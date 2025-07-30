快訊／市犬棕棕遭送回收容所　林智堅道歉了：確實不夠周全與嚴謹

▲棕棕。（圖／新竹市政府提供／資料照片）



記者杜冠霖／台北報導

前新竹市長林智堅任內宣布領養「新竹市犬－棕棕」，卻傳出棕棕在2021年因咬傷人，被送回收容所，反差的待遇讓許多人為棕棕抱不平，指責公部門棄養的行為。事件延燒數日，林智堅稍早致歉，並表示，由於當初棕棕不適應新環境，咬傷洽公民眾，經由動保所專業評估，希望透過訓練課程減輕棕棕的壓力。但我和市府同仁後續未持續追蹤，今早陳建名議員、劉康彥議員已陪同有意願領養棕棕的朋友一起到新竹市立動保所，接受所方獨自面談與飼主照顧課程，並親自和棕棕互動，希望盡快媒合成功。

棕棕原本是流浪狗，2018年被捕捉進收容所，當時年約7歲，2020年11月由新竹市前市長林志堅與市府團隊挑選為「市府犬」，飼養於市府中庭花園的大樹下，主打可以上班睡覺、包三餐等，後來棕棕也曾出現在市府活動，跟著林智堅一起視察寵物公園。然而棕棕在2021年因咬傷記者被送回收容所，而也有民眾發現棕棕在市府前間經常被鍊著或是獨自逃脫散步的情況。

林智堅表示，首先先向大家說明棕棕的近況。今早陳建名議員、劉康彥議員已陪同有意願領養棕棕的朋友，一起到新竹市立動保所，接受所方獨自面談與飼主照顧課程，並親自和棕棕互動，所方也預計在下週訪視棕棕未來的生活環境。因為她本身是愛狗人士，也有豐富的養狗經驗，希望能在動保所的專業評估下盡快媒合成功。

林智堅坦言，其次，本人誠摯向關心棕棕及動保議題的朋友們致歉，也感謝各界指導。由於當初棕棕不適應新環境，咬傷洽公民眾，經由動保所專業評估，希望透過訓練課程減輕棕棕的壓力，但他和市府同仁後續未持續追蹤，確實不夠周全與嚴謹，現在會盡最大努力，盡快替棕棕找到適合他的家。

