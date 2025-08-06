她午餐點200元外送被說揮霍！一票人挺：自己快樂就好

▲原PO表示，同事覺得她一餐吃200元很奢侈揮霍。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一名女網友表示，公司有中餐補助，大家大多都是帶便當或吃公司餐廳，只有她跟另名同事點外送，價格200到300元，「聽到他們覺得一餐200很揮霍讓我覺得我被罵了。」貼文一出立刻引發熱議，有不少人主張「看個人習慣啊，自己快樂就好，不用管別人。」

原PO在Dcard以「每天午餐吃200算揮霍嗎？」為題發文，表示公司有用餐補助，可以用在公司內的餐廳或便利商店，部門同事大多帶便當或吃公司餐廳，但她跟同事a每天中午都點外送，價格200到300元。

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其他同事表示，「沒辦法每天午餐花200多點外送，覺得很揮霍。」原PO說，「因為我一週會有三四天晚上吃健康餐吃到200，聽到他們覺得一餐200很揮霍讓我覺得我被罵了，大家的薪資差異不大都落在5萬左右，一餐200真的會被歸類在很揮霍嗎？」

此文一出，不少人紛紛留言「看個人習慣啊，自己快樂就好，不用管別人」、「錢是自己賺的，怎麼吃、怎麼花都沒人能說嘴」、「我主管月薪20左右，他中午餐費只有100，秘書幫他訂便當都不能超過100元」、「每個人要負擔的不同，可能要拿錢回家，養家庭，主要是要看手頭能用的有多少」。

也有人認為，「開始上班才知道，有很多人除了工作以外沒別的生活重心，就喜歡整天觀察同事找機會講閒話，連午餐花多少錢都要管，超有事」、「吃飯錢不要省，午餐反而要比晚餐豐盛，之前看一個同事一直省午餐錢，最近在公司沒有見到他，後來得知不到三十歲得中風了。當個社畜連飯錢都捨不得，到底在忙碌勞累奔波什麼，身體才是最重要的」。

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