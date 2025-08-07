　
社會 社會焦點 保障人權

95歲阿公一早騎腳踏車外出失聯！　躺在「公墓泥濘雜草堆」被找到

▲台南95歲阿公失聯，員警最後在公墓雜草、泥濘堆中找到人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南95歲阿公失聯，員警最後在公墓雜草、泥濘堆中找到人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、戴若涵／台南報導

台南一名高齡95歲的長者5日一早騎腳踏車外出後，直到下午都沒回家，家人遍尋不著只好報警處理。警方獲報後，立刻調閱周遭監視器畫面，考量報案時間已久、長者年紀相當大，警方除動員民力前往最後身影消失地進行地毯式搜尋，最後終於在大寮公墓舊址找到人了。

佳里分局七股分駐所5日下午接獲民眾報案，稱家中95歲長輩早上9時許騎腳踏車前往七股農會後就沒回家，家屬遍尋不著只好報案。警方隨即調閱監視器畫面，發現該名老翁上午9時21分由農會騎腳踏車沿176線往東騎行，並於9時35分經過176線大寮橋後即失去蹤跡。

▲台南95歲阿公失聯，員警最後在公墓雜草、泥濘堆中找到人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方考量，家屬於報案時間已經超過11小時，且老翁高齡95歲，恐怕會有生命危險，員警立即前往老翁最後身影消失地點搜尋，並動員民力前往支援搜尋，因該處為大寮公墓舊址，現場雜草叢生，又因連日下雨導致該處泥濘不堪，增加搜尋難度。

七股所、佳里所及中鹽所警力全力搜尋，終於在5日深夜11時30分許發現，體力不支躺臥在泥濘、雜草之中的老翁，並與民眾合力將失溫的老翁安全救出。

佳里分局分局長施衣峯呼籲，家中長者如有失智情形，應多加留意其動向，避免讓其單獨出門，可為家人配戴GPS定位器，如不慎發生迷途情事，可協助縮小查尋範圍，或向警察機關申請「愛心手鍊」或「預防走失指紋捺印建檔」，以利員警迅速查明身分通知家屬。

受到丹娜絲颱風侵襲，台南多處地區出現嚴重災情，台南市中醫師公會展現醫界的溫情，捐出新台幣160萬5000元作為災後重建經費，台南市長黃偉哲7日代表市府受贈，並頒發感謝狀，感謝醫師公會在關鍵時刻伸出援手，立委賴惠員也親臨現場，共同見證這份義舉。

