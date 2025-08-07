　
社會 社會焦點 保障人權

考進國安局遭退訓！台大高材生怒揭情報員個資　更一審仍判4年半

▲▼何牧珉涉嫌在2019年以暱稱「瘋狂飢渴男的就好」，在PTT國考版po文抱怨遭國安局退訓，洩漏訓練長官姓名、化名、官階、職掌，涉嫌違反 《國家情報工作法》。（圖／記者劉昌松攝）

▲何姓男子遭國安局退訓後，竟上網洩漏訓練長官個資，更一審仍將他判刑4年6月。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

台大化工系畢業的何姓男子，2017年考進國家安全局後，因成績不及格被退訓，他認為自己遭刁難，2度在PTT上公布國安局4位軍官本名、化名等機密資訊，遭檢方依照《國家情報工作法》起訴。一二審均判刑4年6月，案經撤銷發回，高院更一審仍將他判刑4年6月。可上訴。

判決指出，何男2017年錄取國安局後，2018年3月2日參加受訓，卻因為成績不及格、2018年4月30日就被核定廢止受訓資格，5月4日就離訓。何男自認為遭刁難才被退訓，因此2019年10月9日以暱稱「瘋狂飢渴男的就好」登入PTT國考版，並發文《[心得]國安訓練考試史上最黑暗》，內容提到國安局訓練中心少校隊長、隊輔導員等3位校級軍官職稱、本名、化名、個性及行為等資訊。

同年月12日，何男再度登入PTT，並在「Gossiping八卦版」發文《[爆卦]國家安全局嚴苛逼退、刁難國家考試公務員》，揭露國安局訓練中心少將主任本名與化名。由於兩篇文章鉅細靡遺，讓4名國安局情報人員個人資料遭暴露，使情報人員工作陷於危險，檢方隨即查辦，並抓出何男。

檢方認為，何男受訓時已經接受《國家情報工作法》、《國家機密保護法》、《本局反情報工作簡介》等課程訓練，知悉國家安全局業務涉及國家安全之情報工作，不得對外揭露情報人員身分資訊，但何男仍在網路上披露相關訊息，因此將他提起公訴。

法院採不公開審理，一二審均將他判刑4年6月。案經撤銷發回，高等法院更一審審理後，於7日宣判。高院仍認定他有罪，仍判刑4年6月。

08/06 全台詐欺最新數據

584 3 3089 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

考進國安局遭退訓！台大高材生怒揭情報員個資　更一審仍判4年半

