媽媽上夜班！ 防疫人員凌晨上門抽小孩血 官方：上級要求，合法合規

▲廣東湛江防疫人員在凌晨上門給獨自在家睡覺的兩名孩童抽血。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

廣東屈公病疫情持續，出現從佛山向外蔓延的情況。住在湛江霞山村的民眾昨（7）日對外公開家庭監視器畫面稱，自己凌晨在上夜班，但有一群人在房東的帶領下，上門給獨自在家的兩個未成年孩子抽血，引起外界關注。

《極目新聞》報導，湛江市霞山區工農街道霞山村民委員會工作人員回應稱，確有此事，近期，霞山村有基孔肯雅熱（屈公病，下同）病例出現，根據當地衛健委要求，藥店、診所需要上報有發燒跡象的患者。

工作人員坦言，「他們的行為都是根據上級要求，合法合規，當時也盡到了通知的義務，打了很多電話但未能接通，最後採用直接上門抽血實屬無奈之舉。」

據了解，孩子們的母親是單親媽媽，獨自帶著孩子在外面讀書和打工，白天照顧孩子，晚上上夜班，她表示，4日凌晨1點30分左右，房東在沒有經過她同意的情況下，帶人上門為兩個孩子抽血，「當時，兒子和女兒當時都已經睡覺，忽然被叫起來抽血，進來的人工作服也沒穿，工牌也沒帶。」

這位母親提到，早上下班回家後，看見兩個孩子在哭，說他們頭暈害怕，「上班不允許帶手機，沒有聽到女兒打來的電話，但是沒有經過她的允許，就能隨便抽孩子血嗎？」

這位母親稱，兒子有發燒情況，就醫後也按規定上報，但當地工作人員認為，衛生部門晚上接到資訊後，打了很多次電話但並未成功接通，「按照規定，需要盡快確認是否為基孔肯雅熱的症狀並採取一定的措施，我們在沒有辦法的情況下，派了民警和醫生前往確認，並叫了房東開門，進行了當場抽血。」

工作人員強調，相關衛生專家已經到達進駐，政府也組織幾百人來我們這裡來做消殺排查，大家對此都十分警惕，「必須要抽血才能準確核實是否為基孔肯雅熱，採取抽血措施的情形有兩種，一種是有發燒症狀去買藥或在診所就診，將會被通知需要抽血，另一種則是居民自願選擇抽血。」