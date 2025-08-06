廣東屈公病疫情擴大　陸委會：赴陸宜慎重考慮

▲陸委會提醒赴陸應評估。（圖／陸委會）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸屈公病疫情持續擴大，疾病管制署已將廣東省列入黃色國際旅遊疫情警示區域。陸委會提醒，民眾宜慎重考慮是否前往中國大陸，尤其是廣東省或其他屈公病流行地區，如仍計劃前往，應特別注意旅遊健康安全，做好防蚊措施，加強自我健康照護並保持警覺。

陸委會指出，近期中國大陸廣東省屈公病日趨嚴重，該省近1週即新增2892例病例，且以佛山市最嚴峻，今年截至7月31日累計逾6900例，疾管署5日特將「中國大陸廣東省」之「國際旅遊疫情建議等級」標示為第二級：警示(Alert)。

陸委會提到，另因中共近年持續增修相關國安法令，發生多起國人遭中共有關部門非法扣押、留置、盤查等案件，嚴重威脅國人赴陸港澳之人身安全，先前已調升國人赴陸港澳旅遊警示為橙色（避免非必要旅行）。

陸委會強調，民眾宜慎重考慮是否前往中國大陸，尤其是廣東省或其他屈公病流行地區，如仍計劃前往，除注意自身安全外，應加強防護，做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，並居住在設有紗窗紗門且衛生設備完善住所。

陸委會還說，入境時如出現發燒、骨骼關節痛等疑似症狀，請主動告知機場檢疫人員；而民眾在返國後如出現相關症狀，應儘速就醫並落實防蚊措施，主動告知旅遊史等，以利及早通報、診斷及治療。