核三廠耐震能力「比台北101更強」　學者：絕不會如福島電廠爆炸

▲清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸。（圖／直播畫面）

記者鄭佩玟／台北報導

核三重啟公投8月23日投票，中選會在投票前舉辦5場發表會，首場於今（7日）下午登場。正方代表新竹清華大學工程與系統科學系教授葉宗洸第一輪發言時指出，台灣核電廠的設計和地理環境不會發生如同福島電廠爆炸的情況，且若非台灣發生規模遠大於七的地震，否則不會影響核三廠結構體的完整性，「核三廠的耐震能力是0.72G，耐震能力是台北101大樓的2倍多，101大樓的耐震能力只有0.3G。」

葉宗洸表示，台灣就是資源匱乏的島國，我們的電網是屬於獨立電網，能源有98％必須要依賴進口，在這樣的條件下，維持國家能源安全就變得非常重要。尤其過去這段時間不只有國內人士在主張政府應正視能源安全，國外也有人提出類似主張。他舉例，像是AIT處長谷立言多次提及，台灣應該要繼續使用核電，跟台灣關係比較友好的幾個智庫也都提出類似的建議，前美國海軍情報官在這個美國國會聽證會上，也直接提出「台灣應要維持至少一座核電廠」。

葉宗洸盤點台灣目前的能源安全存量，指出燃煤發電的安全存量「只有36天」，政府列為發展重點的天然氣發電，則只有7到11天，可核能發電的安全存量是18個月到36個月，所以從維持能源安全的角度來看，應該要使用安全存量比較高的發電方式。

葉宗洸點出，對岸軍演項目直接把高雄永安第一天然氣接收站列為攻擊目標，所以對岸當然知道台灣能源的弱點在哪，俄烏戰爭維持多年，烏克蘭的化石燃料電廠也全部被俄羅斯摧毀，唯一剩下核電廠，而烏克蘭本身有將近7成電力都是來自核電，所以即使火力電廠被破壞，還是可以繼續提供國內用電。

葉宗洸強調，從這次俄烏戰爭可以得知，核電廠不可能成為兩國交戰的受攻擊目標，因為核電廠受到攻擊，受害的不是只有被攻擊方，甚至連攻擊方都會受到影響，會對全世界帶來負面衝擊，這也是為什麼美國海軍前情報官認為台灣至少要有一座核電廠。

葉宗洸說，如果我方至少維持一座核電廠，可以提供5％到6％的電力，即使海岸線被封鎖、天然氣進不來，我方還是可以利用核能發電提供最基本的電力需求，當中也包含軍事指揮機構、政府行政單位、醫院的電力需求。

至於外界質疑台灣地震多，不適合興建核電廠，葉宗洸則說，台灣核電廠使用已經超過40年，沒有一次因為地震造成嚴重事故，全世界也沒有一座核電廠單純因為地震，對核電機組造成致命性的毀損，反核人士卻開始提電廠耐震能力不夠？核三廠的耐震能力是0.72G，耐震能力是台北101大樓的2倍多，101大樓的耐震能力只有0.3G，北部的翡翠水庫耐震能力也只有0.4G。而台電也評估，發現即使地震強度來到1.38G，核三機組還是可以安全停機、保持主體完整。

葉宗洸說，有人以日本福島核事故為例反駁，但該事故是因為地震過後的海嘯導致。當時海嘯破壞地下室緊急發電機，致使冷卻水無法進入爐心後爐心熔毀；可台灣的核電廠緊急發電裝置全都在地面上，我方核電廠所在的位置也距離海平面10公尺以上，加上核安管制機關要求增建海嘯牆，「海嘯不會對核三造成任何破壞」。