移民署擅入台大校園抓人　學生會譴責非法盤查

▲台大驚傳移民署擅入校園抓人，台大學生會譴責非法盤查，呼籲移民署立即出面說明。（圖／台大學生會提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣大學昨（7日）驚傳移民署人員未經校方同意，擅自進入校園進行查緝行動。台大學生會今提出強烈抗議，譴責移民署在未通報校方與未穿著制服下，非法進入台大校園執法，並發表三項訴求，要求移民署立即公開本次行動完整過程，說明被帶離人員與現況，檢討進入教育機構執法之適法性與程序正當性，並與教育部共同制定「校園執法準則」，確保校方知情、學生權益不受侵犯。

台大學生會學權部長李瑞霖表示，昨天中午，數名未著制服、未出示證件之不明人士未向校方通報或取得同意，便擅自進入台大校園，前往學生餐廳「小小福」進行查緝行動。上述人員在未說明理由下，在台大校園內追趕並攔停一位正在騎乘腳踏車民眾，並大聲喝斥其提供身分證字號。該民眾因受到驚嚇而大聲報出身分證字號，更在未取得同意情況下，恣意使用平板對其正臉拍照掃描。

李瑞霖指出，這些人員在查證上述民眾為本國國民後，未對其攔查行為進行說明，反而立即進入台大學生餐廳「小小福」廚房內，在盤查後帶走一名廚工。這起行動中，沒看到台大校方代表陪同，更在學生會初步調查後，發現這些移民署人員事前未向校方通報，等於在台大校方不知情下入校進行攔查與抓離人員。

對於移民署入校查緝行動，台大學生會嚴正指出，凸顯移民署在執法程序中長期未受監督的結構性漏洞。包括：未向校方通報便入校查捕；執法過程未穿制服、未出示證件；未說明盤查理由即限制民眾行動與蒐集個資；在教育機構內以粗暴方式執法，嚴重干擾校園秩序。

李瑞霖強調，這次行動未經校方同意、無緊急必要，不但違反基本程序、比例原則與最小侵害原則，更讓校園自主蕩然無存，嚴重損害台大的國際聲譽與學術自由，並造成師生民眾人心惶惶。台大學生會將持續監督事件後續進展，並與全校師生共同捍衛台大作為自由、安全校園的基本價值。

台大學生會強調，今天的事件絕非「個案疏失」，而是涉及制度性程序瑕疵與執法過程中對人民基本權利的侵害。並提出三項訴求：

一、移民署應立即公開本次盤查與抓捕行動之完整過程，說明被帶離人員與現況；

二、移民署應檢討進入教育機構執法之適法性與程序正當性，建立公開、可稽核之執法原則；

三、移民署與教育部應共同制定並厲行「校園執法準則」，確保校方知情、學生權益不受侵犯，並避免類案重演。