北所加菜！柯文哲今66歲生日　壽星便當菜色曝光

▲柯文哲6日生日，到北院自訴控告鍾小平妨害名譽，回所後就能享受看守所為他準備的壽星便當。（圖／中時報系資料照）

圖文／CTWANT

民眾黨前主席、北市前市長柯文哲涉京華城弊案，目前遭羈押於台北看守所，而6日是他66歲生日，他上午到北院出庭，自訴控告北市議員鍾小平涉嫌妨害名譽，支持者小草們聚集北院外為他慶生，台北看守所也提供壽星便當，菜色為肉燥飯加起司豬排。

鍾小平2024年在柯文哲因涉京華城案被調查後，在節目上指控他收賄3、4億元和1500顆比特幣，傳鹹濕簡訊給女記者等，柯因而委託律師遞狀，自訴控告柯妨害名譽，全案則於6日上午開庭。

而6日恰逢是柯文哲生日，其支持者一大早就在北院外，高喊「柯文哲平安健康」，民眾黨發言人吳怡萱、張彤也穿著印有柯文哲照片，和「生日快樂」等字的上衣現身，在法院外為柯文哲慶生。

台北看守所也為柯文哲準備壽星便當，北所表示，每月月初為關懷當月壽星收容人，除主餐（咖喱豬肉燴飯、炒豆乾豆豉、炸雞翅、香菇肉羹湯）外，另提供壽星便當，本月便當菜色為肉燥飯加起司豬排。

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