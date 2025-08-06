1到5月交通事故「奪1154人命」創新低　高齡者反增5.2%

▲交通部召開道安記者會，公布最新交通事故統計。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今(6日)公布最新交通事故統計，今年1月到5月30日死亡1154人，創下6年來新低，行人死亡152人也寫下史上第二低，不過高齡者死亡不降反升，比去年同期增加5.2%，交通部坦言該趨勢令人擔心。此外，台南市今年1到5月死亡暴增37人，為各縣市之冠。

根據統計，今年1月到5月的30日死亡人數1154人，比去年同期減少47人，下降3.9%，創下自108年來同期新低。不過今年1月到5月交通事故件數則高達16萬5197件，比去年同期增加了3%，受傷22萬56人也攀升了2.7%。

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交通部長陳世凱表示，今年1月到5月死亡人數1154人，為108年來最低，行人死亡有152人，為歷年第二低的數字，111年行人死亡150人則是歷年最低；此外，機車、酒駕、兒少死亡都有減少，但交通部也觀察到一個點很擔心，今年1月到5月高齡者死亡有507人，比去年同期增加25人、5.2%，高齡者死亡是近期擔憂的事情。

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

交通部路政及道安司長吳東凌則表示，台灣已邁入超高齡社會，高齡者發生事故的頻率其實沒有比較高，但嚴重程度較高，主要是高齡者身體機能沒有比較好，小小的事故可能就會有較大的衝擊，高齡者大部分死亡大多為機車事故，第一當事人比例比較高，約佔58%。

吳東凌分析，高齡者事故原因以恍神、緊張、心不在焉佔很大比例，高齡者身體機能退化，加上可能長期服用藥物，可能都有影響，交通部近期策略除了監理制度調整外，也會針對高齡者啟動路老師專案，透過面對面宣講，提醒提升安全。

▲交通部路政及道安司長吳東凌。（圖／記者李姿慧攝）

此外，陳世凱指出，今年1月到5月兒童死亡有8人，比113年增加1人，比112年減少25%，交通部近年推動人本政策，兒童行人受傷比例都有下降，但兒童乘坐機車受傷比例高達77.9%，比例相當高，其中8成為乘坐機車，呼籲家長要注意，載孩童要注意安全，避免有違規行為。

各縣市道安表現上，台南市交通事故30日死亡最多，今年1月到5月已有142人，增幅37人也是各縣市之冠；新竹縣30日死亡也增加10人，累計死亡35人；宜蘭縣死亡增加8人、嘉義縣和基隆市死亡增幅個別也有5人、澎湖縣死亡也增加2人。

吳東凌指出，台南市發生很多自撞事故，以恍神、心不在焉占較多比例，交通部將跟台南市聯繫，了解真正原因，若需要交通部改善，將協助支援，後續持續跟台南溝通較嚴重狀況提醒注意。

此外，交通部也將推動鄰近路口「道安檢查表」，陳世凱表示，運研所也盤點最近10年路口工程改善經驗，找出潛在風險並改善後降低事故，道安檢查表設計涵蓋6大風險面向，有60多條風險項目道安檢查，希望未來道路設計和道路工程改善，可以依照檢查表規範去做，讓道路安全水準提高。

