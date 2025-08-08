　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

闖台大餐廳抓非法移工挨轟　移民署道歉：以後會落實通報

▲▼台大驚傳移民署擅入校園抓人，學生會譴責非法盤查「籲立即說明」。（圖／台大學生會提供）

▲台大驚傳移民署擅入校園抓人，台大學生會譴責非法盤查，移民署今日出面說明。（圖／台大學生會提供）

記者邱中岳、葉品辰／台北報導

台灣大學昨（7日）驚傳移民署人員未經校方同意，擅自進入校園進行查緝行動。台大學生會今提出強烈抗議，譴責移民署在未通報校方與未穿著制服下，非法進入台大校園執法，隨意攔查校內民眾，還帶走一名台大學生餐廳「小小福」廚房的廚工，移民署今天回應表示，是收到民眾檢舉該餐廳雇用非法移工，也對未先告知台大校方之行為道歉。

台大學生會學權部長李瑞霖表示，昨天中午，數名未著制服、未出示證件之不明人士未向校方通報或取得同意，便擅自進入台大校園，先在台大校園內追趕並攔停一位正在騎乘腳踏車民眾，並大聲喝斥其提供身分證字號。隨後進入台大學生餐廳「小小福」廚房內，在盤查後帶走一名廚工。學生會詢問後發現這些移民署人員事前未向校方通報，是在台大校方不知情下入校進行攔查與抓離人員。

移民署今日發表聲明表示，是收到民眾檢舉「小小福」廚房雇用非法移工，現場查獲1名越南籍失聯移工，依法帶返辦理收容及後續強制驅逐出國事宜，攔查民眾本國民眾則是因移民署人員到現場表明身分後，該民眾嘗試離開，確認其為本國民眾後，遂請其自行離去。對於未事先告知台大校方一事，移民署已與臺灣大學主任秘書王大銘、校方人員及學生會代表進行溝通並達成共識，對於本案未事先通報校方深表歉意，並承諾將落實通報及協調機制。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 6266 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／颱風路徑北修！最新預測曝
林岱樺涉貪遭起訴「參選到底」　陳其邁發聲了
多處器官受損！　沈玉琳血癌「1原因」化療再等等
24歲AV女優猝逝！逾十萬粉絲　震驚美業界
女教練成人池教游泳！3歲愛女「戲水池溺斃」　判國賠159萬
快訊／英特爾發聲明！陳立武發信全員工　全文曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

柯文哲被收押！民眾黨員工偷25萬攝影器材賤賣7萬　判刑10月

前議員陳滄江與兒合詐助理費！　一審判刑9年、褫奪公權4年

快訊／北宜18K大貨車翻落山谷　警消垂降25米「找不到駕駛」

台中50童陪消防老爸闖五關　志工媽包餃慰勞帥男警

大貨車沒掛大牌還違停！心虛狂逃15公里　吃10張罰單恐噴25萬

曾互控家暴！嘉義3寶媽持刀殺夫　老公「身中15刀」貫穿心肺慘死

女教練成人池教游泳！3歲愛女「戲水池溺斃」　判國賠159萬原因曝光

男買水果拜拜被水泥車輾斃...恐怖畫面曝　2兒父親節痛哭認屍

闖台大餐廳抓非法移工挨轟　移民署道歉：以後會落實通報

罷團發言人控揭個資喊告！花蓮藍營反嗆：高調自己講、別人不能說

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

【泰格與雪兒】騙錢騙貓

錄影中李光洙突然來電　劉在錫忍不住捉弄..再秒掛斷

【被整到哭】騙弟弟不能出國…其實早就訂好他的票XD

【阿伯不要鬧】站在斑馬線上餵孫子吃東西？

【爸爸要心碎了XD】我愛妳！跟2歲女兒深情告白　她奶音回：我還好

柯文哲被收押！民眾黨員工偷25萬攝影器材賤賣7萬　判刑10月

前議員陳滄江與兒合詐助理費！　一審判刑9年、褫奪公權4年

快訊／北宜18K大貨車翻落山谷　警消垂降25米「找不到駕駛」

台中50童陪消防老爸闖五關　志工媽包餃慰勞帥男警

大貨車沒掛大牌還違停！心虛狂逃15公里　吃10張罰單恐噴25萬

曾互控家暴！嘉義3寶媽持刀殺夫　老公「身中15刀」貫穿心肺慘死

女教練成人池教游泳！3歲愛女「戲水池溺斃」　判國賠159萬原因曝光

男買水果拜拜被水泥車輾斃...恐怖畫面曝　2兒父親節痛哭認屍

闖台大餐廳抓非法移工挨轟　移民署道歉：以後會落實通報

罷團發言人控揭個資喊告！花蓮藍營反嗆：高調自己講、別人不能說

車輪餅一個10元「攤販怎麼生存的？」　網曝內幕：上班族不能比

日本樂團來台掃貨啤酒：買回去孝敬爸爸！「我吃一點」跟上脆流行

顏色鮮豔有毒？坊間傳「3說法」辨別毒菇　醫：易誤判

楊柳颱風路徑略北修！氣象署最新預測曝

獨家／蘿拉翻版？　網紅CEO森田「遭前助理侵占逾69萬元」確定起訴！

災後防疫雙線進行　黃偉哲肯定757名臨工成重建與登革熱尖兵

天生有財命！「自帶財富光環」TOP3生肖　靠自己也能翻身致富

桃機T3北登機廊廳年底啟用　國籍航空已完成30架次測試

掃QR碼免費送超商禮券？詐騙老招別上當　金門警教你辨真偽

響應「89量腰日」！醫曝男女標準腰圍　5大指標遠離代謝症候群

【這什麼爛劇本】碰瓷哥假摔被識破！急拍車喊：不要走

社會熱門新聞

渣男下藥性侵女友　重判9年定讞

台積電3內鬼正面曝！1男高調炫富買豪宅

柯文哲遭求刑28年半　「強姦殺人都沒那麼久」

獨／34E辣模二級雙毒並吸！

7旬翁遭追撞輾斃　2兒警局痛哭

鷹架扯壞電線爆炸　雲林工人下體嚴重燙傷…倒地哀嚎

台積電內鬼懲處傳「連坐5級」　史上最嚴

柯文哲出庭開罵　恐是1張便利貼引爆怒火

工地6大車「堵死」害阿伯無法就醫　全部開罰

凌晨跟女友吵架氣炸！澎湖21歲男墜樓搶救無效亡

花上億買2豪宅！台積電內鬼多金嚇到同事

柯文哲下午不再罵檢　訴苦押12個月「已到極限」

又見神鬼女會計　機車經銷款5年A走5千萬

快訊／父親節騎車外出買菜！騎士遭水泥車輾斃

更多熱門

相關新聞

移民署擅入台大校園抓人　學生會譴責非法盤查

移民署擅入台大校園抓人　學生會譴責非法盤查

台灣大學昨（7日）驚傳移民署人員未經校方同意，擅自進入校園進行查緝行動。台大學生會今提出強烈抗議，譴責移民署在未通報校方與未穿著制服下，非法進入台大校園執法，並發表三項訴求，要求移民署立即公開本次行動完整過程，說明被帶離人員與現況，檢討進入教育機構執法之適法性與程序正當性，並與教育部共同制定「校園執法準則」，確保校方知情、學生權益不受侵犯。

不滿遭退訓揭國安局情報員個資　更審判刑4年半

不滿遭退訓揭國安局情報員個資　更審判刑4年半

翻轉民生醫院！高市府：打造良性就醫網

翻轉民生醫院！高市府：打造良性就醫網

高雄民生醫院升級！陳其邁喊話：要打「世界盃」

高雄民生醫院升級！陳其邁喊話：要打「世界盃」

台大「18人疑食物中毒」業者遭勒令停業　衛生局急採檢2飯捲送驗

台大「18人疑食物中毒」業者遭勒令停業　衛生局急採檢2飯捲送驗

關鍵字：

台大移民署

讀者迴響

熱門新聞

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍

渣男下藥性侵女友　重判9年定讞

台積電3內鬼正面曝！1男高調炫富買豪宅

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

半導體100%關稅　川普點名台灣：榨乾英特爾

柯文哲遭求刑28年半　「強姦殺人都沒那麼久」

趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」

快訊／40歲愛妻若綺懷孕！楊昇達父親節曬超音波照

SOD史上第一位「台灣專屬女優」出道　齋齋爆哭

獨／34E辣模二級雙毒並吸！

蟑螂千萬別沖馬桶　日專家曝2後果

「準楊柳」恐中颱以上　專家示警南台灣注意

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

吳宗憲健檢報告結果出爐　醫生差點哭出來

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

更多

最夯影音

更多

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面