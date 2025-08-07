　
政治

曾文生：台電積極尋找高階核廢料選址　核三重啟不是簡單公投可決定

▲▼台電董事長曾文生。（圖／翻攝直播畫面）

▲台電董事長曾文生。（圖／翻攝直播畫面）

記者杜冠霖／台北報導

核三重啟公投8月23日投票，中選會在投票前舉辦5場發表會，首場於今（7日）登場。反方代表、台電董事長曾文生表示，核能機組能不能夠延役或重啟，要經過一定的科學流程，需要時間跟工程的設計調整，這些都不是簡單的投票可以做決定，希望能夠給台電公司有完整的時間跟空間做好這些相關的工作，此外，台電公司這段時間努力進行高階核廢料選址立法工作，去尋求台灣有限的高階核廢料最終處置場所，而正方代表把核電廠的重啟，講成非常容易、不用花很多錢的事，對台電不公平。

曾文生表示，任何核電廠要展延使用執照准許時間，都需要經過一定程序檢驗，不管是設備老化狀態、既有設備是否足堪重任，以及一些風險因子能否經過科學或工程手段降低，這些風險應該要向國人說明。正方代表說6%發電量對台灣供電有一定影響，要跟國人報告，對台電來說會把手上所有機組做最好應用，但核能電廠除役、燃煤電廠除役，甚至一些時限比較長的燃氣電廠除役，都在計畫中，對台電來說，如果有更多的機組可以操作當然有更多預度，但台電機組並不是靜態的擺著，固定時間固定運轉，而是要經過調度，每部機組也都有大修時間。

至於台灣的供電是否充足？曾文生指出，非常多人有一定程度的質疑，事實上台灣整年的備轉容量最低的狀況，發生在2016年跟2017年，當時核二廠、核三廠還沒有除役，核能機組尚在運轉，但備轉容量低於6%有100天，而最近3年，在日尖峰備轉容量要低於6%幾乎沒有、即使是夜尖峰發生的天數也小於10天。

曾文生表示，有很多人說因為核能電廠除役之後，所以火力全開、空污越來越嚴重，但也要跟國民同胞說明，台電每一個電廠都受到地方政府的管理跟監測，年度的空污排放量有一定數字可以佐證，事實是，從2016年至今，台電火力機組在空污排放量已經減少七成。要指控台電缺電、製造大量空污，希望是基於科學的實質數據。

曾文生強調，正方代表說，核三廠除役後，夜尖峰出現中電南送，其實南電北送的時間已經40年，這段期間完成大潭電廠、通霄電廠的新建機組，6部都是天然氣機組，增加供電量，開始向南部供電，但隨著興達電廠一號機開始運轉、二號機在測試、明年三號機也會上線，短期中電南送狀況，未來可能不再發生。

曾文生提到，核能機組能不能夠延役或重啟，要經過一定的科學流程，需要時間跟工程的設計調整，這些都不是簡單的投票可以做決定，在沒有進行完安全檢查、任何的設備更新或補強工作前，就做這樣的決定，是不是合適時間？希望能夠給台電公司有完整的時間跟空間做好這些相關的工作。

在第二輪發言中，曾文生也提到，如果來看到整個國家能源政策走向上的發展歷程，非核家園定在環境基本法很久的一段時間，正方代表也有參加過核四的安全檢查，應該都還記得那段時間的狀況，2011年當時的總統馬英九宣佈了核一二三不要延役，只要讓核四啟動，但後來核四是客觀上真的沒辦法啟動。2025年所有的機組執照到期，民進黨政府沒有改過執照的時間，就是順著時間到期。今年立法院在五月份修改核管法，把執照運轉的時間，以及屆期後再申請的可能性打開。

曾文生指出，賴清德總統在520的一些相關的演說裡面也提到，核能的政策有三個前提，第一安全要能夠確保、第二核廢料要有解、第三要受到民意的支援。有兩個必須要做的事情，第一、核安單位必須要提出必要的安全檢查，核安會已經公告，台電當然要follow著核安會提出的安全審查程序。核能的使用被簡化成非核家園、不是非核家園，國民同胞沒有人會反對，必須是在安全的前提下來進行，也希望不要成為下一代的負債，所以必須積極尋求核廢料的一些相關解答，台灣是民主國家。由民意來做相關的決定。

曾文生說明，今天來的還有核能系統的副總，也跟核能系統的很多同仁討論，台電公司這幾年非常積極的在推動各種電源建設的方案，都必須要進到環評會去跟委員做說明，台電肩負著非常龐大的電力開發的負擔，面對到各種的質疑與挑戰，必須重新去建構一個跟社會溝通的方法，才能夠讓人民理解，各種的發電方式都有它的正面效益以及副作用。

08/06

政治最新

災後重建特別條例漏台東？　藍委喊話：中央不該漠視台東人

外交部：惠頓質疑台美關係不符事實　多位有聲望學者主動表達意見

手上這瓶是裝酒？　徐巧芯秀圖駁：「粹鳥」眼睛還好嗎？

陳瑩、莊瑞雄促醫院興建　衛福部：10月提出蘭嶼醫院公建計畫

綠酸只會唱衰台積電赴美投資　趙少康：台股大漲就什麼都不怕？

民進黨發言人槓性平部！　卓冠廷轟：不該亂扣王義川厭女台派帽子

核三廠耐震能力「比台北101更強」　學者：絕不會如福島電廠爆炸

小馬可仕認若台海爆發衝突無法置身事外　外交部：保持密切溝通協調

中共官媒接力惠頓攻擊蕭美琴　有意主攻台灣國防預算達GDP3%

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【火海中的絕望】他困9樓陽台無助呼救... 下一秒被火活活吞噬QQ

【網紅鳳梨飲料店遭潑糞】2男到案稱「店員口氣差」

【退房遇死神】80歲計程車司機暴衝！遊客遭撞半身粉碎QQ #香港

【逃了個寂寞】他逃盤查5分鐘慘吞18萬罰金！ 員警：你沒通，在跑什麼？

七股鹽山一見雙雕8/16登場　Q萌胖鯊魚療癒現身鹽雕光雕風箏秀！

恆河洪水是「聖物」！　印度警察撒玫瑰花瓣致敬「還跳水」

獨／曾寫《天堂》外掛遊戲　幫詐團架網站賺翻！工程師照片曝光

移民台灣要放棄大陸護照　陸委會：不影響多數人權利

亞洲影視內容大獎大愛台劇入圍4獎　宋偉恩感性謝往生原型人物！

高雄大貨車「爆頭」紅綠燈！吊臂忘收釀禍　燈桿歪腰慘狀曝

微信明確重申「未來不會有已讀功能」　騰訊總監親吐2原因

爸無視滑水道人員警告　抱6歲兒被女高速飛踢「肝臟爆裂」送醫

「水瓶滿月」來襲適合斷捨離　4星座朋友圈大洗牌

台東武陵派出所暖警聞聲救人　受傷獨居男及時獲援

趙露思淚訴為了拍戲　「連爸爸罹癌都沒回家」

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

美半導體關稅設條件　周玉蔻：台積電0關稅

20%關稅今上路！　專家：台灣會被榨乾

普發1萬再等等！川普又出招　行政院今不處理韌性特別預算

普發1萬不排富了　行政院：照三讀條例編預算

台積電股價飆！朱立倫稱半導體100%關稅壓力大　網友洗版：反指標

被爆比亞迪宴會牽線人　三立主管遭停職

安置機構爆多起男童性侵案！母報警才曝光　議員轟社會局處理失當

王義川酸盧秀燕粉底液　民進黨性平部重話批：我們不要厭女的台派

鍾小平稱因藍白合向柯文哲道歉　陳佩琪嗆「不用了｣：我再告一次

晶片稅比對等關稅可怕？他曝1狀況要命

川普對進口晶片課100%關稅！　賴士葆嘆：如馬關條約喪權辱國

柯文哲開庭暴走　轟北檢「大罷免大失敗你們也有責任」

民進黨發言人槓性平部！　卓冠廷轟：不該亂扣王義川厭女台派帽子

核三廠耐震能力「比台北101更強」　學者：絕不會如福島電廠爆炸

核三廠耐震能力「比台北101更強」　學者：絕不會如福島電廠爆炸

核三重啟公投8月23日投票，中選會在投票前舉辦5場發表會，首場於今（7日）登場。正方代表新竹清華大學工程與系統科學系教授葉宗洸第一輪發言時指出，台灣核電廠的設計和地理環境不會發生如同福島電廠爆炸的情況，且若非台灣發生規模遠大於七的地震，否則不會影響核三廠結構體的完整性，「核三廠的耐震能力是0.72G，耐震能力是台北101大樓的2倍多，101大樓的耐震能力只有0.3G。」

風災滿月3／大潭里長自豪沒讓災民餓到　卻因等嘸復電「痛失夥伴」

風災滿月3／大潭里長自豪沒讓災民餓到　卻因等嘸復電「痛失夥伴」

增3天國定假日！823出勤加碼休1天　「1族群再多放2天」

增3天國定假日！823出勤加碼休1天　「1族群再多放2天」

凍竹科預算荒腔走板　罷團籲：罷免林思銘

凍竹科預算荒腔走板　罷團籲：罷免林思銘

台東多良瀧部落停電　台電挺進災區搶修

台東多良瀧部落停電　台電挺進災區搶修

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

快訊／川普：台積電投資2000億美元

衝過去抱抱煞不住　女推男一起墜樓

「X！你還給我笑」柯文哲發飆痛罵檢方

沈玉琳血癌！譚敦慈弟「健檢1紅字」就確診　醫示警：男生要注意

沈玉琳確診血癌　憲哥：他是生命鬥士

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

長榮航空航班艙壓異常　掛「緊急代碼7700」返回桃機

今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看

快訊／桃園高壓電塔離奇掛屍！4特搜成功吊掛遺體

沈玉琳確診血癌...芽芽發聲了　吳宗憲曝他瘦剩骨頭

花上億買2豪宅！台積電內鬼多金嚇到同事

沈玉琳罹血癌！高凌風放棄治療1年後離世

獨／沈玉琳檢驗確認「血癌」

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

