　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

移民署擅入台大校園抓人　學生會譴責非法盤查

▲▼台大驚傳移民署擅入校園抓人，學生會譴責非法盤查「籲立即說明」。（圖／台大學生會提供）

▲台大驚傳移民署擅入校園抓人，台大學生會譴責非法盤查，呼籲移民署立即出面說明。（圖／台大學生會提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣大學昨（7日）驚傳移民署人員未經校方同意，擅自進入校園進行查緝行動。台大學生會今提出強烈抗議，譴責移民署在未通報校方與未穿著制服下，非法進入台大校園執法，並發表三項訴求，要求移民署立即公開本次行動完整過程，說明被帶離人員與現況，檢討進入教育機構執法之適法性與程序正當性，並與教育部共同制定「校園執法準則」，確保校方知情、學生權益不受侵犯。

台大學生會學權部長李瑞霖表示，昨天中午，數名未著制服、未出示證件之不明人士未向校方通報或取得同意，便擅自進入台大校園，前往學生餐廳「小小福」進行查緝行動。上述人員在未說明理由下，在台大校園內追趕並攔停一位正在騎乘腳踏車民眾，並大聲喝斥其提供身分證字號。該民眾因受到驚嚇而大聲報出身分證字號，更在未取得同意情況下，恣意使用平板對其正臉拍照掃描。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李瑞霖指出，這些人員在查證上述民眾為本國國民後，未對其攔查行為進行說明，反而立即進入台大學生餐廳「小小福」廚房內，在盤查後帶走一名廚工。這起行動中，沒看到台大校方代表陪同，更在學生會初步調查後，發現這些移民署人員事前未向校方通報，等於在台大校方不知情下入校進行攔查與抓離人員。

對於移民署入校查緝行動，台大學生會嚴正指出，凸顯移民署在執法程序中長期未受監督的結構性漏洞。包括：未向校方通報便入校查捕；執法過程未穿制服、未出示證件；未說明盤查理由即限制民眾行動與蒐集個資；在教育機構內以粗暴方式執法，嚴重干擾校園秩序。

李瑞霖強調，這次行動未經校方同意、無緊急必要，不但違反基本程序、比例原則與最小侵害原則，更讓校園自主蕩然無存，嚴重損害台大的國際聲譽與學術自由，並造成師生民眾人心惶惶。台大學生會將持續監督事件後續進展，並與全校師生共同捍衛台大作為自由、安全校園的基本價值。

台大學生會強調，今天的事件絕非「個案疏失」，而是涉及制度性程序瑕疵與執法過程中對人民基本權利的侵害。並提出三項訴求：
一、移民署應立即公開本次盤查與抓捕行動之完整過程，說明被帶離人員與現況；
二、移民署應檢討進入教育機構執法之適法性與程序正當性，建立公開、可稽核之執法原則；
三、移民署與教育部應共同制定並厲行「校園執法準則」，確保校方知情、學生權益不受侵犯，並避免類案重演。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 3 3089 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
楊柳颱風2劇本！　粉專估「接近台灣達中颱以上」
台灣民意民調／66%贊同有條件重啟核三　綠支持者也有46%同
67架次共機艦出海擾台　創新高38架次逾越海峽中線
趙露思直播奇蹟！隨手一撕「店家1天訂單8年總和」　負責人驚呆
日史上第一位「台灣專屬AV女優」出道！　她爆哭：夢想成真

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

員工巡查突昏倒送醫不治　台鐵：派員協助家屬

移民署擅入台大校園抓人　學生會譴責非法盤查

楊柳颱風發展2劇本　粉專估「接近台灣快速增強」達中颱以上

軍人搭高鐵送熱飲　9月1日起一連招待4天

以為在網購！同事「1習慣」她超驚訝　一票人都會：就是舉手之勞

台灣網紅進軍日本AV圈！簽約SOD專屬女優　中指通：憋超久

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

「楊柳」清晨生成！　專家：颱風最愛父親節

楊柳颱風持續增強「不排除穿越台灣」　下週三通過

快訊／楊柳颱風清晨生成！路徑曝光　不排除發海警

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

【泰格與雪兒】騙錢騙貓

【被整到哭】騙弟弟不能出國…其實早就訂好他的票XD

【阿伯不要鬧】站在斑馬線上餵孫子吃東西？

錄影中李光洙突然來電　劉在錫忍不住捉弄..再秒掛斷

【爸爸要心碎了XD】我愛妳！跟2歲女兒深情告白　她奶音回：我還好

員工巡查突昏倒送醫不治　台鐵：派員協助家屬

移民署擅入台大校園抓人　學生會譴責非法盤查

楊柳颱風發展2劇本　粉專估「接近台灣快速增強」達中颱以上

軍人搭高鐵送熱飲　9月1日起一連招待4天

以為在網購！同事「1習慣」她超驚訝　一票人都會：就是舉手之勞

台灣網紅進軍日本AV圈！簽約SOD專屬女優　中指通：憋超久

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

「楊柳」清晨生成！　專家：颱風最愛父親節

楊柳颱風持續增強「不排除穿越台灣」　下週三通過

快訊／楊柳颱風清晨生成！路徑曝光　不排除發海警

吸金41億「台灣巴菲特」找監獄管理員當傳令　操控獄友再騙4千萬

安德魯王子爆「千人斬」淫史　前妻也出軌「吸腳趾」畫面瘋傳

港墘房價創內湖新高　在地房仲：3大優勢磁吸3族群

《鬼滅之刃》熱潮再襲創「日本之最」！商業價值爆發　動畫邁主流文化

挑戰味蕾極限！萬華「蒜頭虎皮蛙湯」50年老攤　傳承自雲林北港

員工巡查突昏倒送醫不治　台鐵：派員協助家屬

診所爆經營權糾紛！美女牙醫臉書控前夫家暴　挨告要賠15萬

美對1公斤金條課稅「顛覆全球黃金市場」　瑞士衝擊最慘烈

移民署擅入台大校園抓人　學生會譴責非法盤查

別再羨慕「躺下秒睡」！那其實是身體在求救　專家揭2健康警訊

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

生活熱門新聞

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

「準楊柳」恐中颱以上　專家示警南台灣注意

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

沈玉琳罹血癌！醫示警「4習慣害癌變」

快訊／楊柳颱風清晨生成　不排除發海警

楊柳颱風持續增強　「不排除穿越台灣」

因1事燒壞2支iPhone　3C達人：充電習慣變了

快訊／楊柳颱風估明生成！日氣象廳發烈風警報　朝向台灣東部海面

到機場才發現「航空公司停業」 ！她傻眼：解鎖人生

台灣網紅進軍日本AV圈　簽約SOD專屬女優

平價小火鍋誰最厲害？全場大讚「這家」CP值超高

五金店買東西「發票爽中千萬」　獎落兩縣市！

秒換i16「還是等iPhone 17？」一票果粉給答案

LINE害手機卡卡！她用「這招」瞬間瘦身92G

更多熱門

相關新聞

不爽被爆料有小三！移工放火虐殺同鄉

不爽被爆料有小三！移工放火虐殺同鄉

彰化和美鎮去年發生一起驚悚的移工宿舍縱火殺人案！菲籍移工「尼克」因不滿同鄉移工「葛雷恩」在網路向自己的妻子胡亂爆料，指他在台灣另結新歡，竟預謀購買汽油、鐮刀等工具，深夜在宿舍縱火並持刀砍人，導致葛雷恩全身90%燒傷，送醫24天後不治，另有多名室友遭波及受傷。國民法官審理後，今日下午依殺人罪判處尼克15年有期徒刑，刑滿後驅逐出境。

移工詭掛「20F高電線亡」！特搜隊搬屍畫面曝

移工詭掛「20F高電線亡」！特搜隊搬屍畫面曝

彰化轎車前輪卡農田　5移工抬車脫困

彰化轎車前輪卡農田　5移工抬車脫困

移民署助力新住民　築夢行銷家鄉美食

移民署助力新住民　築夢行銷家鄉美食

守護移工心健康！台南勞工局攜手成大辦健康諮詢服務

守護移工心健康！台南勞工局攜手成大辦健康諮詢服務

關鍵字：

台大學生會移民署移工

讀者迴響

熱門新聞

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍

柯文哲遭求刑28年半　「強姦殺人都沒那麼久」

半導體100%關稅　川普點名台灣：榨乾英特爾

「準楊柳」恐中颱以上　專家示警南台灣注意

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

蟑螂千萬別沖馬桶　日專家曝2後果

關稅帝君「晶片100%」失效？台董座：轉嫁給客戶

沈玉琳罹血癌！醫示警「4習慣害癌變」

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

廣末涼子疑因超速釀禍

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

吳宗憲健檢報告結果出爐　醫生差點哭出來

許瑋甯「挺8個月孕肚」過生日！

普發1萬有障礙！　財政部：限10月底前領完難處理

更多

最夯影音

更多

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面