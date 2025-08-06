　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

她午餐點200元外送被說揮霍！一票人挺：自己快樂就好

原PO表示，同事覺得她一餐吃200元很奢侈揮霍。（示意圖／Pexels）

▲原PO表示，同事覺得她一餐吃200元很奢侈揮霍。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一名女網友表示，公司有中餐補助，大家大多都是帶便當或吃公司餐廳，只有她跟另名同事點外送，價格200到300元，「聽到他們覺得一餐200很揮霍讓我覺得我被罵了。」貼文一出立刻引發熱議，有不少人主張「看個人習慣啊，自己快樂就好，不用管別人。」

原PO在Dcard以「每天午餐吃200算揮霍嗎？」為題發文，表示公司有用餐補助，可以用在公司內的餐廳或便利商店，部門同事大多帶便當或吃公司餐廳，但她跟同事a每天中午都點外送，價格200到300元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其他同事表示，「沒辦法每天午餐花200多點外送，覺得很揮霍。」原PO說，「因為我一週會有三四天晚上吃健康餐吃到200，聽到他們覺得一餐200很揮霍讓我覺得我被罵了，大家的薪資差異不大都落在5萬左右，一餐200真的會被歸類在很揮霍嗎？」

此文一出，不少人紛紛留言「看個人習慣啊，自己快樂就好，不用管別人」、「錢是自己賺的，怎麼吃、怎麼花都沒人能說嘴」、「我主管月薪20左右，他中午餐費只有100，秘書幫他訂便當都不能超過100元」、「每個人要負擔的不同，可能要拿錢回家，養家庭，主要是要看手頭能用的有多少」。

也有人認為，「開始上班才知道，有很多人除了工作以外沒別的生活重心，就喜歡整天觀察同事找機會講閒話，連午餐花多少錢都要管，超有事」、「吃飯錢不要省，午餐反而要比晚餐豐盛，之前看一個同事一直省午餐錢，最近在公司沒有見到他，後來得知不到三十歲得中風了。當個社畜連飯錢都捨不得，到底在忙碌勞累奔波什麼，身體才是最重要的」。

延伸閱讀
老闆說了要聽！飲料店員下班前大方「加料免費送」　一個月後反轉吞負評：再不敢了
台灣情侶在日本做「這事」警察、居民怒了　她批：很丟臉
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 3 2009 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／和平東路嚴重車禍瞬間曝！27歲駕駛無照
普發1萬政院擬排富？　國民黨：只要符合「這些」原則就支持
快訊／巨石砸扁轎車！恐怖畫面曝光
普發1萬有望？　賴清德：政院將依立院三讀的特別條例提出預算
「澎安9號」首航就故障！　警鈴大響
新關稅來了？　白宮：川普明凌晨4點半宣布消息
3萬多戶住宅受損　賴清德：行政院重建條例將提高預算規模
一家5口墜谷搜救第8天！再尋獲T恤、娃娃
令人失望！柯文哲與鍾小平和解有2條件

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

彰基星巴克開出200萬發票　幸運兒花123元買飲料中大獎

TBC「單方面」更換4頻道62萬用戶受難　STBA 4聲明重轟：損失慘重

旅客抵台「行李留日本」不便險賠不了　達人曝最大贏家！

手機打字竟暴露年齡！年輕人愣「我是65歲以上打法」　全場吵翻

她午餐點200元外送被說揮霍！一票人挺：自己快樂就好

新竹縣成立第二座青年創業據點　新竹社會創新基地114年進駐團隊招募中

0727致災性豪雨　Panasonic提供受災區免費點檢及修理優待

另類災情！暴雨襲台香港腳病患激增2成　男子腳全是黴菌還潰爛

台鐵「班次大亂」延誤60分鐘！早上號誌故障還沒修好

快訊／大雷雨炸新北「防冰雹」　警戒範圍曝

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【一臉熟門熟路】萌娃第一次上學竟自己衝進去XDD

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

文化大學上山路！雨太大仰德大道變滑水道

【華江橋騎一半突打雷暴雨】機車道直接變滑水道！

【男人的默契】駕駛見停車場位置剩一個　用猜拳決定勝負！

【中橫大崩塌】梨山→大禹嶺整條路不見啦！連電桿也被吞掉QQ

一體成型再進化！LG WashTower第二代全AI洗乾衣機 節能省時更護衣

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

【強生烙台語】親切「哩賀」問候！朝聖鼎泰豐驚呼：餃子殿堂

彰基星巴克開出200萬發票　幸運兒花123元買飲料中大獎

TBC「單方面」更換4頻道62萬用戶受難　STBA 4聲明重轟：損失慘重

旅客抵台「行李留日本」不便險賠不了　達人曝最大贏家！

手機打字竟暴露年齡！年輕人愣「我是65歲以上打法」　全場吵翻

她午餐點200元外送被說揮霍！一票人挺：自己快樂就好

新竹縣成立第二座青年創業據點　新竹社會創新基地114年進駐團隊招募中

0727致災性豪雨　Panasonic提供受災區免費點檢及修理優待

另類災情！暴雨襲台香港腳病患激增2成　男子腳全是黴菌還潰爛

台鐵「班次大亂」延誤60分鐘！早上號誌故障還沒修好

快訊／大雷雨炸新北「防冰雹」　警戒範圍曝

快訊／苗栗「比車大」巨石從天而降砸扁自小客　男子救出已死亡

30戶難整合、財壓沉重　3招破解讓都更成真

家長注意！日本吸鼻器熱銷27萬台　「吸力過強」恐害嬰幼兒窒息

14歲遇帥哥搭訕「遭軟禁2個月」懷孕！　日正妹36歲當上阿嬤

河南高溫缺雨　25年來最嚴重旱情

彰基星巴克開出200萬發票　幸運兒花123元買飲料中大獎

北市和平東路轎車連環撞畫面曝！27歲駕駛無照　倒楣騎士重傷

台南市府攜手五大總工會　訪視六戶家庭發送慰助金

台航上半年EPS1.01元　下半年本業業績好轉外加陽明股利2.78億元

醉男機上失控嗆「拖出來性侵燒死」！　資深空姐崩潰停飛14個月

董哥？紅姐？傻傻分不清 網笑：沒叫你超越！XD　＃董至成

生活熱門新聞

住家塞爆！失智母「8個月噴40萬」長照險卻賠不了

LINE「18款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、蘇蘇柴

69元超貧瘠便當　苦主一看「瘦瘦排骨」傻眼

國泰航空大出包！班機行李全遺失　旅客氣炸

把握好天氣！　雨區擴大時間曝

買手搖飲「發票爽中1000萬」！獎落兩縣市

巴黎羅浮宮驚見「熟悉紙條」！網笑：台灣限定

不是大甲鎮瀾宮！最強宮廟「兩個月狂吸319萬人」

增3天國定假日！823出勤加碼休1天　「1族群再多放2天」

台中海洋館門票太貴惹議　營運廠商回應了

國泰航空返台航班行李沒上機　業者：為「載重平衡」今送達

保時捷「北宜逆向超車」　駕駛：有撞到嗎

大台北防午後雷雨　未來一周水氣漸增「周日再變天」

獨／中部首座海洋館票價公布！家長傻眼

更多熱門

相關新聞

柯文哲生日　北所壽星便當菜色曝

柯文哲生日　北所壽星便當菜色曝

民眾黨前主席、北市前市長柯文哲涉京華城弊案，目前遭羈押於台北看守所，而6日是他66歲生日，他上午到北院出庭，自訴控告北市議員鍾小平涉嫌妨害名譽，支持者小草們聚集北院外為他慶生，台北看守所也提供壽星便當，菜色為肉燥飯加起司豬排。

網站統計被包養者學生占最多！52%收入拿來繳房租

網站統計被包養者學生占最多！52%收入拿來繳房租

「每月拿5000元生活費」被說廢　網傻了

「每月拿5000元生活費」被說廢　網傻了

青鳥書店4年撈6700萬公帑　作家諷：寄生掠奪者

青鳥書店4年撈6700萬公帑　作家諷：寄生掠奪者

日本夜空驚見UFO！目擊畫面曝光

日本夜空驚見UFO！目擊畫面曝光

關鍵字：

Dcard周刊王

讀者迴響

熱門新聞

青鳥女神淪小三！　與人夫爽20多次「無縫懷孕」

快訊／韓女團成員陳屍家中身亡！才上過朴寶劍節目

沈玉琳轉血液腫瘤科查真正病因　

嘉義妻殺夫！「2因素常口角」2人都是外送員　婚後育有3幼兒

停車加油統一發票中大獎！　獎落4縣市

一早醒來看不到八大、TVBS歡樂台！TBC公告4頻道停播

男生勃起超過7公分　醫：已「超標」女生需求

住家塞爆！失智母「8個月噴40萬」長照險卻賠不了

即／母女遭詐千萬輕生　警冷言嘲諷獲不起訴

LINE「18款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、蘇蘇柴

台積電洩密工程師「約在星巴克」被活逮！網友喊扯

69元超貧瘠便當　苦主一看「瘦瘦排骨」傻眼

國泰航空大出包！班機行李全遺失　旅客氣炸

沈玉琳「在家病發經過曝」

誰偷走台積電機密？內鬼拍千張照流日本

更多

最夯影音

更多

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【一臉熟門熟路】萌娃第一次上學竟自己衝進去XDD

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

文化大學上山路！雨太大仰德大道變滑水道

【華江橋騎一半突打雷暴雨】機車道直接變滑水道！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面