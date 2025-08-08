　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

媽媽上夜班！防疫人員凌晨上門抽小孩血　官方：上級要求，合法合規

▲廣東湛江防疫人員在凌晨上門給獨自在家睡覺的兩名孩童抽血。（圖／翻攝微博）

▲廣東湛江防疫人員在凌晨上門給獨自在家睡覺的兩名孩童抽血。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

廣東屈公病疫情持續，出現從佛山向外蔓延的情況。住在湛江霞山村的民眾昨（7）日對外公開家庭監視器畫面稱，自己凌晨在上夜班，但有一群人在房東的帶領下，上門給獨自在家的兩個未成年孩子抽血，引起外界關注。

《極目新聞》報導，湛江市霞山區工農街道霞山村民委員會工作人員回應稱，確有此事，近期，霞山村有基孔肯雅熱（屈公病，下同）病例出現，根據當地衛健委要求，藥店、診所需要上報有發燒跡象的患者。

工作人員坦言，「他們的行為都是根據上級要求，合法合規，當時也盡到了通知的義務，打了很多電話但未能接通，最後採用直接上門抽血實屬無奈之舉。」

▲廣東湛江防疫人員在凌晨上門給獨自在家睡覺的兩名孩童抽血。（圖／翻攝微博）

據了解，孩子們的母親是單親媽媽，獨自帶著孩子在外面讀書和打工，白天照顧孩子，晚上上夜班，她表示，4日凌晨1點30分左右，房東在沒有經過她同意的情況下，帶人上門為兩個孩子抽血，「當時，兒子和女兒當時都已經睡覺，忽然被叫起來抽血，進來的人工作服也沒穿，工牌也沒帶。」

這位母親提到，早上下班回家後，看見兩個孩子在哭，說他們頭暈害怕，「上班不允許帶手機，沒有聽到女兒打來的電話，但是沒有經過她的允許，就能隨便抽孩子血嗎？」

這位母親稱，兒子有發燒情況，就醫後也按規定上報，但當地工作人員認為，衛生部門晚上接到資訊後，打了很多次電話但並未成功接通，「按照規定，需要盡快確認是否為基孔肯雅熱的症狀並採取一定的措施，我們在沒有辦法的情況下，派了民警和醫生前往確認，並叫了房東開門，進行了當場抽血。」

工作人員強調，相關衛生專家已經到達進駐，政府也組織幾百人來我們這裡來做消殺排查，大家對此都十分警惕，「必須要抽血才能準確核實是否為基孔肯雅熱，採取抽血措施的情形有兩種，一種是有發燒症狀去買藥或在診所就診，將會被通知需要抽血，另一種則是居民自願選擇抽血。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 3 3089 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
楊柳颱風2劇本！　粉專估「接近台灣達中颱以上」
台灣民意民調／66%贊同有條件重啟核三　綠支持者也有46%同
67架次共機艦出海擾台　創新高38架次逾越海峽中線
趙露思直播奇蹟！隨手一撕「店家1天訂單8年總和」　負責人驚呆
日史上第一位「台灣專屬AV女優」出道！　她爆哭：夢想成真
快訊／台積電再創天價！　台股上漲逾120點

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

媽媽上夜班！防疫人員凌晨上門抽小孩血　官方：上級要求，合法合規

移民台灣要放棄大陸護照　陸委會：不影響多數人權利

微信明確重申「未來不會有已讀功能」　騰訊總監親吐2原因

陸配村長被解職　陸委會：沒人真的去申請放棄中國籍

乾燥劑誤當藥物！湖南嬤泡奶粉餵4月嬰兒　緊急送醫搶救

陸登月著陸器「攬月」首次完成飛行驗證　現場模擬月球實際環境

閩南狼認「統戰紀錄片」有瑕疵　梁文傑：還是有價值

暴雨狂襲！鄭州洪水淹到腰　居民哀嚎：叫外送結果飯被沖走了

鄭州暴雨！市區瞬間變汪洋　民眾站車頂避險...底下滾滾洪流

淞滬會戰珍貴影像！　日軍曾懸賞15萬美元「追殺華裔攝影師」

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

【泰格與雪兒】騙錢騙貓

【被整到哭】騙弟弟不能出國…其實早就訂好他的票XD

【阿伯不要鬧】站在斑馬線上餵孫子吃東西？

錄影中李光洙突然來電　劉在錫忍不住捉弄..再秒掛斷

【爸爸要心碎了XD】我愛妳！跟2歲女兒深情告白　她奶音回：我還好

媽媽上夜班！防疫人員凌晨上門抽小孩血　官方：上級要求，合法合規

移民台灣要放棄大陸護照　陸委會：不影響多數人權利

微信明確重申「未來不會有已讀功能」　騰訊總監親吐2原因

陸配村長被解職　陸委會：沒人真的去申請放棄中國籍

乾燥劑誤當藥物！湖南嬤泡奶粉餵4月嬰兒　緊急送醫搶救

陸登月著陸器「攬月」首次完成飛行驗證　現場模擬月球實際環境

閩南狼認「統戰紀錄片」有瑕疵　梁文傑：還是有價值

暴雨狂襲！鄭州洪水淹到腰　居民哀嚎：叫外送結果飯被沖走了

鄭州暴雨！市區瞬間變汪洋　民眾站車頂避險...底下滾滾洪流

淞滬會戰珍貴影像！　日軍曾懸賞15萬美元「追殺華裔攝影師」

吸金41億「台灣巴菲特」找監獄管理員當傳令　操控獄友再騙4千萬

安德魯王子爆「千人斬」淫史　前妻也出軌「吸腳趾」畫面瘋傳

港墘房價創內湖新高　在地房仲：3大優勢磁吸3族群

《鬼滅之刃》熱潮再襲創「日本之最」！商業價值爆發　動畫邁主流文化

挑戰味蕾極限！萬華「蒜頭虎皮蛙湯」50年老攤　傳承自雲林北港

員工巡查突昏倒送醫不治　台鐵：派員協助家屬

診所爆經營權糾紛！美女牙醫臉書控前夫家暴　挨告要賠15萬

美對1公斤金條課稅「顛覆全球黃金市場」　瑞士衝擊最慘烈

移民署擅入台大校園抓人　學生會譴責非法盤查

別再羨慕「躺下秒睡」！那其實是身體在求救　專家揭2健康警訊

【I人版生日快樂歌】李多慧見粉絲幫慶生超害羞XD

大陸熱門新聞

陸配村長被解職　陸委會：沒真的申請放棄中國籍

移民台灣要放棄大陸護照　陸委會：不影響多數人

立秋進補4不吃 習俗：秋後蚊子「猛於虎」不能掉以輕心

微信重申：「沒有已讀功能」，以後也不會有

閩南狼認「統戰紀錄片」有瑕疵　梁文傑：還是有價值

陸資安老董周鴻禕狠評台灣網軍：水平低下但特別勤快

媽媽上夜班！ 防疫人員凌晨上門抽小孩血 官方：上級要求，合法合規

未滿24小時！8月5日再破史上「最短一天」紀錄 縮短1.51至1.66毫秒

日軍曾懸賞15萬美元「追殺華裔攝影師」

大陸僅存國府抗戰將士忠烈祠！　蔣介石題字藏玄機

鄭州洪災！居民：叫外送結果飯被沖走

乾燥劑誤當藥物！嬤泡奶粉餵4月嬰兒　緊急送醫搶救

江蘇首富24歲兒擬任400億市值公司董事

陸14歲少女遭霸凌拍片 警方時隔11天才公佈處置...母親氣到暈倒

更多熱門

相關新聞

今年首例中國境外移入屈公病

今年首例中國境外移入屈公病

疾管署今公布，國內新增1例屈公病境外移入病例，為居住中部地區40多歲本國籍女性，今(2025)年7月至中國廣東省佛山市及深圳拜訪友人，7月30日返台，31日出現發燒症狀，8月1日因紅疹、腳踝及四肢疼痛等症狀就醫並住院治療，經採檢送驗後確診。

「全市大掃除」展現滅蚊決心！ 廣東佛山實施愛國衛生運動統一行動

「全市大掃除」展現滅蚊決心！ 廣東佛山實施愛國衛生運動統一行動

孕婦染屈公病破壞子宮環境　胎兒長大恐發展遲緩、自閉

孕婦染屈公病破壞子宮環境　胎兒長大恐發展遲緩、自閉

廣東屈公病疫情擴大　陸委會：赴陸應慎重

廣東屈公病疫情擴大　陸委會：赴陸應慎重

1到5月交通事故「奪1154人命」創新低　高齡者反增5.2%

1到5月交通事故「奪1154人命」創新低　高齡者反增5.2%

關鍵字：

湛江疫情兒童抽血霞山凌晨屈公病基孔肯雅熱

讀者迴響

熱門新聞

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍

柯文哲遭求刑28年半　「強姦殺人都沒那麼久」

半導體100%關稅　川普點名台灣：榨乾英特爾

「準楊柳」恐中颱以上　專家示警南台灣注意

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

蟑螂千萬別沖馬桶　日專家曝2後果

關稅帝君「晶片100%」失效？台董座：轉嫁給客戶

沈玉琳罹血癌！醫示警「4習慣害癌變」

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

廣末涼子疑因超速釀禍

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

吳宗憲健檢報告結果出爐　醫生差點哭出來

許瑋甯「挺8個月孕肚」過生日！

普發1萬有障礙！　財政部：限10月底前領完難處理

更多

最夯影音

更多

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面