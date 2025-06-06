花蓮癌友為太魯閣療傷　撒原生植物種子盼重生希望

▲▼門諾醫院癌症資源中心三十多位癌友首度踏上受創的中橫公路，參與原生植物復育任務。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣地震滿週年後，門諾醫院癌症資源中心攜手太魯閣國家公園舉辦一場別具意義的「種子球環境教育」活動，邀請三十多位癌友首度踏上受創的中橫公路，參與原生植物復育任務。他們手中捧著的不僅是種子，更是重生的勇氣與希望。





地震後首次重返太魯閣，病友們近距離見到土地公廟邊坡的坍方現場，現場一片沉靜，讓不少人動容。癌友林先生說，「這裡變得好安靜，不只是人少了，連鳥鳴聲也少了，讓人有點不捨。」



活動中，癌友們觀賞0403震災紀錄片，並透過解說員與志工說明，了解外來植物對原生環境的影響、復育工作的艱鉅。從過往單純的「遊客」視角，轉換成真正在地行動的「參與者」，他們捲起袖子剝出種子、製作種子球，用雙手實際參與生態重建。

▲癌友們觀賞震災紀錄片，透過解說員與志工說明，了解外來植物對原生環境的影響。

「整理這些能重生的種子，就像重新整理我自己。雖然經歷過病痛，但只要不放棄，生命還是有機會再次發芽。」癌友吳阿姨的話，讓在場不少人都心有戚戚焉，深受感動。

▲▼癌友們手中捧著的不僅是種子，更是重生的勇氣與希望。



過程中也有癌友表示，以往只是來太魯閣拍照、走走，從未想過能這樣實際參與復育。「我好像真正與這片土地連結起來了。」有人甚至主動詢問能否加入國家公園志工，將這份關懷持續下去。





門諾醫院癌症資源中心組長高雅雯也親自到場，感性地說：「我們生活在同一片土地上，每一個生命都值得珍惜，這些癌友就像今天撒下的種子，即使經歷風雨，也能在適當時機再次生長。」



門諾醫院癌症資源中心表示，這場跨界合作的復育行動，不只是單次活動，更是一次結合醫療與環境、身心與自然的深度對話。未來門諾癌症資源中心也將持續透過更多創新方式，陪伴癌友走過生命歷程的每一段路。