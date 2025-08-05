高雄民生醫院重裝上陣！南北兩強校強助開掛　陳其邁盼當A咖

▲台大跟中山大學合作幫民生醫院「升級」，陳其邁見證 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

面對高雄邁入高齡化社會醫療照護需求，高雄市政府推動醫療院所提升醫療服務量能與品質，今（5）日在市長陳其邁見證下，由國立臺灣大學與國立中山大學、高雄市衛生局簽署醫療合作契約，將結合產官學臨床及學術資源，共同協助高雄市立民生醫院升級為具中度急救能力的區域級教學醫院，提供市民更完善的醫療照護網絡，提升整體醫療服務品質。

今（5）日簽約儀式於高雄市政府四維行政中心舉行，由市長陳其邁、國立臺灣大學醫學院院長吳明賢、臺灣大學醫學院附設醫院院長余忠仁、國立中山大學校長李志鵬、衛生局局長黃志中分別代表簽署，此外，在地奏捷里里長林豐富及多位高雄市議員等貴賓出席，共同見證此合作案的簽署推動，期許藉由資源挹注讓民生醫院在既有基礎上，朝升級為中度急救能力的區域教學醫院目標推進。

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▲簽約記者會，市長陳其邁到場見證 。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市長陳其邁在致詞中表示，高雄市政府、中山大學與臺灣大學的合作，是為了提升民生醫院的醫療管理與量能。他特別感謝康裕成議長對此合作案的支持，強調這不僅是三方的合作，更是議員們共同的事情。他提到，高雄的醫療政策目標是將市民的健康照顧好，並將眼光放向國際，要打「世界盃」而不是只在國內競爭，同時喊話：「我們要當A咖」。

陳其邁市長進一步指出，高雄作為一個擁有 273 萬人口的城市，要照顧到每一個市民的健康，提供公平的就醫機會，並獲得最好的照顧，這是作為市長的責任。他回憶起自己擔任醫師的初衷，便是關懷人與人民的需求。他認為，這次與台大及中山大學的合作，正是從醫師的角度出發，為高雄未來一百年的醫療品質建立一個最完整、全人的照護體系。

在致詞中，陳其邁市長也特別舉了兩個例子來強調基層醫療人員的辛勞與奉獻。他提到桃源區衛生所邱孟肇不顧生命危險在風雨中救人，以及高雄長庚的陳順勝教授被派到甲仙衛生所服務，展現了醫者無私的精神。他感嘆，自己身為醫師市長，責任就是要讓高雄 273 萬市民都能享有公平的就醫機會，並得到最好的照顧。

▲市長陳其邁感謝議長康裕成大力支持 。（圖／記者吳奕靖攝）

他特別感謝台大和中山大學的校長及院長們，願意放棄在台北的工作來到高雄，面對面積是台北 11 倍大的城市，照顧從偏遠漁村到山上原住民部落的民眾，這是一項艱鉅的挑戰。他強調自己對中山大學、台灣大學以及高雄市政府衛生局和所有醫療機構的同仁都深具信心，並承諾市府將會提供全力的協助，讓這三方的合作能順利推動。

中山大學校長李志鵬表示，這次合作代表學術界與公部門攜手共構優化在地醫療網，中山將發揮在醫務管理、公共政策與健康照護管理等領域的教研優勢，協助民生醫院進行制度優化、服務流程改善與品質管理培訓，並推動跨校跨域的學術合作，提升臨床與學術整合發展的量能。

對首度與高雄市立醫院進行合作，國立臺灣大學醫學院院長吳明賢指出，臺大此次參與預計提供醫學中心等級的專業醫療團隊與臨床技術指導，協助民生醫院在急重症醫療、特色科別發展與教學實習上建立完善架構，也將推動醫療人才培育與轉譯研究合作，讓臺大的學術與臨床醫療實力協助高雄在地的醫療與健康照護體系發展。

民生醫院院長黃豐締則表示，民生醫院長期深耕社區醫療，亦積極配合政府公共衛生政策落實與防疫應變，建立穩定的教學與基層照護制度。這次導入學研與臨床醫療資源協助醫院升級，強化醫院管理與提升醫療品質，提供高齡化社會民眾所需的急重症醫療服務，將有助民生醫院升級成為南部具指標性的區域教學醫院，守護在地鄉親健康。