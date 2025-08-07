千萬捐款跳票！40歲男狂捐錢做慈善　死後遭發現「錢全是偷的」

▲男子到處捐錢，然而他在5月突然離世後，外界發現他的金錢其實都是偷來的。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

美國紐約一名40歲男子馬修皮特拉斯（Matthew Christopher Pietras）自稱為億萬富豪助理、文化贊助人及慈善家，然而他在5月突然離世後，外界發現他的金錢其實都是偷來的。

根據外媒的報導，2010年代皮特拉斯從一名《法律與秩序：特殊受害者》和《花邊教主》的臨時演員起步，逐步進入紐約的名流圈。他自稱擁有紐約大學的工商管理碩士學位，曾在聯合國駐阿富汗實習，並以富家孫子的身分出現在派對場合。

不久後皮特拉斯聲稱，自己擔任已故媒體大亨史蒂夫羅斯的遺孀考特尼羅斯的副官，進而接觸到喬治索羅斯家族，尤其是神祕低調的格雷格索羅斯。他對外表示擔任這些億萬富豪的私人顧問，負責旅行安排、投資評估和家族活動規劃，並經常代表他們出現在藝術、文化界的重要場合。

隨後皮特拉斯的名字出現在紐約最知名的藝術機構，如大都會歌劇院與弗里克收藏館的捐贈者名單上。他以個人名義承諾並捐贈高達數百萬美元的資金，獲得榮譽職銜，並在重新開館的紀念石碑上留下名字。

皮特拉斯舉辦的大型晚宴與旅行堪比貴族級招待，在高雪維爾的五星滑雪度假村租下私人小屋，並聲稱給禮賓每人三萬美元小費；在Jean-Georges旗下餐廳設宴、為朋友支付昂貴婚紗；甚至包下整場大都會歌劇院演出慶典，邀請數十位賓客同行。

然而皮特拉斯的奢華生活並未受到嚴格審視，據《紐約雜誌》與《航空郵報》聯合調查，他實際只是一名私人助理，所擁有的信用卡與資金來源多半來自雇主授權的帳戶。他被指控利用對帳戶的存取權限，偽造文件、冒用身分、甚至轉帳上千萬美元的未經授權資金，並將其轉化為個人捐款與消費。

其中一次皮特拉斯試圖自一間與格雷格索羅斯相關的房地產公司轉出1000萬美元，但因銀行察覺異常而遭阻止。而原定捐贈給大都會歌劇院的1500萬美元資金，也被證實並未完全兌現，導致歌劇院動用捐贈基金應急。

5月28日皮特拉斯出現在美國芭蕾舞劇院春季慶典，兩日後被發現在紐約住處身亡，死因仍待毒理報告確定。熟識他的友人形容他「焦躁、心神不寧」，並曾私下表示有輕生念頭。外界猜測，他或因騙局即將曝光而精神崩潰。他的遺囑中要求不舉行喪禮、不設立紀念活動，甚至主動刪除網路悼念頁面，與他生前極為高調的生活形成強烈反差。

目前尚無確切數字顯示他盜取的總金額，但保守估計，自疫情以來，他在社交、慈善與個人支出上已超過2500萬美元。皮特拉斯究竟虛榮的貪婪，還是迫於上流社交的壓力仍是個謎。

