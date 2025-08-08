35次放化療！癌病原民歌神簡仁智病房開音樂會　歌聲挺癌友

▲▼太魯閣族歌手簡仁智特別選在父親節舉辦感恩音樂會，感恩主治醫師朱松肇（左）與醫護團隊，並鼓勵所有正在抗癌中的父親們。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「因為我自己的親身經歷，希望給所有的癌友一些激勵，尤其很多的爸爸們都是一家的支柱，放、化療很辛苦，心情很重要，相信專業，療程就會很順利。」太魯閣族歌手簡仁智（尤道馬紹）7日在花蓮慈院癌症病房舉辦了一場父親節感恩音樂會，以病友的身分感恩慈濟醫院的治療照顧，同時將復原後嘹亮多情的歌聲獻給所有正在治療路上的父親們，鼓勵他們把握當下，專心治療。

7日下午，花蓮慈院的五東病房熱鬧而溫馨，護理師邀請病人們齊聚病房，太魯閣族的歌手簡仁智自彈自唱多首自選歌單，獻給癌症病房中正在住院、與病魔搏鬥、以及正歷經放化療階段的病人。

▲▼簡仁智曾罹患第四期的頭頸部腫瘤，他撐過35次放化療治療後，努力修復聲音，以歌聲將勇氣回饋給其他病人。

一開場簡仁智就以太魯閣族傳統的歌謠熱鬧開場，簡仁智川著族服、打著赤腳將原住民的熱情氣氛瞬間帶入病房中，讓聆聽的病人與家屬還有護理人員們都感染了他振奮的心情。「你是我的眼，帶我領略四季的變換；你是我的眼，帶我穿越擁擠的人潮……」、「如果明天就是下一生，你將如何度過今天?」、「裝滿了勇氣就更有力量，當愛與希望，倒映暖暖的月亮……我知道未來還有好多路要闖，我打開了窗，看見了晴朗」。簡仁智更特地選了〈牽手〉這首歌——「沒有風雨躲得過，沒有坎坷不必走，所以安心地你的手，不去想該不該回頭」，他鼓勵夫妻或朋友們，都可以把手牽緊，一起共度難關。

以過來人的心情呼應著治療的不同過程，簡仁智唱著不同的歌曲，表達了溫暖、膚慰、自省和希望，讓現場的癌友們特別動容，時而和著他的歌聲晃動雙手或唱和。

▲▼護理師帶動癌友們跟著歌聲擺動，讓癌症病房充滿了溫馨與正能量，也鼓勵身為父親的癌友，過了一個溫馨溫暖的父親節。

簡仁智也對所有病友分享，自己經歷了35次的放化療，因而「被迫」減重了23公斤。「我檢查出來的時候已經是第四期，放、化療的所有的副作用，從噁心、嘔吐，到所有你們想得到的症狀，我全部都經歷過，我真的知道這個過程。」他以自身經歷鼓勵大家，自己也撐過來了，只要相信專業、維持好心情，以感恩的心來過每一天，療程就可以更加順利。

去年12月，簡仁智被診斷罹患頭頸部腫瘤第四期，之後積極接受治療，雖然在病中，他不改風趣幽默的個性，決定用自己的專業讓病房多一點歡樂氣氛。住院期間他身體狀況允許時就開始在病房「走唱」，帶給醫護人員歡樂也鼓勵一起抗癌的病友們。治療過程雖然傷到他寶貴的聲音，簡仁智也沒有放棄唱歌，就在三個多月前，簡仁智的療程即將結束，他也馬上接到演唱邀約，他想要好好感恩醫護團隊幫自己恢復健康，又看到父親節即將到來，自己和父親都是花蓮慈院血液腫瘤科主任朱松肇醫師的病人，受到很多的照顧，因此他積極復健自己的聲音，決定將復原後的第一場感恩音樂會，就辦在父親節前夕的花蓮慈院五東病房。

▲病房主任吳懿峰和護理長李珍妮獻上祝福並有健康的小禮物，讓感恩音樂會更加溫馨滿懷。

花蓮慈院血液腫瘤科朱崧肇醫師也到場祝賀勇敢抗癌，成功走過這個歷程的簡仁智，稱讚他「不但是男神和歌神的典範，更是模範病人！」朱崧肇主任說，自己也是父親，女兒都20歲了，看到病人恢復很欣慰也很光榮，在座也有很多父親，很希望大家都能享受簡仁智的歌聲，過一個快樂的父親節。」

「身為一道彩虹 雨過了就該閃亮整片天空，讓我深愛的你感到光榮！」最後，簡仁智也以安可曲「彩虹」，獻給所有照顧過他的醫療同仁，鼓勵所有病人把握當下，維持好心情，治療就能越來越順利。在他溫暖激勵的歌聲下，病房主任吳懿峰醫師和護理長李珍妮送上祝福的小點心給所有的病人與家屬，讓午後癌症病房中，迴盪著溫暖的歌聲，充滿了溫馨氣氛與滿滿的正能量。