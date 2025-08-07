20%關稅今上路「真為暫時性？」　蔣萬安：川普講的比賴政府還多

記者鄭佩玟／台北報導

美國總統川普宣布，將對半導體和晶片徵收100%的關稅，但會排除那些「正在美國建造」的企業，而今（7日）中午也就是美國要正式向台灣實施20%的關稅的時間。台北市長蔣萬安受訪時質疑，到底這20%關稅是不是暫時性的關稅？以及有沒有做好各項準備？以及對半導體和晶片徵收100%的關稅對台灣是否是一種衝擊？蔣萬安強調，政府應該盡快的出面說明，了解問題，才能面對問題、解決問題，「川普總統告訴我們的遠比賴總統以及卓院長多得多」。

▲蔣萬安出席「我宣誓」及「我看得見您 您看得見我」守護安全記者會。（圖／記者李毓康攝）

蔣萬安上午出席「守護安全」記者會受訪時被問到北市府如何因應關稅衝擊，蔣萬安說，上個會期在議會，市府會先用34億來因應關稅的衝擊，以及必要時各局處，包括勞動權益基金，產發基金等，也可以以緩濟急，在必要的時候也有二備金來因應，絕對會協助可能受到關稅衝擊的中小企業及勞工朋友。

蔣萬安也說，當川普四月時宣布要對各國課予新的關稅，基北北桃4市即刻的召開4首長的會議，提出了相關因應關稅的作為，之後定期也都透過4市的平台持續的針對美國關稅後續的影響跟衝擊，討論並且交換意見，會會持續透過4市的平台來因應相關情勢的發展。

蔣萬安提到，會先用34億元因應關稅衝擊，必要時，各局處包括勞動權益基金、產發基金，也可以移緩濟急，也有二備金可用，絕對會協助受到關稅衝擊的中小企業、勞工。

對於為什麼日韓能公開，但台灣卻有保密協議？蔣萬安則說，今天中午美國就要正式實施20%的關稅，這將對所有對美出口產業造成嚴重的衝擊，政府應該要完整的公開說明台美關稅談判的內容，因為其他各國也都有清楚來告訴他們的民眾以及相關的產業，這才可以做好各項的因應跟準備。

蔣萬安感嘆，業者以及民眾都不瞭解情況，「川普總統告訴我們的遠比賴總統以及卓院長多得多」，自己已多次的呼籲政府，盡快完整說明台美關稅談判的內容以及具體的因應方案。