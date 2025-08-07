曾文生：台電積極尋找高階核廢料選址　核三重啟不是簡單公投可決定

▲台電董事長曾文生。（圖／翻攝直播畫面）



記者杜冠霖／台北報導

核三重啟公投8月23日投票，中選會在投票前舉辦5場發表會，首場於今（7日）登場。反方代表、台電董事長曾文生表示，核能機組能不能夠延役或重啟，要經過一定的科學流程，需要時間跟工程的設計調整，這些都不是簡單的投票可以做決定，希望能夠給台電公司有完整的時間跟空間做好這些相關的工作，此外，台電公司這段時間努力進行高階核廢料選址立法工作，去尋求台灣有限的高階核廢料最終處置場所，而正方代表把核電廠的重啟，講成非常容易、不用花很多錢的事，對台電不公平。

曾文生表示，任何核電廠要展延使用執照准許時間，都需要經過一定程序檢驗，不管是設備老化狀態、既有設備是否足堪重任，以及一些風險因子能否經過科學或工程手段降低，這些風險應該要向國人說明。正方代表說6%發電量對台灣供電有一定影響，要跟國人報告，對台電來說會把手上所有機組做最好應用，但核能電廠除役、燃煤電廠除役，甚至一些時限比較長的燃氣電廠除役，都在計畫中，對台電來說，如果有更多的機組可以操作當然有更多預度，但台電機組並不是靜態的擺著，固定時間固定運轉，而是要經過調度，每部機組也都有大修時間。

至於台灣的供電是否充足？曾文生指出，非常多人有一定程度的質疑，事實上台灣整年的備轉容量最低的狀況，發生在2016年跟2017年，當時核二廠、核三廠還沒有除役，核能機組尚在運轉，但備轉容量低於6%有100天，而最近3年，在日尖峰備轉容量要低於6%幾乎沒有、即使是夜尖峰發生的天數也小於10天。

曾文生表示，有很多人說因為核能電廠除役之後，所以火力全開、空污越來越嚴重，但也要跟國民同胞說明，台電每一個電廠都受到地方政府的管理跟監測，年度的空污排放量有一定數字可以佐證，事實是，從2016年至今，台電火力機組在空污排放量已經減少七成。要指控台電缺電、製造大量空污，希望是基於科學的實質數據。

曾文生強調，正方代表說，核三廠除役後，夜尖峰出現中電南送，其實南電北送的時間已經40年，這段期間完成大潭電廠、通霄電廠的新建機組，6部都是天然氣機組，增加供電量，開始向南部供電，但隨著興達電廠一號機開始運轉、二號機在測試、明年三號機也會上線，短期中電南送狀況，未來可能不再發生。

曾文生提到，核能機組能不能夠延役或重啟，要經過一定的科學流程，需要時間跟工程的設計調整，這些都不是簡單的投票可以做決定，在沒有進行完安全檢查、任何的設備更新或補強工作前，就做這樣的決定，是不是合適時間？希望能夠給台電公司有完整的時間跟空間做好這些相關的工作。

在第二輪發言中，曾文生也提到，如果來看到整個國家能源政策走向上的發展歷程，非核家園定在環境基本法很久的一段時間，正方代表也有參加過核四的安全檢查，應該都還記得那段時間的狀況，2011年當時的總統馬英九宣佈了核一二三不要延役，只要讓核四啟動，但後來核四是客觀上真的沒辦法啟動。2025年所有的機組執照到期，民進黨政府沒有改過執照的時間，就是順著時間到期。今年立法院在五月份修改核管法，把執照運轉的時間，以及屆期後再申請的可能性打開。

曾文生指出，賴清德總統在520的一些相關的演說裡面也提到，核能的政策有三個前提，第一安全要能夠確保、第二核廢料要有解、第三要受到民意的支援。有兩個必須要做的事情，第一、核安單位必須要提出必要的安全檢查，核安會已經公告，台電當然要follow著核安會提出的安全審查程序。核能的使用被簡化成非核家園、不是非核家園，國民同胞沒有人會反對，必須是在安全的前提下來進行，也希望不要成為下一代的負債，所以必須積極尋求核廢料的一些相關解答，台灣是民主國家。由民意來做相關的決定。

曾文生說明，今天來的還有核能系統的副總，也跟核能系統的很多同仁討論，台電公司這幾年非常積極的在推動各種電源建設的方案，都必須要進到環評會去跟委員做說明，台電肩負著非常龐大的電力開發的負擔，面對到各種的質疑與挑戰，必須重新去建構一個跟社會溝通的方法，才能夠讓人民理解，各種的發電方式都有它的正面效益以及副作用。