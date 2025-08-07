　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

詐騙「幽靈包裹」僅5家物流可退款　交通部：常被退貨將要求停送

▲南投縣議員陳宜君向警方報案指家人收到「幽靈包裹」，遭詐貨款1500元。（圖／記者高堂堯攝）

▲「幽靈包裹」氾濫，有民眾遭詐騙貨款。（資料圖／記者高堂堯攝）

記者李姿慧／台北報導

網路購物詐騙和「幽靈包裹」猖獗，去年民眾財損高達14.5億元，審計部報告指出，爭議跨境包裹未建立高風險寄件人追蹤查察機制、物流快遞業者對爭議包裹退款機制有欠完備，影響打詐成效，目前僅5家貨運業者有爭議包裹退款機制，但高達30家無公開退款資訊。

據內政部警政署統計，113年度假網路拍賣詐騙案件高達17,010件，雖破獲7,715件，但破獲率僅45.36％，造成民眾財損高達14億4,975萬元。另有370件假郵件（包裹）招領詐騙，損失金額達511萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

審計部報告指出，該類詐騙案件蒐證困難，且多屬跨境運作，即使民眾透過165專線或警方報案，也因證據不足或尚未造成財損，常遭檢警以「不構成刑事案件」為由無法立案偵查。實務上多只能建議民眾自行退貨退款，難以真正阻斷詐騙包裹流通。

由於目前多數詐騙以「一頁式購物網站」或「貨到付款」方式誘騙消費者。審計部直言，政府尚未建立高風險寄件人追蹤與查察機制，僅依賴民眾自行辨識可疑包裹、拒收退貨，無法有效遏止詐騙重複發生，部分「幽靈包裹」甚至仍氾濫於貨運物流體系。

根據審計部調查，目前僅有5家貨運業者針對爭議包裹建立退款機制，另有30家雖提供代收貨款服務，卻未公開相關資訊，消費者權益難以保障。

審計部表示，截至113年底，僅有台灣宅配通、台灣順豐、統一速達（黑貓宅急便）、新竹物流及嘉里大榮物流等5家公路局轄管業者，設有明確的貨到付款爭議包裹退款機制；但仍有30家同樣提供代收貨款服務的貨運業者，未公開任何退款資訊。另有20家營運範圍涵蓋物流、快遞或貨物承攬的非轄管業者，亦未被納入政府現行政策輔導對象，此舉不利於保障民眾退貨權益。

▲▼5家貨運物流業者針對爭議包裹有退款機制。（圖／翻攝審計部報告）

▲5家貨運物流業者針對爭議包裹有退款機制。（圖／翻攝審計部報告）

依據《消費者保護法》第19條，消費者在收受商品7日內，有權無條件退貨，但在現實執行上，仍受限於各業者機制落差。審計部強調，政府應積極督導所有業者建立公開透明的退貨退款制度，並將其納入主管機關的考核指標，以提升整體防詐成效。

交通部則表示，已要求公路局持續督促轄管貨運業者，針對經常出現退貨爭議的託運人，研議提高退貨手續費或停止託運機制，以降低民眾受騙風險。

此外，行政院也要求境外包裹業者提供7日內無條件退貨機制，境內部分則可依《消保法》進行申訴調解；經濟部也已請超商業者設置防詐客服專線或建立線上申訴平台，以協助消費者處理爭議。

審計部表示，面對層出不窮的詐騙模式，若缺乏有效的法律與技術配套，僅靠民眾自我辨識恐難應對。政府應加快推動跨部會資訊共享與制度健全化，全面阻斷詐騙包裹的流通管道，才能真正減少民眾財產損失。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 3 3089 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
沈玉琳罹血癌！醫曝這一種病程超兇猛　高凌風沒撐過
快訊／台積電內鬼案　3工程師不服羈押提抗告遭駁回
日本關稅協商大出包！最高15%「變+15%」　經濟大臣急了
2台人闖駐韓美軍基地偷拍　判決出爐
柯文哲下午不再罵檢　訴苦押12個月「已到極限」
快訊／台中教會工地死亡意外　32歲男摔落亡
詹智能解剖！身中4刀「後膝被刺奪命」　家屬撐黑傘

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「水瓶滿月」來襲適合斷捨離　4星座朋友圈大洗牌

快訊／17:58嘉義大埔規模3.1地震　3縣市有感「最大震度3級」

停了全部的藥「腎功能仍惡化」　關鍵原因超意外：許多人以為沒事

新北社區舊屋換新裝！市府立面修繕補助展現整維成果

台鐵基隆站員「遭遊民攻擊、跟蹤回家」　員工崩潰：報警沒用

沈玉琳罹血癌！醫曝這一種病程超兇猛　高凌風沒撐過

到機場才發現「航空公司停業了」 ！她愣在原地：解鎖人生

千金小三砸重金要人妻「消失」！下毒咒報應來了

熱帶低壓有機會成颱影響台灣　周日起中部以北防較大雨勢

台北人問吃飯「1說法」=欣賞！他曝真正意思：想進一步認識你

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【火海中的絕望】他困9樓陽台無助呼救... 下一秒被火活活吞噬QQ

【網紅鳳梨飲料店遭潑糞】2男到案稱「店員口氣差」

【退房遇死神】80歲計程車司機暴衝！遊客遭撞半身粉碎QQ #香港

【逃了個寂寞】他逃盤查5分鐘慘吞18萬罰金！ 員警：你沒通，在跑什麼？

「水瓶滿月」來襲適合斷捨離　4星座朋友圈大洗牌

快訊／17:58嘉義大埔規模3.1地震　3縣市有感「最大震度3級」

停了全部的藥「腎功能仍惡化」　關鍵原因超意外：許多人以為沒事

新北社區舊屋換新裝！市府立面修繕補助展現整維成果

台鐵基隆站員「遭遊民攻擊、跟蹤回家」　員工崩潰：報警沒用

沈玉琳罹血癌！醫曝這一種病程超兇猛　高凌風沒撐過

到機場才發現「航空公司停業了」 ！她愣在原地：解鎖人生

千金小三砸重金要人妻「消失」！下毒咒報應來了

熱帶低壓有機會成颱影響台灣　周日起中部以北防較大雨勢

台北人問吃飯「1說法」=欣賞！他曝真正意思：想進一步認識你

七股鹽山一見雙雕8/16登場　Q萌胖鯊魚療癒現身鹽雕光雕風箏秀！

恆河洪水是「聖物」！　印度警察撒玫瑰花瓣致敬「還跳水」

獨／曾寫《天堂》外掛遊戲　幫詐團架網站賺翻！工程師照片曝光

移民台灣要放棄大陸護照　陸委會：不影響多數人權利

亞洲影視內容大獎大愛台劇入圍4獎　宋偉恩感性謝往生原型人物！

高雄大貨車「爆頭」紅綠燈！吊臂忘收釀禍　燈桿歪腰慘狀曝

微信明確重申「未來不會有已讀功能」　騰訊總監親吐2原因

爸無視滑水道人員警告　抱6歲兒被女高速飛踢「肝臟爆裂」送醫

「水瓶滿月」來襲適合斷捨離　4星座朋友圈大洗牌

台東武陵派出所暖警聞聲救人　受傷獨居男及時獲援

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

生活熱門新聞

長榮航空航班艙壓異常　掛「緊急代碼7700」返回桃機

今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看

沈玉琳罹血癌！高凌風放棄治療1年後離世

快訊／又有熱帶低壓生成！粉專曝2可能路徑：若接近台灣強度不弱

快訊／15:45台灣東部海域規模6.2地震　最大震度3級

LINE害手機卡卡！她用「這招」瞬間瘦身92G

沈玉琳罹血癌！醫示警「4習慣害癌變」

住家塞爆！失智母「8個月噴40萬」長照險卻賠不了

閩南狼再打八炯　青鳥氣憤出征：你毀掉罷免了

五金店買東西「發票爽中千萬」　獎落兩縣市！

「台積電內鬼」老婆要幫還債嗎？律師解答

今「立秋+天赦」百年難遇雙吉日　最強轉運時刻來了

獨／台中新光三越9月底復業　櫃姐哽咽：終於等到了

快訊／15:45地震　台北有感搖晃

更多熱門

相關新聞

買J-HOPE演唱會門票　粉絲慘被騙走1萬9

買J-HOPE演唱會門票　粉絲慘被騙走1萬9

近期網購詐騙案件上升，屏東東港警分局轄內有民眾於3月初在臉書向網友購買韓國J-HOPE演唱會門票2張，透過訊息洽談後匯款1萬9千多元至對方提供帳戶，隨即失聯，驚覺受騙報案，這是典型的網購詐騙案例，提醒民眾提高警覺。

遠離詐騙迎新年！保持警惕如蛇般狡猾的詐團　內政部曝防詐5撇步

遠離詐騙迎新年！保持警惕如蛇般狡猾的詐團　內政部曝防詐5撇步

譚艾珍、憲哥談詐騙　「打詐儀錶板」獲肯定

譚艾珍、憲哥談詐騙　「打詐儀錶板」獲肯定

網購新陷阱！託運認證+螢幕分享詐騙賣家

網購新陷阱！託運認證+螢幕分享詐騙賣家

女高中生泣訴險被騙2萬　手作巧克力鹽可頌感謝

女高中生泣訴險被騙2萬　手作巧克力鹽可頌感謝

關鍵字：

網購詐騙幽靈包裹貨運業者退貨權益跨境詐騙

讀者迴響

熱門新聞

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

快訊／川普：台積電投資2000億美元

衝過去抱抱煞不住　女推男一起墜樓

「X！你還給我笑」柯文哲發飆痛罵檢方

沈玉琳血癌！譚敦慈弟「健檢1紅字」就確診　醫示警：男生要注意

沈玉琳確診血癌　憲哥：他是生命鬥士

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

長榮航空航班艙壓異常　掛「緊急代碼7700」返回桃機

今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看

快訊／桃園高壓電塔離奇掛屍！4特搜成功吊掛遺體

沈玉琳確診血癌...芽芽發聲了　吳宗憲曝他瘦剩骨頭

花上億買2豪宅！台積電內鬼多金嚇到同事

沈玉琳罹血癌！高凌風放棄治療1年後離世

獨／沈玉琳檢驗確認「血癌」

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

更多

最夯影音

更多

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面