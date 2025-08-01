台大「18人疑食物中毒」業者遭勒令停業　衛生局急採檢2飯捲送驗

▲台大流行歌唱營驚傳食物中毒案。（圖／記者黃彥傑攝，下同）



記者洪巧藍／台北報導

台大昨日營隊活動發生疑似集體食物中毒案，北市衛生局今（1）日表示，初步了解有18名學生出現噁心、嘔吐等身體不適症狀，就醫後均已全數返家休息。衛生局已要求供餐業者停業，除昨日深夜立即至營隊現場採集飯捲食餘檢體2件送驗，今日還會進一步派員前往涉嫌餐食製造場所稽查，並採集現場食材、環境、從業人員手部檢體送驗。

北市衛生局食藥科科長林冠蓁表示，經調查該校營隊約160位學生於7月31日當日17時至18時食用由北市某業者供應之飯捲，計有18位學生出現噁心、嘔吐等身體不適症狀，就醫後均已全數返家休息。本案累計就醫人數達6人（含）以上，台北市衛生局依食品安全衛生管理法第41條立即命供餐業者暫停作業、停止供應餐點。

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為利疑似食品中毒原因判明，北市衛生局已於昨日（7月31日）深夜立即至營隊現場採集食餘檢體2件送驗。林冠蓁指出，出現症狀學生主要是晚間共食，晚餐的飯捲目前列為嫌疑物質，由於學生大部分有噁心嘔吐，推測可能是細菌性食物中毒，已經採集學生買的飯捲2個送北市衛生局實驗室檢驗，由於細菌需要培養，預計檢驗結果需耗時2周。

▲台大疑似食物中毒案，嫌疑飯捲採樣照片。（圖／北市衛生局提供）

北市衛生局今日（8月1日）上午派員前往涉嫌餐食製造場所，針對環境衛生、製程品質、人員衛生、硬體設施及倉儲運輸管理等，依食品良好衛生規範準則進行全面查核，同步依現場情形採集食品、食材、從業人員手部與環境檢體送驗。

近期天氣炎熱，細菌易滋生繁殖，北市衛生局提醒食品業者及民眾，夏季應特別留意食品安全，防範食品中毒。製作餐食或享用美食時，應注意食材包裝完整、妥善保存於冷藏（0~7℃）、冷凍（低於-18℃）或熱藏（超過60℃）溫度，並避免生熟食交叉污染。

北市衛生局呼籲，民眾若外食後出現嘔吐、腹瀉、腹痛等不適症狀，應立即就醫，由醫師評估診斷情形向衛生局通報。