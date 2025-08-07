詐騙「幽靈包裹」僅5家物流可退款　交通部：常被退貨將要求停送

▲「幽靈包裹」氾濫，有民眾遭詐騙貨款。（資料圖／記者高堂堯攝）

記者李姿慧／台北報導

網路購物詐騙和「幽靈包裹」猖獗，去年民眾財損高達14.5億元，審計部報告指出，爭議跨境包裹未建立高風險寄件人追蹤查察機制、物流快遞業者對爭議包裹退款機制有欠完備，影響打詐成效，目前僅5家貨運業者有爭議包裹退款機制，但高達30家無公開退款資訊。

據內政部警政署統計，113年度假網路拍賣詐騙案件高達17,010件，雖破獲7,715件，但破獲率僅45.36％，造成民眾財損高達14億4,975萬元。另有370件假郵件（包裹）招領詐騙，損失金額達511萬元。

審計部報告指出，該類詐騙案件蒐證困難，且多屬跨境運作，即使民眾透過165專線或警方報案，也因證據不足或尚未造成財損，常遭檢警以「不構成刑事案件」為由無法立案偵查。實務上多只能建議民眾自行退貨退款，難以真正阻斷詐騙包裹流通。

由於目前多數詐騙以「一頁式購物網站」或「貨到付款」方式誘騙消費者。審計部直言，政府尚未建立高風險寄件人追蹤與查察機制，僅依賴民眾自行辨識可疑包裹、拒收退貨，無法有效遏止詐騙重複發生，部分「幽靈包裹」甚至仍氾濫於貨運物流體系。

根據審計部調查，目前僅有5家貨運業者針對爭議包裹建立退款機制，另有30家雖提供代收貨款服務，卻未公開相關資訊，消費者權益難以保障。

審計部表示，截至113年底，僅有台灣宅配通、台灣順豐、統一速達（黑貓宅急便）、新竹物流及嘉里大榮物流等5家公路局轄管業者，設有明確的貨到付款爭議包裹退款機制；但仍有30家同樣提供代收貨款服務的貨運業者，未公開任何退款資訊。另有20家營運範圍涵蓋物流、快遞或貨物承攬的非轄管業者，亦未被納入政府現行政策輔導對象，此舉不利於保障民眾退貨權益。

▲5家貨運物流業者針對爭議包裹有退款機制。（圖／翻攝審計部報告）

依據《消費者保護法》第19條，消費者在收受商品7日內，有權無條件退貨，但在現實執行上，仍受限於各業者機制落差。審計部強調，政府應積極督導所有業者建立公開透明的退貨退款制度，並將其納入主管機關的考核指標，以提升整體防詐成效。

交通部則表示，已要求公路局持續督促轄管貨運業者，針對經常出現退貨爭議的託運人，研議提高退貨手續費或停止託運機制，以降低民眾受騙風險。

此外，行政院也要求境外包裹業者提供7日內無條件退貨機制，境內部分則可依《消保法》進行申訴調解；經濟部也已請超商業者設置防詐客服專線或建立線上申訴平台，以協助消費者處理爭議。

審計部表示，面對層出不窮的詐騙模式，若缺乏有效的法律與技術配套，僅靠民眾自我辨識恐難應對。政府應加快推動跨部會資訊共享與制度健全化，全面阻斷詐騙包裹的流通管道，才能真正減少民眾財產損失。