臉書購買韓國J-HOPE演唱會門票2張　屏東網友慘被騙走1萬9

▲東港警分局東港地政事務所聯合反詐騙宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

近期網購詐騙案件上升，屏東東港警分局轄內有民眾於3月初在臉書向網友購買韓國J-HOPE演唱會門票2張，透過訊息洽談後匯款1萬9千多元至對方提供帳戶，隨即失聯，驚覺受騙報案，這是典型的網購詐騙案例，提醒民眾提高警覺。

東港警分局與東港地政事務所聯合反詐騙宣導，日前在屏東縣政府所屬機關東港聯合辦公大樓二樓會議室舉辦114年地價業務實務研習暨反詐騙宣導。為落實政府「打詐國家隊」宗旨，一步一腳印宣示打擊詐欺集團決心，該警分局犯罪預防團隊也到會場，向在場的員工及估價師實施反詐騙宣導。

近來詐欺集團橫行，根據內政部警政署「打詐儀表板」顯示，詐騙手法前五名為「假投資、網路購物詐騙、假買家騙賣家詐騙、假中獎通知、假交友(假投資)詐騙」。

惟網路購物詐騙件數有攀升跡象，警方不得掉以輕心。轄內有民眾報案稱於今年3月初，在某臉書向貼文者購買韓國J-HOPE演唱會門票2張，雙方利用臉書訊息聯繫交易細節，被害人不疑有他，報案人於當日以網路匯款新台幣1萬9千多元至詐騙集團提供之人頭帳戶內，交易明細拍照給對方後，隨即失去聯繫，驚覺遭詐騙而報案，這就是典型的網路購物詐騙。

東港警分局長表示，網路購物詐騙手法層出不窮，提供幾個防詐小撇步，避免受騙；而網路購物請選擇信譽良好的購物平台、參考買家評價、評估賣家信譽、確認賣家是否有詳細的聯絡資訊、公司地址等資訊，避免與來路不明的賣家交易商品價格遠低於市場行情，如果低於市價，肯定是詐騙陷阱、使用信譽良好的第三方支付平台，善用貨到付款機制，多層保障，避免遭受詐騙。

打詐儀表板

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各縣市實際案例

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