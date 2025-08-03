台人7月被騙85億元「詐騙手法前3名」曝！買BP演唱會VIP票慘被騙

▲7月財損金額超過85億元。（圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

根據內政部警政署「165打詐儀錶板」統計，上周（7月27日至8月2日）的詐騙案件受理數達3506件，財產損失金額超過18億元。其中，受理案件最多的詐騙手法，是「網路購物詐騙」。此外，《ETtoday新聞雲》整理出7月的詐騙數據，詐騙件數比6月多35件，但財損金額少了3億元。

根據「165打詐儀錶板」資料，整理出7月27日至8月2日的詐騙數據，詐騙案件受理數共3506件，財產損失金額為18億6098萬4千元。財損最高的一天是7月31日，受理案件數527件，金額為3億5755萬9千元。

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詐騙手法前三名分別為「網路購物詐騙」受理數706件，財損金額5707萬9千元。第二名為「假投資詐騙」，受理數532件，財損9億2983萬8千元。 第三名為「假交友（投資詐財）詐騙」，受理數266件，財損2億5400萬9千元。

詐騙手法 受理數（件） 財損（元） 網路購物詐騙 706 5,707.9萬 假投資詐騙 532 9億2,983.8萬 假交友（投資詐財）詐騙 266 2億5,400.9萬 盜（冒）用LINE帳號詐騙 185 915.6萬 假買家騙賣家詐騙 150 1,642.8萬

數據還指出，7月的詐騙案件受理數共1萬6423件，較6月多出35件，不過財損金額85億4787萬6千元，比6月減少了3億6721萬5千元。每十萬人受理最多的縣市為新竹市，而受理數增加最多的是新北市7月有3035件，比6月多出了294件。

財損金額增加最多的縣市則為桃園市，7月被騙走12億1599萬元，比6月的10億4617.1萬元，多出了1億6981.9萬元。

針對詐騙手法第一名的「網路購物詐騙」，「165打詐儀錶板」分享案例，一名網友搶買韓流女團BLACKPINK演唱會門票失敗後，在臉書社團看到有人販售門票，隨即私訊加LINE詳談。對方聲稱有門路拿到各種票種，雖然價格較高，網友仍決定匯款9600元購買VIP搖滾區門票，後續又多次匯款。雖然對方不斷保證有票，只需耐心等待，最終卻人間蒸發，不讀不回、電話也打不通，回頭發現社團貼文和帳號早已消失，這才驚覺遭遇詐騙。

「165打詐儀錶板」解析詐騙話術：

1、 在社群媒體張貼假的販售高價熱門演唱會門票訊息，吸引點擊、加LINE聯繫。

2、 要求先匯款至指定帳號。

3、 騙取款項後，迅速刪除LINE帳號，訊息已讀不回。