贈貼心的紓壓小禮。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府為感謝同仁們長期的辛勞與付出，於今(8)日父親節當天舉辦溫馨的「爸爸節」活動。由新竹市代理市長邱臣遠前往市府各局處單位及所屬機關，致贈貼心的紓壓小禮，向在職場與家庭中肩負雙重責任的爸爸們，表達誠摯的敬意與感謝。

邱臣遠表示，自市長高虹安上任以來，市府積極打造「幸福友善」的職場環境，致力營造溫暖且有凝聚力的工作氛圍。市府及所屬公務同仁平日肩負繁重的政務，不論是在市政推動或為民服務的崗位上，皆全力以赴、無怨無悔。許多同仁也在家庭中擔任父親、丈夫、兒子等多重角色，是家庭穩定不可或缺的重要支柱。對此，市府特別準備一份小小心意，藉此向每一位辛勞的公務夥伴，致上最誠摯的敬意與祝福。

人事處表示，此次活動市府特別挑選實用又具療癒效果的「精緻紓壓精油」小禮，希望同仁們在緊湊的工作與生活中，能適度舒緩壓力、保持身心健康，進而提升整體工作效率與生活品質。同時藉由這個溫馨時刻，讓同仁感受到溫暖與關懷，營造更幸福、友善的職場環境。

人事處說明，良好的職場氛圍與員工的幸福感息息相關。市府重視員工身心健康，除提供心理諮詢等相關諮詢服務資源，同時不遺餘力推動員工協助方案。未來市府將持續推動多元的職場友善措施與關懷政策，無論是節慶慰問、員工關懷、心理支持或健康促進等，都會持續強化，讓每一位同仁在努力為市政打拚的同時，也能兼顧家庭，落實工作生活平衡。