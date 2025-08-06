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立秋來了！3星座、3生肖有貴人扶持　正偏財飆升

立秋是轉運迎財的重要時刻。（圖／焦正德攝）

▲立秋是轉運迎財的重要時刻。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

明（7）天就是24節氣中的「立秋」，正是轉運迎財的重要時刻。小孟塔羅牌雲蔚老師表示，今年立秋「3生肖」、「3星座」特別受到吉星庇佑，不僅貴人助力強、正偏財皆旺，連行動力也大幅提升，堪稱下半年財富爆發的黃金起點。

生肖方面：

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TOP 3 鼠

這天對於生肖鼠來說，是一個財運亮眼、機會頻現的吉日。當天氣場穩定、福星高照，有利於理財、投資與資源整合。無論是正在尋求轉機者，或是已有規劃者，都能在當日得到外力助力，推動財運節節高升。身邊貴人不吝指點，甚至有意外之財或禮遇上門，讓原本平穩的收支出現正向突破。

此外，立秋代表收穫與轉變的開始，對生肖鼠而言也是開啟新局的契機。若能把握此日進行財務整理、開啟合作或進帳計畫，將會有事半功倍的效果。特別是在職場或商業談判中，能見度與信任度皆有所提升，財務上的期待更容易兌現。整體來說，這天的財氣旺盛，是屬鼠者不可輕忽的黃金日。

TOP 2 雞

立秋節氣當天，對於生肖雞而言，整體財運展現出順勢而起的強勁態勢。這一天的氣場與生肖雞的本命磁場相契，財星活躍，容易獲得與錢財有關的好消息。不論是正在洽談中的合作案，或是尚未明朗的投資項目，都有望在今日見到初步成效。工作表現也特別容易被看見，進一步爭取到與財富有關的資源與機會，令人振奮。

生肖雞在立秋這個節氣下更顯精準與果斷，當天特別適合進行財務規劃與資源配置。若能順勢展開行動，不僅可穩固現有的財源，還有機會開啟額外收入管道。人脈網絡中也會出現助力，提供寶貴建議或實質協助，讓財運更上一層樓。這一天對於生肖雞來說，是值得把握的良好時機，許多努力都將在此刻看到實質回報。

TOP 1 馬

立秋節氣時，生肖馬可說是眾生肖中財運最強的一位，當天整體磁場與運勢十分契合，無論是正財還是偏財皆有不俗表現。在工作上容易遇到關鍵轉機，不僅收入穩定提升，還可能獲得額外獎勵或分紅；經商者則會在當天遇到利多消息，客戶回流、訂單增加，讓資金流動更為順暢，財庫迅速擴張。

而且，當天生肖馬的行動力與決策力特別突出，面對財務相關事務反應靈活、精準果斷。立秋對生肖馬來說，更是展現價值、掌握金錢主導權的黃金時刻。當天也有利於拓展副業、啟動理財計畫或處理財務糾紛，結果大多朝正面發展。以此來看，這是生肖馬不可多得的財富日，許多努力終於開花結果，讓財運榮登榜首。

星座方面：

TOP 3 射手座

立秋當天，射手座的外地財運亮眼，適合拓展海外市場或遠距商務合作。無論是投資、出差或異地交易，都容易有好回報。社交圈活躍，貴人與合作資源主動靠近，有助於財源擴張，這天是開拓財務新領域、整合異地資源的好時機，行動越快收穫越多。

TOP 2 金牛座

金牛座在立秋日正財穩健上升，固定薪資、獎金或穩定收入皆見增長。他們理財有道，善於規畫資金流向，使財務結構更穩固。當日也有升遷、加薪或合作契機，進一步拓展財富版圖，整體財運則展現長期累積與穩定增長的潛力，是穩紮穩打型的代表。

TOP 1 雙魚座

雙魚座當天正財、偏財齊發，不僅收入穩定，還有意外財源入帳。憑藉直覺與好人脈，他們更能把握轉機，找到多元賺錢管道。投資與理財選擇靈活，貴人助力不斷，讓財務結構全面升級，這天雙魚的財富磁場強烈，是收穫與突破並存的關鍵時刻。

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