平價小火鍋誰最厲害？全場大讚「這家」CP值超高：不到200元

▲原PO認為，台灣最好吃的平價小火鍋是六扇門。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

平價小火鍋受不少小資族喜愛。就有一名網友表示，她很愛吃火鍋，但一餐要花400、500元，學生可能難以負擔，所以她很愛吃平價小火鍋，而在眾多品牌中，她認為「六扇門」最厲害。貼文一出不少人大讚，「六扇門也是我的第一名」。

原PO在Dcard以「最厲害小火鍋是？我心目中ㄉ平價小火鍋排行」為題發文，表示她很愛吃火鍋，但有時候一餐要花400、500元，學生很難太常吃，所以她的平價小火鍋吃久了也吃出名單。原PO說，「第一名六扇門、第二名億品鍋、第三名三媽臭臭鍋、第四名梁季、第五名大呼過癮」。六扇門的肉比較好吃，品質較好，她覺得吃起來小火鍋中數一數二的，「不單點的話一個人不到200元CP值非常高」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO指出，億品鍋跟六扇門頗像，因為分店較少，她偶爾才會吃，湯底口味沒有六扇門多，肉也普通，但飯有咖哩、豬油拌飯可以選，生菜偶也可以做成沙拉，「總之這年頭沒有自助吧吃到飽，真的不能算高CP值小火鍋店！」

原PO表示，三媽臭臭鍋口味不多，但很久沒吃會想念味道，飲料有仙草甘茶，冰淇淋9種口味；她很喜歡梁季的臭豆腐，菜單可以選自己想要的料，沒有豐富自助吧，加辣或是加口味都要加價。

原PO說，想吃飽不用太精緻時可以考慮大呼過癮；麗媽四季鍋有點小冷門，像是高級一點的三媽臭臭鍋，口味較家常但也耐吃。

貼文一出，不少網友紛紛留言「我也愛六扇門，以前很討厭吃火鍋，不知道為什麼越大越愛」、「六扇門也是我的第一名」、「六扇門真的愛！有些店還會有意麵，這裡額外推一個高雄也是必吃的日初小火鍋。」不過也有網友說，「有一次吃六扇門點蛤蜊，結果他們蛤蜊根本沒吐沙，煮完我整鍋都是沙子根本不知道怎麼吃。」

延伸閱讀

▸ 穩交10年拒結婚！ 35歲女嘆「女生婚後很慘」：不想要下班都像上班

▸ 夫妻離婚分割53隻雞鴨鵝 「雞多了1隻」成難題！法官：煮來吃再離

▸ 原始連結