療癒系住宿！門諾助偏鄉癌友安心抗癌　免費入住觀海飯店

▲看診治療是一段艱困之路門諾醫院提供貧病癌友免費住宿免去舟車勞頓之苦。（圖／門諾醫院隄供下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「以前做完治療趕回家累到想直接躺馬路，現在終於能當個優雅病友了！」76歲的胡姓阿嬤剛做完電療就坐在飯店陽台看海景，她因癌細胞擴散至腿部需頻繁治療，門諾醫院癌症資源中心擔心她受不了舟車勞頓之苦，為她量身打造「癌友貧病醫療住宿補助專案」，讓阿嬤每次電療後，不必再顛簸2小時山路返家，可免費入住醫院旁的觀海飯店，看山望海療癒身心。



門諾醫院癌症中心組長高雅雯指出，花蓮地形狹長，患者從南區北上就醫，光是開車單程就要耗費2小時以上，何況，癌症病患不僅要忍受身體病痛還要承受舟車勞頓。門諾醫院癌症資源中心為了讓偏遠地區有經濟困難的癌友安心養病，特地推出「癌友貧病醫療住宿補助專案」，免費提供癌友治療時入住醫院旁飯店，期盼減輕病友心理負擔之餘也能提供更多的正能量。

▲胡姓阿嬤（右）需頻繁往返醫院治療有家人陪病可一起免費住宿。

花蓮壯闊山水對觀光客來說是仙境，對常年要北上治療的癌友卻是「甜蜜的負荷」。胡姓阿嬤的女兒打趣道：「媽媽罹患食道癌沒掉淚，但崎嶇山路往返實在太辛苦」。原來食道癌擴散至腿部的胡阿嬤，需短時間進行多次電療抑制癌細胞，從卓溪鄉到門諾醫院單程就要2小時，崎嶇山路讓治療後的虛弱身體更吃不消。

胡姓阿嬤的女兒說，平日打零工維生，自費住宿相當吃力，況且每次陪病都得請假，經濟狀況更是捉襟見肘，感謝門諾醫院癌症資源中心願意幫忙，讓她能專心面對媽媽的身心而無後顧之憂。如今電療療程已全部做完，媽媽的病況也逐漸穩定，感謝門諾醫護的全力治療。



高雅雯表示，阿嬤因罹患食道癌4期進食困難，只能透過胃造口吸收營養，癌症中心加碼為她申請3個月的營養飲品，透過營養師專屬調配的營養包助她每日三餐，讓阿嬤有充足體力對抗病魔。營養包連同免費住宿的經費全透過社會善心捐助的「安寧療護暨癌症防治基金」支應，感謝捐款者善念助人。

院方自2019年推出癌友貧病醫療宿補助專案，已幫助超過40位偏鄉癌友，陪病家屬也能一起住進飯店陪病。審核資格包括癌友具有中／低收入戶身分或家庭總收入平均分配全家人口，依該年中低收入戶審查標準的1.5 倍以下者。



且實際居住地至醫院距離超過40 公里（以Google Map 計算距離）或大眾交通工具無法到達醫院之地（每日公車少於二班之地區）符合資格的癌友都可向門諾醫院癌症資源中心提出申請。審核通過可直享免費飯店住宿，讓治療效果不打折，盡快恢復身心健康。