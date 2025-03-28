育見未來　奇美醫院醫護團隊一起守護南台灣育齡癌友的生育健康

▲奇美醫院醫護團隊，將一起致力守護南台灣育齡癌友的生育健康，期盼「育見未來」。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

31歲陳小姐在沐浴時摸到右側乳房有一處硬塊，按壓時無明顯疼痛，起初以為經前乳腺脹痛所致，但一週後硬塊依然存在，經前往奇美醫院乳房醫學中心就醫，乳房超音波與乳房攝影發現右側乳房約2.1公分不規則形狀實質腫塊，在腫瘤粗針切片確診為乳癌二期，醫療團隊進行乳房部分切除手術，合併化學治療。

奇美醫院癌症中心暨血液腫瘤科主任馮盈勳說，惟陳小姐雖然未婚，但有穩定交往的對象，未來也有結婚與生育規劃，為降低化療對生育的影響，乳房醫學中心醫師在手術後將病人轉介至婦產科進行生育保存諮詢，經與醫師及家人討論後，陳小姐決定接受卵子冷凍，並順利凍存22顆卵子，隨後開始為期六個月的化學治療。

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2016年陳小姐順利完成癌症治療，後續定期追蹤穩定，未見復發。2020年與交往多年的伴侶結婚2021年進行人工生殖療程，並於2022年順利自然產下一名足月男嬰，實現成為母親的願望。

奇美醫院護理部8B病房（血液腫瘤科）護理長謝雅玲指出，『護理的力量Power in Nursing』國際護理創意獎暨坎城未來獅培訓計畫活動，係鼓勵醫護人員、跨世代、跨領域組成團隊，以發想各式創意，並符合聯合國永續發展指標SDGs健康相關指標，善用新媒體量能進行資源調動，賦能病家、展現醫護的專業形象。奇美醫院護理部積極響應，號召護理師聯手血液腫瘤科、婦產科，並跨界邀請成功大學公共衛生系副教授余聰及攝影界友人，組成「Right To Know，育見未來」團隊，以《守護育齡癌友的生育權》影片參賽，榮獲「銀獎」及「社群媒體影響力獎」兩項獎項，展現台灣醫護的軟實力及全球影響力。

馮盈勳主任指出，近年來臨床上發現罹癌年輕化，根據台灣2021年癌症登記資料顯示，15至39歲青少年和年輕成人(AYA)的癌症發生率持續攀升，儘管癌症治療進步使存活率超過80%，但多數人可能不清楚化學治療可能導致不孕，僅有約20％的病人能在治療後成功懷孕。相較於年長者，年輕癌友在預後面臨截然不同的生活需求，包括慢性疾病、次發性癌症、生育功能受損、心理社會健康問題以及嚴重的經濟負擔等長期風險。其中，生育能力的喪失在台灣社會氛圍及家庭期待下更為重要，卻長期被忽視。

奇美醫院團隊透過臨床觀察，推出影片《守護育齡癌友的生育權》，以護理師與病人的日常對話切入，展現對生育問題的關注。影片強調醫療團隊應主動告知病人治療後可能面臨的生育問題、及時轉介生殖醫學科提供生育保存諮詢，到支持生育保存的意願，形成一場關乎生命與生育的旅程。奇美醫院團隊更將生育保存醫病共享決策(SDM)應用於乳癌及血液癌病人，建立跨團隊合作流程，發展個人化生育保存方案，讓每位癌友擁有知情權與選擇權。因年輕癌友的生育需求不僅是個人心願，更牽涉社會支持，期盼未來政府能補助「醫源性凍卵」的費用，並將生育諮詢納入標準癌症治療計畫，為有生育需求的癌友保留一線生機。

奇美醫院癌症中心暨血液腫瘤科主任馮盈勳表示，奇美醫院癌症中心2024年統計資料顯示，15至40歲育齡癌友共155位，其中以乳癌為最多佔25%，其次為子宮頸癌、甲狀腺癌等。為守護乳癌育齡癌友的生育健康，2025年召集血液腫瘤科、乳房醫學中心、護理部及藥劑部，共同推行『當我於育齡期診斷為乳癌，在接受癌症治療前有哪些生育保存的選擇？』之醫病共享決策，透過決策輔助工具協助病人與家人在接受治療前充分了解生育保存方案的優點、缺點、懷孕機率及費用，與醫療人員討論後做出合適的生育選擇。

婦產部生殖醫學科醫師陳怡婷指出，台灣生殖醫學會於2021年即發表『癌症病人生育能力保護共識宣言』，強調醫療人員有義務在治療前及早告知病人可能面臨的不孕風險，並轉介生殖醫學專家進行完整諮詢。其中，跨領域橫向溝通合作是非常重要的步驟，而生育保存醫病共享決策能在過程中讓病人充分知道癌症治療對生育能力的影響及生育保存的選擇，並尊重病人的最終決定。從確診癌症、生育諮詢到取卵療程結束，最快可於14日內完成，對於緊急個案可立即進入療程，無需等待月經週期。

陳怡婷醫師說，為進一步支持癌友生育權，2025年1月開始台南市政府推出「助您好孕－生育力保存補助」，針對40歲以下的癌症病人（本人或配偶設籍本市6個月以上），由專科醫師認定因新罹癌須治療而影響生育功能者，提供凍卵最高補助2萬元，凍精最高3千元補助。奇美醫院作為台南市人工生殖技術補助方案的特約醫院，提供冷凍卵巢療程，為育齡癌友開闢更多生育保存的選擇。