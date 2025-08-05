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民生醫院「黑歷史」浴火重生！翻轉爭議　高市府：打造良性就醫網

▲台大跟中山大學合作幫民生醫院「升級」，陳其邁見證 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲台大跟中山大學合作幫民生醫院「升級」，陳其邁見證 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

面對高雄邁入高齡化社會的醫療照護需求，高雄市政府積極推動醫療院所提升服務量能與品質。今（5）日，在市長陳其邁見證下，由國立臺灣大學、國立中山大學與高雄市政府衛生局共同簽署醫療合作契約，將結合產官學臨床與學術資源，協助高雄市立民生醫院升級為具中度急救能力的區域級教學醫院，打造更完善的醫療照護網絡，提升市民健康福祉。

本次簽約儀式於高雄市政府四維行政中心舉行，由市長陳其邁、台大醫學院院長吳明賢、台大醫院院長余忠仁、中山大學校長李志鵬及衛生局長黃志中代表簽署。在地里長林豐富與多位市議員也到場共襄盛舉，見證高雄醫療改革重要里程碑。

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陳其邁市長表示，此次三方合作代表的不只是資源挹注，更是對高雄市立醫療體系的全面轉型。他強調，民生醫院的改革是責任，更是契機，要讓市民不分城鄉、都能就近獲得公平、高品質的醫療照護。他以自身醫師背景強調，唯有從制度、人才、流程全方位改革，才能真正讓市立醫院脫胎換骨、永續經營。

▲高雄市長陳其邁首度對博田醫院被攻擊案，發表看法 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲「醫生市長」陳其邁要讓高雄市民有最好的醫療品質與環境 。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市的醫療版圖近年來進行積極整合與升級，持續推動垂直與水平整合策略，強化醫療體系韌性與覆蓋力。在疫情期間，市長陳其邁親自主持市級防疫醫療指揮系統，市府團隊全力投入防疫應變，民生醫院也曾擔任指定防疫應變醫院，歷經兩次全院清空，專責收治新冠確診病人，展現強大應變與調度能力。整體而言，高雄市標準化重症發生率與死亡率明顯優於全國平均，醫療應變表現獲得中央與民間高度肯定。

為推動市立醫院全面升級，高雄市府已透過市醫與衛生所的醫療合作案，建構「垂直整合」的醫學中心支援網絡，導入高醫、高雄長庚、高雄榮總及義大等四大醫學中心資源，提供市立醫療體系穩定支援。此次再加入台大醫院與中山大學兩大夥伴，不僅強化臨床與教學力量，更進一步促進「水平整合」與醫管體系精進，積極打造涵蓋急重症、基層照護、學術訓練與醫療品質管理的立體醫療網，全面提升市民健康照護品質與良性就醫環境。

針對部分媒體報導民生醫院過往曾涉及保險爭議、個別醫師違紀行為及醫療疏失，高雄市政府也不迴避過去問題，並強調正視問題、積極改革，才是真正負責任的態度。

市府說明，民生醫院確實曾面對管理鬆散與評鑑退步等挑戰，然而近年已完成多項體質強化措施，包括：設立醫療風險通報與病安稽核機制、公開處理醫療疏失事件與相關人員懲處、重建醫院內部管理與教學制度。

更重要的是，市府啟動「市立醫院提升計畫」，已成功引進：榮總進駐婦幼醫院、高醫協助小港醫院、長庚接手大同醫院。如今再由台大、中山雙重進駐民生醫院，導入醫學中心級臨床技術與醫管模式，全面強化急重症應變、教學制度建構及人才培育，力拚2年內民生醫院升格為區域級教學醫院，讓市民「用健保就能享受醫學中心等級服務」。

陳其邁市長也強調：「改革不能只靠批評，必須有人承擔。」他期許社會給予努力中的醫療人員更多肯定，支持民生醫院從曾經的陰影中走出，重新獲得市民信任。

▲民生醫院,高雄市立民生醫院。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市立民生醫院。（圖／記者許宥孺攝）

中山大學校長李志鵬指出，該校將提供醫務管理、健康政策、品質流程改善等學術資源，協助民生醫院制度優化，推動跨校、跨域合作，建立可複製的市立醫療升級模式。

台大醫學院院長吳明賢則表示，台大將提供醫學中心級專業團隊進行臨床指導，協助民生醫院發展急重症醫療、強化特色科別，並建立教學平台，推動醫學人才培育與轉譯研究落地南部。

民生醫院院長黃豐締表示，院方將珍惜此次合作機會，透過學研臨床整合，從病安管理、服務流程、醫療品質多方提升，致力翻轉過往形象，成為在地民眾最信賴的公立醫療後盾。

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