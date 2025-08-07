　
公益

幣安慈善向臺灣南部受水災影響地區用戶空投　價值120萬美元的BNB

▲▼ 幣安,捐款,南臺灣,豪雨,災區。（圖／Binance Investments提供）

圖、文／Binance Investments提供

2025年8月7日，臺灣因應近期臺灣南部致災性豪雨所造成的損害，全球交易量暨註冊用戶數最大的虛擬資產交易所幣安，今天宣布將向本次受災最嚴重地區的幣安用戶空投價值高達一百二十萬美元的BNB（約合新台幣三千五百萬元）。

用戶身份認定將以用戶在幣安所提供之地址證明（POA）在本次受衝擊尤甚的南部地區，包括：彰化縣市、雲林縣、嘉義縣市、台南市與高雄市為準。

在2025年8月7日前就已完成 POA 認證的既有用戶，將在其幣安帳戶直接收到80美元等值的BNB代幣券。此外，若是在2025年8月7日至8月20日（含）間完成POA認證的前15,000 名受災地區既有用戶，則將可獲得價值30美元等值的BNB代幣券。

該慈善捐款預計將於8月14日起陸續空投至符合資格的用戶帳戶當中。

幣安執行長鄧偉政表示，「我們掛念每一位受到南臺灣嚴重水災影響的社群與用戶，期盼透過這筆捐款能夠給予他們即時和實質的援助。我們也衷心期盼，每一位受影響的人們都能夠儘早恢復往日生活。」

值此困難時刻，幣安將堅定與我們的用戶和社群同在。過去，幣安慈善也曾在花蓮強震後提供援助，並且也在泰國、緬甸、阿根廷、土耳其及歐洲等地發生自然災害時伸出援手。

08/06 全台詐欺最新數據

584 3 3089 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

科技創新的產物「穩定幣」　新時代新工具新問題

幣安慈善向臺灣南部受水災影響地區用戶空投　價值120萬美元的BNB

公益熱門新聞

高雄市政府宣布，考量桃源區連日降下超大豪雨，主要聯外道路（寶來二橋）受損，道路仍維持單向管制通行，搶修期間為維護民眾安全及進行復原工作，桃源區明(7)日停止上班停止上課，其他地區正常上班上課。

幣安捐款南臺灣豪雨災區公益愛心雲慈善

