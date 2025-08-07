豪雨狂炸路基流失！南橫寶來二橋至桃源區公所搶通　有條件通行

▲南橫寶來二橋至桃源區公所搶通，有條件通行。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

受0728豪雨影響，高雄山區多處路基缺口，道路受阻，台20線南橫公路79K~89K+500（寶來二橋至桃源區公所），經公路局甲仙工務段積極動員搶修，於7日上午11時搶通並恢復通行，但因部分路段受損嚴重，短期暫無法恢復原有路寬及路面。

公路局指出，這次開放通行仍限3.5噸以下小型車通行，本段將持續辦理修復作業。請用路人行經工區留意車前狀況，並遵從現場人員指示通過，且災後山區道路通行仍存一定風險，並請一般遊客短期內非必要暫勿上山。

▲公路局7日中午搶通台20臨93線便道3K~5K路段。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，台20臨93線便道0K~5K（勤和至復興）路段，於4日下午4時先搶通緊急維生便道（局部路段暫由復興里農路行至復興里接回台20線98k+400），並經連日持續搶修及排除路況，7日中午搶通台20臨93線便道3K~5K路段。

台20臨93線便道0K~5K (勤和至復興)路段今日首次通行時段為中午12時至13時及下午17時至18時，其餘時段不開放通行。

公路局表示，因緊急備災便道部分路段仍有零星落石風險，甲仙工務段持續辦理路基回填、清除坍方、路面整理等搶災工作，考量搶修施工性並期盡早恢復路容及提升抗災韌性。緊急備災便道開放（限1.2公噸以下之四輪傳動車輛），並採戒護通行。