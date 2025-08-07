　
地方 地方焦點

鯨魚海豚滿天飛！旗津風箏節8/9夢幻登場　氣墊水樂園免費玩

▲▼旗津風箏節氣墊水樂園。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲2025旗津風箏節將於8月9日起，連續兩週週末登場。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

「2025旗津風箏節暨氣墊水樂園」將於8月9日起，連續兩週的週六日登場，白天活動現場將有130隻各式海洋主題造型風箏漫遊天際，晚上則有夜光風箏、電音派對以及火舞表演。小朋友最愛的氣墊水樂園則是從下午3點一路開放到晚上8點，6項設施全部免費玩到飽。

觀光局長高閔琳指出，上週末因受西南氣流影響，旗津風箏節活動改期至8月9日登場。8月9日在「旗津沙灘吧」將舉辦電音派對，不分男女，穿著比基尼即可享2小時飲料暢飲；8月16日則有親子派對，邀請小朋友穿著海洋元素服裝同樂，雙週日晚間則安排精彩火舞表演。

▲▼旗津風箏節氣墊水樂園。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼氣墊水樂園受到小朋友喜愛，家長不必擔心沒地方放電。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼旗津風箏節氣墊水樂園。（圖／記者許宥孺翻攝）

觀光局表示，為讓小朋友清涼度夏，今年氣墊水樂園除原有的巨無霸戲水池及水上步行球外，還新增「斑馬闖關水跳床」、「獨角獸競技跳床」、「船型跳床水滑梯」及總長42公尺的「城市滑水道」，6座戲水設施通通免費。

交通局表示，為避免車流瞬間湧入造成壅塞，8月9日至17日連續兩週假日將視當日車流、旗津地區停車位狀況實施四階段彈性交通管制。活動期間週六日上午11點至晚間7點，將管制一般遊客騎乘燃油機車登船（旗津居民、電動機車及自行車除外）。

觀光局建議民眾搭乘大眾運輸前往，可搭捷運橘線至O1哈瑪星站，或輕軌至C13駁二蓬萊站、C14哈瑪星站，再轉乘渡輪抵達。活動期間將增加渡輪班次並提供定點接駁車服務。

▲▼旗津風箏節交通資訊。（圖／高市府提供）

▲▼旗津風箏節交通資訊。（圖／高市府提供）

▲▼旗津風箏節交通資訊。（圖／高市府提供）

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

