　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

20%關稅今上路「真為暫時性？」　蔣萬安：川普講的比賴政府還多

記者鄭佩玟／台北報導

美國總統川普宣布，將對半導體和晶片徵收100%的關稅，但會排除那些「正在美國建造」的企業，而今（7日）中午也就是美國要正式向台灣實施20%的關稅的時間。台北市長蔣萬安受訪時質疑，到底這20%關稅是不是暫時性的關稅？以及有沒有做好各項準備？以及對半導體和晶片徵收100%的關稅對台灣是否是一種衝擊？蔣萬安強調，政府應該盡快的出面說明，了解問題，才能面對問題、解決問題，「川普總統告訴我們的遠比賴總統以及卓院長多得多」。

▲▼ 台北市長蔣萬安出席「我宣誓」及「我看得見您 您看得見我」守護安全記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲蔣萬安出席「我宣誓」及「我看得見您 您看得見我」守護安全記者會。（圖／記者李毓康攝）

蔣萬安上午出席「守護安全」記者會受訪時被問到北市府如何因應關稅衝擊，蔣萬安說，上個會期在議會，市府會先用34億來因應關稅的衝擊，以及必要時各局處，包括勞動權益基金，產發基金等，也可以以緩濟急，在必要的時候也有二備金來因應，絕對會協助可能受到關稅衝擊的中小企業及勞工朋友。

蔣萬安也說，當川普四月時宣布要對各國課予新的關稅，基北北桃4市即刻的召開4首長的會議，提出了相關因應關稅的作為，之後定期也都透過4市的平台持續的針對美國關稅後續的影響跟衝擊，討論並且交換意見，會會持續透過4市的平台來因應相關情勢的發展。

蔣萬安提到，會先用34億元因應關稅衝擊，必要時，各局處包括勞動權益基金、產發基金，也可以移緩濟急，也有二備金可用，絕對會協助受到關稅衝擊的中小企業、勞工。

對於為什麼日韓能公開，但台灣卻有保密協議？蔣萬安則說，今天中午美國就要正式實施20%的關稅，這將對所有對美出口產業造成嚴重的衝擊，政府應該要完整的公開說明台美關稅談判的內容，因為其他各國也都有清楚來告訴他們的民眾以及相關的產業，這才可以做好各項的因應跟準備。

蔣萬安感嘆，業者以及民眾都不瞭解情況，「川普總統告訴我們的遠比賴總統以及卓院長多得多」，自己已多次的呼籲政府，盡快完整說明台美關稅談判的內容以及具體的因應方案。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 3 3089 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／播出5年！阿Ken、納豆、安心亞主持節目收攤
川普對進口晶片課100%關稅！　賴士葆嘆：如馬關條約喪權辱國
川普徵半導體關稅！　南韓嗨喊：三星、SK不適用
沈玉琳血癌！譚敦慈弟「健檢1紅字」確診　醫示警：男生要注意
川普突變卦！美公告新稅率　日本發現「跟協議不一樣」
快訊／屍體掛20層樓電線！成功下放地面　救援時間軸曝
快訊／熱帶低壓生成！2可能路徑曝　粉專：若接近台灣強度不弱

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

立院法制局稱憲法判決只需尊重　吳思瑤列3點批毫無專業、笑話大全

1句藍白合惹怒陳佩琪嗆沒誠意「再告一次」　鍾小平：尊重她

川普對進口晶片課100%關稅！　賴士葆嘆：如馬關條約喪權辱國

批王義川厭女、要提高格調　徐巧芯：女生用什麼化妝品不干你的事

王義川酸盧秀燕粉底液2400元！蔣萬安笑稱被「考倒」　要問太太

台積電股價飆！朱立倫稱半導體100%關稅壓力大　遭洗版：還好沒聽你的

20%關稅今上路「真為暫時性？」　蔣萬安：川普講的比賴政府還多

赴立院說明台美關稅保密協議　外交部、經貿辦：接受國會監督

幕後／川普前幕僚撰文稱「台灣失去川普」　訊息鏈操作軌跡一次看

川普上任兌現選前承諾　黃國昌感慨：賴清德「一片蒼白」

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【火海中的絕望】他困9樓陽台無助呼救... 下一秒被火活活吞噬QQ

【網紅鳳梨飲料店遭潑糞】2男到案稱「店員口氣差」

【退房遇死神】80歲計程車司機暴衝！遊客遭撞半身粉碎QQ #香港

【逃了個寂寞】他逃盤查5分鐘慘吞18萬罰金！ 員警：你沒通，在跑什麼？

立院法制局稱憲法判決只需尊重　吳思瑤列3點批毫無專業、笑話大全

1句藍白合惹怒陳佩琪嗆沒誠意「再告一次」　鍾小平：尊重她

川普對進口晶片課100%關稅！　賴士葆嘆：如馬關條約喪權辱國

批王義川厭女、要提高格調　徐巧芯：女生用什麼化妝品不干你的事

王義川酸盧秀燕粉底液2400元！蔣萬安笑稱被「考倒」　要問太太

台積電股價飆！朱立倫稱半導體100%關稅壓力大　遭洗版：還好沒聽你的

20%關稅今上路「真為暫時性？」　蔣萬安：川普講的比賴政府還多

赴立院說明台美關稅保密協議　外交部、經貿辦：接受國會監督

幕後／川普前幕僚撰文稱「台灣失去川普」　訊息鏈操作軌跡一次看

川普上任兌現選前承諾　黃國昌感慨：賴清德「一片蒼白」

佐藤健《玻璃之心》想說什麼？「看完10集最大遺憾」OST直接加歌單

花蓮民宅火警！木造鐵皮屋噴出「超恐怖火球」　驚險晝面曝

今2地高溫飆破36度　周六起連4天午後水氣增

立院法制局稱憲法判決只需尊重　吳思瑤列3點批毫無專業、笑話大全

快訊／又1節目掰了！《同學來了》播出5年收攤　製作單位證實發聲

1句藍白合惹怒陳佩琪嗆沒誠意「再告一次」　鍾小平：尊重她

高雄「日本村」突傳歇業　免費和服漫遊成絕響

頻尿還憋不住恐是「急迫性尿失禁」　醫：常被誤認是感染

詹皇封王球衣遭竊！ 熱火內鬼狂偷400件紀念品　轉手進帳6000萬

大谷翔平轟2分砲、飆8次三振　締百年紀錄仍吞敗

趙露思淚訴為了拍戲　「連爸爸罹癌都沒回家」

政治熱門新聞

美半導體關稅設條件　周玉蔻：台積電0關稅

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

20%關稅今上路！　專家：台灣會被榨乾

晶片稅比對等關稅可怕？他曝1狀況要命

被爆比亞迪宴會牽線人　三立主管遭停職

普發1萬再等等！川普又出招　行政院今不處理韌性特別預算

示警綠營「降智圖卡得不到認同」　黃暐瀚：2026還是藍營會選比較好

台積電投資2000億美元　郭正亮揭5手法

財產申報曝1藍委欠債最多　葉元之、吳秉叡財力驚人

柯文哲北所過生日！陳佩琪、黃國昌現身力挺

風災重創南部　綠委揭漁電共生缺陷

普發1萬政院擬排富？　國民黨：只要符合「這些」原則就支持

比亞迪餐敘事件延燒　黃國昌點名三立說清楚

鍾小平稱因藍白合向柯文哲道歉　陳佩琪嗆「不用了｣：我再告一次

更多熱門

相關新聞

在美設廠晶片稅0%　財經網美讚「川普是大好人」

在美設廠晶片稅0%　財經網美讚「川普是大好人」

美國總統川普今日宣布半導體關稅100％，但在美國生產的企業豁免，同時宣布台積電投資2000億美元。對此，財經網美胡采蘋表示，在還沒有宣布前，大家都以為晶片稅會是15-20%，結果卻是只要在美國投資晶圓廠就0%，川普在討厭台灣的情況下，卻給出超優待遇，大讚川普是「世間第一大好人」，

半導體關稅！法人：台積電供應鏈大贏家　股價有1、2天反映期

半導體關稅！法人：台積電供應鏈大贏家　股價有1、2天反映期

川普對進口晶片課100%關稅！　賴士葆嘆：如馬關條約喪權辱國

川普對進口晶片課100%關稅！　賴士葆嘆：如馬關條約喪權辱國

王義川酸盧粉底液2400　蔣萬安被「考倒」了

王義川酸盧粉底液2400　蔣萬安被「考倒」了

台積電股價飆！朱立倫稱半導體100%關稅壓力大　遭洗版：還好沒聽你的

台積電股價飆！朱立倫稱半導體100%關稅壓力大　遭洗版：還好沒聽你的

關鍵字：

國民黨蔣萬安川普關稅半導體晶片

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普：台積電投資2000億美元

沈玉琳確診血癌　憲哥：他是生命鬥士

美半導體關稅設條件　周玉蔻：台積電0關稅

獨／沈玉琳檢驗確認「血癌」

沈玉琳發文證實罹患血癌「我們後會有期」

沈玉琳罹血癌！高凌風放棄治療1年後離世

今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看

台積電被豁免「100%半導體關稅」　ADR盤後V型反漲

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

長髮正妹嫁給120cm男友！婚禮照爆紅　真實原因太催淚

單親媽自摔亡　男友自責情緒低落尋短

董至成送關心「探病沈玉琳」遭酸民炮轟！

20%關稅今上路！　專家：台灣會被榨乾

龜山高壓電塔掛男屍！死亡超過3天身分曝

懷胎6個月...高雄孕婦被推入水溝性侵！

更多

最夯影音

更多

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面