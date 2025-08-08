闖台大餐廳抓非法移工挨轟　移民署道歉：以後會落實通報

▲台大驚傳移民署擅入校園抓人，台大學生會譴責非法盤查，移民署今日出面說明。（圖／台大學生會提供）

記者邱中岳、葉品辰／台北報導

台灣大學昨（7日）驚傳移民署人員未經校方同意，擅自進入校園進行查緝行動。台大學生會今提出強烈抗議，譴責移民署在未通報校方與未穿著制服下，非法進入台大校園執法，隨意攔查校內民眾，還帶走一名台大學生餐廳「小小福」廚房的廚工，移民署今天回應表示，是收到民眾檢舉該餐廳雇用非法移工，也對未先告知台大校方之行為道歉。

台大學生會學權部長李瑞霖表示，昨天中午，數名未著制服、未出示證件之不明人士未向校方通報或取得同意，便擅自進入台大校園，先在台大校園內追趕並攔停一位正在騎乘腳踏車民眾，並大聲喝斥其提供身分證字號。隨後進入台大學生餐廳「小小福」廚房內，在盤查後帶走一名廚工。學生會詢問後發現這些移民署人員事前未向校方通報，是在台大校方不知情下入校進行攔查與抓離人員。

移民署今日發表聲明表示，是收到民眾檢舉「小小福」廚房雇用非法移工，現場查獲1名越南籍失聯移工，依法帶返辦理收容及後續強制驅逐出國事宜，攔查民眾本國民眾則是因移民署人員到現場表明身分後，該民眾嘗試離開，確認其為本國民眾後，遂請其自行離去。對於未事先告知台大校方一事，移民署已與臺灣大學主任秘書王大銘、校方人員及學生會代表進行溝通並達成共識，對於本案未事先通報校方深表歉意，並承諾將落實通報及協調機制。